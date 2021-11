450-480 ezer forinttal kerül többe az új a kifutó modellnél, ami igazán méltányos felár. Listaáron , kedvezménnyel Ft közöttiek a listaárak. Levonva a rekordmagas itteni fát és az összegeket 370 forintos euróra átszámítva egyértelmű, hogy a Suzukinak mennyire fontos a magyar piac, mert a hazai vevőknek erősen nyomott áron szállítja az autót. Az itteni S-Cross alapmodell nettó árához a németországi áfát hozzáadva a legolcsóbb Swift sem jön ki.

7 140 000 és 8 990 000 Ft között szórnak a listaárak. Akciós áron az alapverzió 6 090 000 forintba kerül, a GL+ elsőkerék-hajtással és kézi váltóval elvihető 6 490 000 forintért.

Modelltől függetlenül 1 050 000 Ft kedvezmény jár a listaárakból a márka hűségprogramjával. Nem tűnnek fájdalmasnak a hűségprogram feltételei: elérhetőségei megadásával azt vállalja az ügyfél, hogy a vezérképviselet megkeresheti ajánlatokkal, hírlevelekkel. Érdekes, hogy akadt honfitársunk, aki ezt nem vállalta és inkább listaáron vett autót. Elismerésre méltó az elkötelezettsége, ami megért neki 1 050 000 forintot.

Ma nagyon bizonytalanok a szállítási határidők, a márkák egy része ad árgaranciát a most megrendelt és valamikor 2022 második felére vagy 2023-ra visszaigazolt új autókra, egy része nem. Ehhez képest a Suzukinál jobb a helyzet. Esztergomban sem készülhet annyi autó, amennyit el lehetne adni itthon és exportra, de legalább folyamatos a gyártás.

Maradt a GL-GL+-GLX felszereltségi rendszer és továbbra is a GL+ vonzhatja a legtöbb vásárlót. A GL-ben még nincs hátravezetve az utasok lábához a fűtés. Ez egy Swift alapmodellben még elmegy, de ezen a szinten majdnem olyan kínos, mint 13-15 milliós villanyautókban ezen spórolni. Tényleg nehezen érthető, mert a sima GL S-Crossban is jár térdlégzsák a hat másik mellé, van tolatókamera, a felnije 17-es könnyűfémötvözet és LED-es az első-hátsó fényszóró, ideértve a távfényt is.

3+7 év hajtáslánc-garancia jár az autóra, 200 000 kilométerig. Ezt a céges ügyfeleknél kevesebbet autózó magánvásárlók is jól ki tudják használni és javítja az autók értéktartását. Ráadásul a Suzuki márkaszervizek átfekvése még mindig a nyomottabbak közé tartozik, tehát a kötelező karbantartások sem vágják földhöz az ügyfeleket, akik így megőrzik a jótállást.