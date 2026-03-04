Jótékonyan óvja az utasok ruháját az MG HS ajtaja, az alsó rész a teljes küszöböt fedi, mely így nem lesz saras. Cserébe viszont elvárja, hogy az átlagnál több erőt tegyünk az ajtó becsukásába. Nem kell úgy csapkodni azért, mint a budiajtót, de több lendületet kíván, mint más modern autók. Beszállva az autóba azonnal megcsapott bennünket annak szaga: nem tipikus újautó-illat, annál egy kicsit szúrósabb, még bő 1500 kilométer után is. Van bőven műanyag elem, keményebb és puhább egyaránt, mely ezért felelhet.

24 fotó

Kétféle felszereltséggel érhető el a HS, melyek között legfőbb különbségek a beltérben, még szűkebben az ülések környékén keresendőek. Tesztautónk Luxury felszereltségi szintű, ami a két választható szint közül a magasabbik. Így az elektromosan állítható, műbőrös ülésbe fűtés, valamint elektromosan állítható deréktámasz is került, valamint a jobb egyben ülő pozícióját is motorokkal lehet állítani. Maguk az ülések az átlagnál puhább tömésűek, már-már fotelszerűen kényelmesek, ám még így is kellően stabilan tartják a testet a vaskos oldalsó részeknek köszönhetően. Akinek túl egyhangú és sötét a beltér, az feldobhatja aranyhomok műbőr kárpitozással.

Fényesen csillognak az alul-felül lapított kormány küllői, melyek fizikai gombokat ölelnek. Ezekkel lehet pörgetni, milyen adatok jelenjenek meg a 12,3 colos digitális műszeregységen. A kijelző nagyobb, mint amennyit ebből jól hasznosít az MG HS. Leginkább akkor lehet kihasználni, ha azt állítjuk be, hogy a navigációs térkép legyen a háttér, de ez nem szinkronizálódik a telefonról indított navigációval.

Digitális fronton ott érhető tetten a HS másik nagy hiányossága, hogy csak kábellel működik az Android Auto és az Apple Carplay. Így hiába van vezeték nélküli telefontöltő is a magasabb felszereltségű autóban, ha a mobilos infókat szeretnénk látni a szintén 12,3 colos érintőképernyőn, muszáj előkotorni egy vezetéket.

A fedélzeti rendszer egyébként jól használható, könnyen átlátható és jó felbontású, a 360 fokos kamera képe is szép. A részletes klímabeállítások szintén ide költöztek, gombnyomásra csak be- és kikapcsolni lehet. Sajnáljuk, hogy legalább az ülésfűtés nem kapott fizikai gombot.

Ennek – és sok minden másnak – lett volna helye, ha a középkonzolból nem foglal el ekkora helyet a menetválasztó kar. Az ilyen bumszlik létjogosultsága egyre kisebb, egy apró pöcök vagy egy bajuszkapcsolós megoldás sokkal helytakarékosabb lenne. Hasznosabb lett volna egy dedikált üzemmódválasztó gomb, vagy egy olyan, amivel a rekuperáció mértékét lehet állítani. Alapvetően ez csak a menüből lehetséges, de a kormányon lévő csillagos gombok megfelelő programozásával szerencsére kiküszöbölhető ez a hiányosság.

A méretes váltókar eltüntetése akár egy extra, vagy egy nagyobb tárolónak is helyet teremthetett volna, de a rekeszek számával, illetve méretével így is kibékülhetünk, egyedül a könyöklő alatti doboz kisebb. Helyből nincs hiány a második sorban sem, a lábtér hatalmas, mindenkinek elég, a fejtér pedig egy 178 centis utasnál további 3,5 ujjnyi.

507 literes az MG HS csomagtere, lehajtott ülésekkel pedig 1484 literre bővíthető a raktér. Luxury felszereltségi szinten a csomagtérajtó elektromosan működtethető, és akár magától is felnyílik egy láblendítés után.