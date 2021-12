Ebben az autóban az a legjobb, hogy egyáltalán nem tudunk arról, mekkora munka a háttérben a három hajtómotor és a fokozatmentes erőátvitel összehangolása. A végeredmény egy erős és méltóságteljes mozgású autó, feltűnően olajozottan összedolgozó, finoman működő hajtáskomponensekkel.

Akikor elfogy az elektromos hatótávolság, a benzines képes diszkréten becsatlakozni az autó hajtásába. A hibrid hajtáslánc eleve azzal a kifinomultsággal működik, amit a Toyotákban megszerettünk.

Elektromos üzemmódban, csak az első villanymotorral is élénk a gyorsulás, az Across jól megindul gázadásra. Autópályán a tesztelt Suzuki Across 135 km/óráig gyorsítható a benzines motor nélkül.

227 Nm a benzines, 270 Nm az első villamos gép, 121 Nm a hátsó villanymotor nyomatékmaximuma. Ezt a hármat nem lehet egyszerűen összeadni, de a számokból sejthető, mi történik, amikor a hajtásrendszer odapörköl. Padlógáznál 6,0 mp a gyorsulás 0-ról százra. Ez alig marad el a kézi váltós Focus ST 5,7 másodperces idejétől, pedig az nagyon komoly gépezet. A végsebesség 180 km/óra.

5,7 méter a fordulókör átmérője, ami nem lenne sok ebben a méretkategóriában, mégis feltűnt, mennyire sokat kell tekergetni a kormányon parkolás közben vagy megforduláskor. Kicsit gumilabdás a fékérzet, de nem vészesen, a fékerő adagolása pár nap alatt megszokható.

Suzuki emblémával rangrejtve járhatunk, nem rögtön az jut eszébe az ügyfeleknek, partnereknek, hogy ezt a 19,3 milliós terepjárót rajtuk kerestük meg, ami egy ennél kevesebbe kerülő X3-mal nem biztos, hogy ugyanígy megadatik. Cserébe az Across kevésbé alkalmas a kocsira költött összeg fitogtatására, nagyobb presztízsértékű autók is vannak ennyiért, akinek ez fontos vagy akitől ezt várja a környezete.

75 km az elektromos hatótávolságra megadott gyári adat, bár a WLTP szerinti hatótávnál többet is kifacsarhatunk az akkuból. Az Across nagyon is értékes elektromos hatótávval válaszol mindazoknak, akik a konnektoros hibrideket megvetik, mert csak és kizárólag a villanyautókban hisznek.

Ezzel az autóval lazán megvalósítható a hét közben helyi emissziótól mentes ingázás, viszont a tulaj nincs kitéve annak a temérdek kellemetlenségnek, ami nem otthon töltve, hosszabb utakon a villanyautózással jár.

Ezeket a buktatókat, a foglalt vagy működésképtelen, esetleg az autóval nem kommunikáló töltőket le lehet tagadni, de az elektromos autózás elsősorban rövid távok megtételére jó és alkalmas. Nem is messzire, 300-500 kilométert utazva is boldogan kifizetem egy hibrid üzemanyagának többletköltségét, hogy ne egy töltésre nem hajlandó oszlop előtt tépjem a hajamat a sokadik alkalmazás letöltése után.

Míg az Across-szal azonos padlólemezre épülő, de 20-as felnivel szerelt Toyota Highlander rugózása kényelmetlen volt, a 235/55R19-es gumikkal érkező Suzuki az elvárható módon lágyítja az úthibák ütéseit. Nagyon romos útszakaszokon is átjut némi döccenéssel, zökkenéssel.

Egyre ritkább és annál értékesebb a kikapcsolható menetstabilizálás. Kiiktatásában nincs nagy kockázat, mert az Across fékimpulzusok nélkül is békés batárként billeg kanyarról kanyarra, de a gázelvételre kijjebb libbenő farával legalább részben kompenzálható eredendő orrtolása.

Bár a hátsó villanymotor a maga 54 lóerejével és 121 newtonméterével lehetővé teszi az összkerékhajtást, ezek az adatok a 4×4 kisegítő jellegét támasztják alá. A 19 centis hasmagasság rendben van, de az aktiválható összkerékhajtás ellenére az Across nem terepjáró.

140-160 közötti sebességnél a szélzaj a fő zajforrás, ha épp nincs emelkedő, a négyhengeres motor halkan duruzsol. Kényelemben is sokat ér, hogy sem a benzines, sem az elektromos oldal nincs alulméretezve, amiből a sornégyes benzines elkínzott vonítása fakad a korábbi Priusokban az autópálya gyorsítósávjára tévedve.