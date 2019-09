Olvass tovább

Mielőtt sorjáznak az óránként fizetendő tízezrek, fontos most is megjegyeznünk, hogy a márkaszervizek árait nagyrészt az adott kereskedők határozzák meg, a cikkben szereplő összegeket viszont mi minden esetben a központi importőröktől kértük be a budapesti műhelyekre vonatkozóan. Egyesek bruttó, mások nettó összegeket küldtek, a táblázatainkban mi egységesen már az áfával növelt óradíjakat tüntetjük fel. Ahol van eltérés, ott a legalacsonyabb és a legmagasabb összegeket is leírjuk, plusz mutatjuk a szerelés árai mellett a kasztnimunkákért és a fényezésért fizetendő összegeket, mert azok többnyire mások (szintén bruttóban, minimum és maximum).

A híres német prémiumtrió – Audi, BMW (+Mini) és Mercedes (+Smart)

Rendszeres olvasóink tudják, hogy autós lapok (Vezess, Autó Magazin) munkatársaiként heti szinten járunk külföldre, nemzetközi sajtórendezvényekre, amelyeken jellemzően több száz kilométert autózunk az éppen bemutatott újdonsággal a vendéglátó ország útjain. Azt viszont én még sosem írtam le, pedig évtizedes tapasztalat, hogy Olaszországtól Norvégiáig, Németországtól Görögországig, Spanyolországtól akár Japánig sehol nem látni annyi BMW-t, Mercedest és Audit, mint nálunk (vagy mint egyes kelet-európai országokban).

Mindezt csak érzésre mondom, de folyamatosan vissza-visszatérő közös tapasztalat ez a konkurens sajtótermékeknél dolgozó kollégákkal. Számaink csak Magyarországról vannak, nálunk közel félmillió darab ún. prémium-, vagy luxusmárkás személyautó fut az utakon. Ebből:

– 115 980 darab BMW,

– 110 317 darab Mercedes-Benz,

– 108 869 darab Audi,

– 46 093 darab Volvo (KSH-adatok, 2018 év végéről).

Ez a négy legnépszerűbb brand, plusz még vagy tucatnyi márka termékei képezik a vágy tárgyát. Kövér számok a lakosság B-s jogsival rendelkező részéhez képest, viszont a nagy többségük elkeserítően öregecske, leharcolt példány, amelyek közül számos teletöltött üzemanyagtartályt sem igen lát, nemhogy márkaszervizt belülről. Modellből a három legnépszerűbb átlagéletkora:

– a BMW 3-asok 17,5 évesek átlagosan (52 593 fut az útjainkon),

– a BMW 5-ösök 16,2 évesek (28 609 darab),

– az Audi A4-esek 15,2 (38 786 darab).

Azért ne legyenek kétségeink, vannak a hazai márkaszervizekben bőven javítanivaló, fiatal szedánok, kombik, és egyre több flancos SUV. Nézzük meg a németek óradíjait! (Plusz a bajor tulajdonban álló Minit, és a stuttgartiak Smartja.)

Márka Szerelés, javítás óradíja (forint) Karosszériamunkák, fényezés óradíja (forint) Audi 15 000 – 23 500 15 500 – 24 500 BMW 28 – 34 000 28 – 34 000 Mercedes-Benz 12 573 – kb. 35 500 12 573 – kb. 28 000 Mini 29 000 29 000 Smart 22 500 – 29 197 22 500 – 29 197

A körülbelüli maximumár magyarázata a Mercedesnél annyi, hogy csak az AMG-változatok és a Maybach csúcsárait tudjuk forintra pontosan, ezektől körülbelül pár ezressel lejjebb vannak a „sima” Mercik árai. Az egészen barátinak mondható 12 ezres induló ár náluk a régebbi modellekre vonatkozik, a magasabbak az újabbakra.

Feltételes módban akár hasonló is lehet a helyzet a BMW-nél: „A különböző korábbi típusok és évjáratok díjai ettől eltérhetnek, azok jellemzően alacsonyabbak az új modellekénél” – írta kérdésünkra a márka illetékese. Hozzátette, a táblázatunkban szereplő összegek „jellemző rezsióradíjak” a legújabb modellekre.

AMG-k és M-esek

Már a legegyszerűbb BMW márkaszervizes szolgáltatásában benne foglaltatik „általánosságban” a külső mosás, a kávé, üdítő. „Továbbá kereskedésfüggően eltérő módon adhatnak árkedvezményt, kupont vagy akár taxivouchert, amíg az ügyfél autóját javítják.” Alap az ingyen innivaló és a külső mosás a Mercedes ügyfelei részére is, több helyen 60 ezres javítási összeg felett – tehát szinte mindnél – hangsúlyozottan kézi külső-belső takarítás jár ajándékba az ügyfélnek.

Nem kérdés, hogy jó így visszakapni tőlük az autót, és az sem kérdés, hogy e két neves márka legkomolyabb, leginkább kihegyezett modelljeinek a precíz szervizelése komoly szakértelmet igénylő feladat. Amint alábbi táblázatunk mutatja, ezért alig kérnek többet.

Modellek Szerelés, javítás óradíja (forint) Karosszériamunkák, fényezés óradíja (forint) BMW M-változatok 35 000 35 000 Mercedes-AMG 40 510 31 750

Svéd süti és japán játék – Volvo, Lexus

Népszerűségben a németek után e két nagyon eltérő márka következik, a biztonságos jelzővel gyakran illetett Volvo régóta népszerű nálunk, a nívós hibridjeivel hódító Lexus pedig újabban produkál korrekt számokat. A svédek szervizeibe betérők autóit is lemosatják kiadás előtt, kávét kapnak az ügyfelek, és olyan kereskedésük is van, amelyben friss péksüteménnyel kínálják a tulajdonosokat.

Talán mindenki másnál jobban ráment az „ügyfélélmény” nevű misztikumra a Lexus, érthető, hiszen a globális értékesítéseik még igen messze kapaszkodnak a német trió számaitól. Yachtot terveztek a dizájnereik, a brüsszeli reptéren működtetett üzleti várójuk Európa legjobbja lett, a magyar ügyfeleikre pedig szervizeléskor így figyelnek. Idézzük a Vezesshez küldött válaszukat:

„A hozzánk látogató szervizes és új autót vásárló ügyfelek mindegyike egy ’Omotenashi’ ügyfélélményben részesül. Ez egy japán filozófia, melynek lényege, hogy mindenkit úgy kezelünk, mintha a saját otthonunkban látnánk vendégül. Ennek keretében az egyedi, „nappali” jellegű Lexus Lounge-ban forró és hűtött italok mellett szendvicseket, aprósüteményeket, illetve saját márkás (Lexus Buda) ásványvizet, saját márkás csokoládét és kekszet fogyaszthatnak az ügyfelek.

Ugyancsak minden ügyfelünknek kínálunk egy-egy ’Oshibori’ kendőt, amely egy tradicionális japán nedves frissítő törölköző (nem összekeverendő a higikendő jellegű termékekkel). Ezt télen átmelegítve, nyáron pedig lehűtve adjuk át. Természetesen lehetőség van magazinok, napilapok olvasására, valamit egy külön munkaállomáson akár munkavégzésre is, ahol egyúttal tölteni is tudja az ügyfél az általa használt eszközt, telefont, tabletet, laptopot stb. A Lexus Lounge-ban a leggyakoribb típusú telefonokhoz töltőt is tudunk biztosítani az ott várakozóknak.

Játékos időtöltésként az ügyfelek kipróbálhatják a kézügyességüket. A Lexus készítésénél Takumi mesterek segédkeznek, akik több évtizedes munkatapasztalattal rendelkező japán kézműves szakemberek. Az ő kiválasztásuknál az egyik első lépcső a következő feladat, hogy a nem domináns kezükkel 90 másodperc alatt kell meghajtogatniuk egy origami macskát. Ezt kipróbálhatják az ügyfelek a kihelyezett origami papír, valamint egy leírás és egy homokóra segítségével.”

Márka Szerelés, javítás óradíja (forint) Karosszériamunkák, fényezés óradíja (forint) Volvo 15 113 – 24 511 12 900 – 19 900 Lexus 31 623 31 623

Tömegmárkák drágább modelljei – Mustangtól a Stingerig, plusz a Cupra Előfordul számos népautós márkánál, hogy néhány, házon belül exkluzívnak tartott modellt valamivel drágábban szervizelnek. „A Ford Store márkakereskedéseink külön óradíjat alkalmaznak a Ford Store prémium termékekre (Vignale, Edge és Mustang), ezek nettó 17.000 és 19.000 Ft között szórnak. Ez az ár prémium szolgáltatásokkal is párosul (elsőbbségi szerviz szolgáltatás, mosás, stb)” – közölte érdeklődésünkre a márka illetékese. Vagyis bruttó 21 590 forintos óradíjról indulnak ezek a járművek, ezzel szemben a Fiesták, Focusok javítása ugyanabban a városban 15 240 forintról. Találni más márkánál is hasonlót, a Kiánál például jellemzően a Stingerek, de akár a Sorrento karbantartása drágább valamivel, ám ennél érdekesebb a SEAT-ból kinőtt, és önálló márkává pozicionált Cuprák óradíja, amely szintén drágább a mezei modelleknél: előbbieknél az ár 11 176 forintról indul, utóbbinál fixen 21 844 forint a munkadíj 60 percenként.

Végül a csúcsok csúcsa – Porsche és Maybach (Felkészül a Bentley és az Aston Martin)

Legalábbis Magyarországon ez a két elit brand képviseli jelenleg a csúcsot, de a mezőny gyorsan szaporodik. A tavaly decemberben megnyílt Bentley-szalon mellett pár hónap múlva indul a márkaszerviz – és a Vezess már megkapta az óradíjak összegét. Mivel nem hivatalosak még a számok, sajnos azt a kérést kaptuk, hogy egy ideig tartsuk magunkban. Pedig szívesen közölnénk, már csak azért is, mert a maximuma ráver minden összegre, ami a cikkünkben szerepel.

Sőt, hallottunk már óradíjas – várható – összeget egy bennfentestől a május elején nyíló Aston Martin szalon leendő márkaszervizére is. Az inkább az M-es BMW-k áraihoz hasonlít, bár félünk tőle, hogy ha a cég munkatársai olvassák a cikkünket (olvassák), és látják az Astonnál kevésbé patinás brand-ek díjait, akkor bátrabban áraznak majd.

Márkák Szerelés, javítás óradíja (forint) Karosszériamunkák, fényezés óradíja (forint) Mercedes-Maybach 40 510 31 750 Porsche 22 200 – 44 450 22 200 – 44 450

Aki a Maybach és a Porsche márkaszervizeiről szóló részben az ügyfeleknek járó ingyen hátmasszázsról és aranyozott WC-csészéről olvasott volna, azt ki kell ábrándítsuk, nem hallottunk ilyenekről.

Aki pedig hüledezve számolgatja, hogy az összeállításunkban szereplő óradíjakkal milyen horrorösszeget fizetnek eme remek járművek tulajdonosai mondjuk egy másfél napig tartó javítás után, annak felhívjuk a figyelmét arra, hogy bizonyos nézőpontból ők jobban járnak a mezei autósok nagy többségénél.

Az új autók árához képest egy luxusmárka tulajdonosa ugyanis arányosítva jóval kevesebbet fizet a márkaszervizben, mint a népautós márkát használók.

Opel vs. Porsche legyen a konkrét összehasonlítás. Ma egy új Astra K 1.4 Enjoy ötajtós kasznival, 125 lóerővel és kedvezménnyel 5,95 milliótól hazavihető, miközben egy Porsche 911 Carrera 4S a 27 százalékos áfával 126 ezer eurótól, ami a rekord gyenge forintunk miatt most 41,8 millió forint. Mint sorozatunk első részéből kiderült, a fővárosi Opel márkaszervizekben minimum 15 621 forint az alapdíj, azaz az egyszerűség kedvéért egy 10 óra alatt elvégzendő feladat munkadíja tehát 156 210 forint. A budapesti Porsche márkaszervizben a 10 órás szerelés, javítás munkadíja 444 500 forint. Márpedig ha arányosítjuk ezeket az összegeket, akkor ide jutunk:

az autók árához képest nagyjából harmadannyit fizet a magyar Porsche-tulajdonos a saját márkaszervizében, mint az Opel gazdája a saját hivatalos szervizében.