19 német, 9 japán, 5 francia, valamint 1-1 olasz és spanyol alkotja a mezőnyt

5 modellel a Suzuki vezet, ö sszesen 7 német prémium szerepel kedvenceink toplistáján

Külön felsoroljuk azokat a neves márkákat, amelyek egyetlenegy modellel sem fértek be a legnépszerűbbek közé



Kiderül, hogy Ladából, Trabantból, Wartburgból, valamint a KGST maradékából mennyi küzd még az utakon

Látványosan növekszik Magyarország személyautó-állománya: 2,24 millió négykerekűt használtunk 1995-ben, 2,88 milliót tíz évvel később, 2005-ben. Pár évre rá padlót fogott az újautó-értékesítés, és a nyugatról hömpölygő romáradat is mérséklődött, majd mindkettő feltápászkodott a földről, és újra nekilendült: 2015-ben immár 3,19 millión állt a számláló, de a szédítő pörgés csak ezután kezdődött. Az elmúlt 3-4 esztendőben az újak és a használtak forgalomba állítása is folyamatosan rekordokat döntött, a Belügyminisztérium (BM) szerint 3,64 millió darab az aktuális mennyiség (2018 év vége).

Eközben a járműállomány összetétele is lassan, de állandóan változott. Egykor kedvelt modellek szűntek meg, de a márkák újakat kreáltak helyettük, számosat közülük komoly darabszámmal értékesítenek a kereskedések. Akad persze több örök kedvenc, újra és újra megújuló név is, valamint egy-két sikeres visszatérő – most megmutatjuk mindet.