„Nagyon toyotás ez a Suzuki” – mutatta kollégájának egy karbantartó egy parkolóban pár napja az új Suzuki Acrosst. És mennyire igaz, hiszen ez az egyik modell, amely a két japán gyár együttműködésében született és igazából ugyanolyan, mint a Toyota RAV4. Embereink nem tudták, hogy egy Suzuki rendezvén zajlik az épületben, amiatt lett a szokásosnál is több Suzuki az autó között, de míg a Swift, Vitara modellek mindenütt jelen vannak, az Acrossból csak pár tíz darab fut a hazai utakon, meglepő vele összefutni.

Minek kellhet a Suzukinak egy 20 milliós modell, egy extrém árérzékeny piacon, ahol a harmad annyiba kerülő Vitarával és S-Cross-szal igazán sikeres? A választ talán megtalálhatjuk a rendezvényen ismertetett kutatásában, amelyben többek között arra is keresték a választ, hogy az autóvásárlók milyen hibridekről hallottak, tudnak.

Torony magasan vezet a felmérésben plug in kifejezés, megelőzve a lágy- és full-hibrideket. Sőt ha hozzávesszük a PHEV válaszokat, amely szintén a konnektorost takarja, akkor még nagyobb lesz az eltérés. Így aztán belátható, hogy már kommunikációs szempontból is jó lehet, ha egy márka fel tud ilyet mutatni, még ha a szalonokba betérve a vevők inkább az elérhetőbb árú mild hibridek felé fordulnak.

Ilyen hibrideket ismernek az emberek

A kutatás egyik érdekessége, hogy a 2021-re a Suzuki vásárlások általános kiváltóokai között megjelent a hibridre váltás és rögtön a negyedik legnépszerűbb indok volt – 2019-ben az előző ilyen kutatáskor nem is szerepelt. Az első helyen továbbra is a túl idős autó cseréje, a második helyen a meglévő autó fenntartási költségek minimalizálása miatti csere ált.

Ugyanakkor az is kiderült a felmérésből, hogy az autóvásárlók 55 százaléka – saját megítélése alapján – nem tájékozott a hibrideket érintően, többségüknek tapasztalata sincs velük. Egy picit most talán változtatunk ezen, elmondjuk milyen is volt egy rövid túra alatt a Suzuki Across.

Nem új keletű a Toyota és a Suzuki együttműködése, Ázsiában Suzuki modellek kapnak Toyota logót, mifelénk viszont tavaly a Corolla és a RAV4 jelent meg a Suzuki kereskedésekben, Swace, illetve Across néven. Nem is csinálnak titkot belőle, hiszen hátulról és oldalról gyakorlatilag ugyanolyanok a modellek, az orrészük eltérő. Eltérő LED-es fényszóró és lökhárító van a két modellen.

Mivel a Suzuki jelenlegi szabadidőautó-kínálatának tagjai, a Vitara, az SX4 S-Cross és az Ignis nem hordoznak markáns közös márkajegyeket, így az Across is könnyen áll be a sorba. Suzukiként is jól mutatnak a robosztus szögletes vonalak, a nyúlánk ötajtós forma. Suzukiként 35 milliméterrel hosszabb 4635 mm-s a karosszéria, a tengelytávolság ugyanúgy 2690 mm.

Nem ér minket meglepetés az utastérben sem, csupán a kormányon más logót, illetve az ajtópaneleken megjelent az Across felirat. Nem lóg ki a többi a többi Suzuki SUV sorából az utastér sem, mivel itt is a konzervatívabb tervezés jellemező.

Azaz van benne digitális műszerfal, illetve 9 colos érintőképernyő a műszerfal közepén, de például a klímapanel szokványos, és a többi funkció is fizikai gombokkal működtethető.. A fedélzeti rendszer gyorsan működik, vezetékkel ismeri az Apple CarPlay-t és Android Auto-t, de a csatlakoztatás nem magától értetődő. USB-csatlakozóból előre és hátsó sorba is jutott, Hifi-je egészen jól szól.

Az üléspozíció szabadidő-autós az Acrossban, így viszonylag magasan ül az ember, ahonnan jól átlátható a forgalom. Az ülései kényelmesek, kanyarban jól tartanak, az ideálisnál rövidebb ülőlapot kell szokni. Kormánya kifejezetten jó fogású. Kissé meglepő, de az anyagminőség jobb, mint a látványból következik, a műszerfal teteje és az ajtók borítása is kifejezetten puha, de nem tűnik annak.

Nem lehet panasz a térkínálatra, hátul is kényelmesen elférnek felnőttek. Alapvetően csendes az Across, kifejezetten erős gyorsításánál jelenik meg a motorhang, illetve autópályán a sebességhatárt átlépve jellemző a szélzaj. Csomagtartója 490 literes, amely láblendítéssel is nyitható motoros ajtó mögött bújik meg, Izgalmas részlete a 230V-os csatlakozó.

Abban nincs meglepetés, hogy két villanymotor és egy belsőégésű motor és lítium ion akkumulátor alkotja a hibrid rendszert. Láttunk már ilyet, itt azonban a hivatalos kommunikáció szerint az első kerekeket hajtó 134 kW (182 LE) teljesítményű, 270 Nm nyomatékű villanymotor van a középpontban. És használat közben is egyértelművé válik. Az Across mindig EV, azaz tisztán elektromos módban indul és, ameddig csak tud erre a motorra támaszkodva halad és ezt egészen sokáig teszi. A villanymotor önmagában is normális dinamikát ad a hétköznapi autózással és 135 km/óráig is képes gyorsítani a járgányt. Főként autópályán tudtuk vezetni és elég hosszan tisztán elektromosan.

Nagyrészt nem is tudjuk, ha a 2,5 literes – kettős befecskendezésű – négyhengeres benzinmotor (185 LE) beszáll a hajtásba, az átmenet észrevétlen és kellően halk. Persze ha lepadlózzuk, akkor megjön az ismert búgó hang, de ez már korántsem olyan zavaró, mint a korábbi hibrideknél. Ám ha így teszünk nagyon megindul az Across, a hagyományos hajtású SUV-okhoz képest cipelt plusz súly ellenére a 306 lóerős kombinált teljesítmény bőven elég. Hat másodperc alatt futja a százas sprintet, de engem sokkal jobban meglepett, hogy 100 felett is óriási vehemenciával tőr előre. Végsebessége 180 km/óra.

A rendszert 40 kW-os hátsó villanymotor teszi teljessé, amelyet elsősorban az első kerekek tapadásvesztésekor használ hajtásra a rendszer, ilyenkor akár a nyomaték nyolcvan százaléka is juthat a hátsó kerekekhez.

96 cellából épül fel a folyadékhűtésű, 18,1 kWh-s (50,9 Ah kapacitású) lítium-ion akkumulátor, amellyel tisztán elektromos módban – hivatalosan – 75 kilométert tud megtenni az Across. Ezt most nem tudtuk ellenőrizni – majd a teszten, ahogy a futómű és kormányzás jellegéről is akkor tudunk nyilatkozni -, de a látottak alapján teljesen hihető. 230 voltos konnektorba dugva 7,5, fali töltőboxot használva 2,5 óra alatt tölthető fel az akku, a fedélzeti gyorstöltő 22 kW-tal képes dolgozni.

Amellett, hogy az Across igyekszik mindig villanyautóként üzemelni, másként is működhet, ezt a vezető a „sebességváltókar” melletti tárcsával választhatja ki. A Normal (EV) mód mellett van, hibrid, ahol rendszer dönt, arról, hogy szükség esetén bevesse a benzinest is, illetve választhatjuk csak a belsőégésű motort abból a célból, hogy későbbre – pl. városi használathoz – fenntartsuk az akkumulátor töltöttségét, vagy töltsük azt.

Az autó habitusa Eco, Normal és Sport módokban választható, szabályozva a hajtáslánc, az erőátvitel és a kormányzás jellegét és van egy Trial mód is, amely elsősorban arra jó, hogy a fékdifferenciál rendszert és mindhárom motort bevetve az autó mozgásképes legyen, hóban, terepen.

Vezetőtámogató rendszerekből is jut az Acrossba így az adaptív tempomat, a ráfutásgátló, sávkövető, holttérfigyelő és táblafelismerő, holttérfigyelő, hátsó keresztirányú forgalomfigyelő rendszer is van benne. Ezeknél is izgalmasabb az a technika, amelynél a motor nyomatékának szabályozásával a karosszéria gyorsítás és lassítás közbeni dőlését elfojtják, hogy növeljék az utasok utazási kényelmét.

Jelenleg egyféle változatban kapható a teljes nevén Suzuki Across 2.5 Plug-In Hybrid E-CVT E-4WD GLX modell. Ennek listaára 20,3 millió forint, amelyből jelenleg egy milliót elengednek. Ebben az árban említett vezetőtámogató rendszereken túl, az ülésfűtés, kormányfűtés, a kulcsnélküli ajtónyítás és indítás, a 19 colos kerekek is szerepelnek. Ezen felül a színválasztással sem változik az ár.

Pénzügyi alapon senkinek nem éri meg plug-in hibrid modellt választani, a beépített extra technológia felára csak rendkívül hosszú, – több százezer km – futásteljesítmény után térülne meg. Ugyanakkor az addicionális előnyök, mint a hazánkban ehhez a modellhez is járó zöld rendszám, illetve a gondolat, hogy hattótáv félelem nélkül válthat hétköznapi villanyautós közlekedésre egyeseknek jó alternatíva lehet. A többiek pedig bízhatnak abban, hogy előbb utóbb, a Suzuki olcsóbb modelljei is elérhetőek lesznek plug in, full hibirid vagy tisztán elektromos hajtással. Talán nem is olyan sokára.