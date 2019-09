Fontos néhány megjegyzést tennünk az alább sorakozó összegek elé, az első mindjárt egy jó tanács. Akár kétszeres-háromszoros (!) árkülönbségek is léteznek manapság egyes márkák szervizeinek árai között, ezért aki jót akar magának, hívjon fel vagy hármat indulás előtt. Vidéken jellemzően alacsonyabbak a munkadíjak, majd „határozottan emelkednek a főváros felé közeledve”, hogy egy márka képviselőjét idézzük. De Budapest sem egységes, „a külvárosi szervizünk sokkal olcsóbb a központinál”, mondta egy másik importőr.

Mindkettő javítási forma mellett tudnak érveket sorolni a híveik. Sokan jobban megbíznak az ismerős szakiban a szomszéd utcából, ráadásul számla nélkül nyilván olcsóbb lesz nála a meló, míg a márkaszervizekben garantáltan magas minőségű alkatrészeket szerelnek be az adott típusra precízen képzett szerelők.

8255 forint a legalacsonyabb óradíj márkaszervizben 2019 Magyarországán annak, aki a maszek hátsó garázsa helyett hivatalos műhelybe hordja az autóját. A csúcsa óránként 40 513 forint, és hamarosan lesz ennél magasabb rezsidíj is egy új piaci szereplőnél.

Az árakat nagyrészt az adott kereskedők határozzák meg, a cikkben szereplő összegeket mi minden esetben a márkák központi importőreitől kértük be a budapesti szervizekre vonatkozóan. Egyesek bruttó, mások nettó összegeket küldtek, a táblázatainkban mi egységesen már az áfával növelt óradíjakat tüntettük fel. Ahol van eltérés, ott a legalacsonyabb és a legmagasabb összegeket is feltüntetjük, plusz mutatjuk a szerelés árai mellett a kasznimunkákért és a fényezésért fizetendő összegeket is, mert azok többnyire mások (szintén bruttóban, minimum és maximum árak).

Kétrészes összeállításunkban közel három tucatnyi márka árai következnek. Az első cikkben az útjainkon tömegével futó népautók (Opel, Suzuki, Ford, VW, Renault, Toyota stb.) szervizeinek díjai sorakoznak, míg a második összeállításban a prémiumok (Mercedes, BMW, Audi, Volvo, Lexus stb.), ezek sportváltozatai (AMG-k, M-es BMW-k, vagy éppen a Cuprák), valamint a luxusmárkák (Porsche, Maybach stb.) árai szerepelnek majd. Plusz eláruljuk a spéci modellek (pl. elektromos autók és a márkák zászlóshajói) javításáért fizetendő összegeket is. Lesz mit böngészni!

A legolcsóbb szerelés – Lada

Három évvel ezelőtti újjászületése óta olyan 3400 darab vadonatúj személyautót értékesített a Lada nálunk. A KSH legfrissebb adatai szerint összesen 40 584 példány fut érvényes forgalmival az útjainkon, az állomány átlagéletkora ma 26,5 év. Nyilván nem csak a tulajdonosok számára érdekesek az orosz cég budapesti szervizének díjai, ugyanis a szerelésért fizetendő összeg – ha hajszállal is, de – a legalacsonyabb, amit körkérdésünkre megkaptunk az importőröktől.

Márka Szerelés, javítás óradíja (forint) Karosszériamunkák, fényezés óradíja (forint) Lada 8763 19 050

A két vezető márka – Opel és Suzuki

Nemrég érdekes számokkal teli összeállítást közöltünk arról, hogy melyik márka személyautóiból mennyi fut az ország kopott útjain. Az Opel (487 762 darab) és a Suzuki (422 903) messze kiemelkedik a mezőnyből, ezen talán nem lepődik meg senki. A hivatalos szervizeik rezsidíjait elnézve kiderül, hogy a japán cég csaknem a Lada árszintjéről indul, viszont ennek akár a kétszeresébe is bele lehet futni náluk. A német márka szereléses árai sokkal egységesebbek, tőlük sajnos nem kaptunk konkrét összegeket a kasztnimunkákra. Nem gyűjti az importőr, „de persze, hogy az külön árszint”.

Márka Szerelés, javítás óradíja (forint) Karosszériamunkák, fényezés óradíja (forint) Opel 15 621 – 19 050 – Suzuki 8890 – 15 240 12 700 – 19 050

Németek – Ford és Volkswagen (plusz Škoda és SEAT)

Újabb jelentős piaci szereplők munkadíjai következnek. Németek a felütés, de a Volkswagen-konszernhez tartozó cseh és spanyol brand szervizdíjait természetesen ide vettük, hiszen azonos alapokra építkeznek megszámolhatatlan mennyiségben azonos alkatrészből.

A Fordnál érdekesség, hogy egyes modellek és felszereltségek szervizelése eltérő, a „Store márkakereskedéseink külön óradíjat alkalmaznak a Ford Store prémium termékekre (Vignale, Edge és Mustang)” – közölte a Vezess-sel az importőr. Ezek áraival cikksorozatunk következő részében foglalkozunk, most a tömegmodellek (Focus, Mondeo, Fiesta stb.) munkadíjai jönnek.

Márka Szerelés, javítás óradíja (forint) Karosszériamunkák, fényezés óradíja (forint) Ford 15 240 – 18 320 18 320 – 21 590 Volkswagen 10 160 – 29 845 11 176 – 31 115 Škoda 9525 – 20 955 10 477 – 23 495 SEAT 10 160 – 20 955 11 176 – 23 495

Franciák – Renault (plusz Dacia), Peugeot, Citroën

A Daciák javításának és karbantartásának munkaóradíja egyes helyeken olcsóbb valamivel a Renault összegeinél, de a minimumok és maximumok azonosak az importőr szerint. A kasztnis műhelyek áraiban már egyáltalán nem tesznek különbséget.

Kilógnak a franciák közül a Peugeot alacsony induló összegei. Ennél a márkánál azért írtunk több árat, mert a hivatalos szervizeikben több ársáv létezik az elvégzendő munka „bonyolultsági foka” szerint. A karosszériamunkák és a fényezés árait hivatalosan nem kommunikálja az importőr.

Márka Szerelés, javítás óradíja (forint) Karosszériamunkák, fényezés óradíja (forint) Renault 15 862 – 19 926 15 875 – 22 225 Dacia 15 862 – 19 926 15 875 – 22 225 Peugeot 9525/10 795 – 23 495/25 146 – Citroën 16 465 – 20 193 17 767 – 20 193

Japánok – Toyota, Honda, Mazda, Nissan

Fontos megjegyzéssel kell indítanunk ezt a blokkot, ugyanis egy dolog az óradíj, másik az elvégzendő munkához rendelt szintidő. Márpedig információink szerint ma Magyarországon egyes japán márkák szervizeiben előfordulhat, hogy előírás szerint rövidebb idő alatt kell elvégezni pontosan ugyanazt a javítást, karbantartást, mint mondjuk egy európai márka szintén hivatalos szervizében. Az óradíjakat nyilvánossá kell tenni, ki kell függeszteni a különféle szervizekben, a szintidőkre ez már nem igaz, de azért érdemes rákérdezni (lásd alább a tanácsainkat).

Márka Szerelés, javítás óradíja (forint) Karosszériamunkák, fényezés óradíja (forint) Toyota 18 402 – 20 193 18 860 – 24 765 Honda 14 478 8255 – 22 860 Nissan 18 415 19 050 Mazda 19 050 – 23 495 19 812 – 22 250



Érdemes megállni picit a Honda 8255 forintos fényezési alapóradíjánál, annak ellenére, hogy ugye nem mindenhol és nem mindenre lehet ilyen szerényen költeni. A 23 495 forintos óradíjjal dolgozó Mazda-szervizekkel kapcsolatban pedig azt kell elmondani, hogy a 10 évnél idősebb vagy 200 ezer kilométernél többet futott autókra kedvezőbb náluk a fizetendő összeg, 18 415 forint

Néhány fontos tanács, mielőtt elindul Talán 7-8 éve lehetett, hogy a testvérem prémiummárkás autóját én vittem el az egyik hivatalos, központi márkaszervizbe Budapesten. Pontosan elmondtam, hogy milyen alkatrésznek a kicserélését szeretném, és megkértem a munkát felvevő embert, hogy mondjon pontos összeget, ami majd a számlán szerepel. Mondott, ennek ellenére végül éppen a duplája szerepelt rajta, amikor kiadták a kocsit. Ezzel a parányi sztorival a legkevésbé sem hangulatot szeretnénk kelteni a márkaszervizekkel szemben. Ellenkezőleg, úgy gondoljuk, velük ellentétben sokkal kiszolgáltatottabb a járműtulajdonos a számlát nem adó hátsógarázsos szakiknál. Amennyiben márkaszervizbe készül az autójával, sokat spórolhat az előzetes tájékozódással, és kisebb eséllyel okozhat végül meglepetést a számlán szereplő összeg: – Kisebb-nagyobb rendszerességgel akcióznak a márkaszervizek, első lépésben érdemes megnézni néhány cég honlapját. – Aki eljutott idáig a cikkben, annak nyilvánvalóvá vált, hogy egy adott márkához tartozó szervizek óradíjai között óriási különbségek lehetnek. Indulás előtt tessék felhívni legalább hármat, és konkrétan rákérdezni a munkaóradíjra. – Célszerű megkérdezni a beszerelendő alkatrészek árát is. – Valamint tessék annak is utánaérdeklődni, hogy az adott feladat elvégzésére mennyi a kiválasztott műhelyben a szintidő. Ezt egyébként fel kell tüntetni a végső számlán, ahol ellenőrizni lehet az előzetesen elmondottakat.

A két dél-koreai márka – Kia és Hyundai

Egyértelműen ennek a két gyártónak növekedett meg a forgalomban lévő állománya az elmúlt évtizedben Európa-szerte, így nálunk is. Idehaza a 2008-as 14 692 darabról 47 378-ra emelkedett a Kia-flotta száma 2018-ra, a Hyundaioké pedig 17 373-ról 43 278-ra.

Részben ebből következően e két márka útjainkon futó példányai átlagosan a legfiatalabbak a nagy cégek személyautó-állományát nézve. A KSH szerint a Kiák átlagosan 7,9 évesek, míg a Hyundaiok 9,5 esztendősek. Nem csak az újautó-piacon követeltek maguknak komoly helyet, használtan is szép számmal érkeznek be nyugatról egyes modelljeik.

Márka Szerelés, javítás óradíja (forint) Karosszériamunkák, fényezés óradíja (forint) Kia 13 970 – 18 923 – Hyundai 15 621 – 24 003 13 970 – 20 193

Az olasz-amerikai család – Fiat, Alfa Romeo, Jeep

Összeállításunk végén nézzük meg a Fiat-Chrysler-csoport márkáinak árait, sajnos a fényezési és karosszériás árakat ők sem gyűjtik. „Ezek általában magasabbak”, mondta az importőr.

Márka Szerelés, javítás óradíja (forint) Karosszériamunkák, fényezés óradíja (forint) Fiat 10 287 – 20 725 – Alfa Romeo 12 700 – 26 486 – Jeep 19 881 – 26 466 –

Cikkünk jövő héten folytatódik a sportkocsik, a luxusautók és a speciális modellek szervizelésének – a fentieknél igencsak magasabb – óradíjaival.