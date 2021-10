Váltóáramról maximum 6,6 kW, egyenáramról csúcsértékként 60 (más adatok szerint 92) kW-tal tölthető a folyadékhűtésű lítium-vasfoszfát akkumulátor. Az 52,56 kilowattóra nettó kapacitású akkumulátort kívülről nemigen látni, teljes alsó borítás védi, illetve teszi áramvonalasabbá az autót.

Közterületi töltőoszlopról a Dongfeng Seres 3 öt kilowattal töltött a műszerfali kiírás szerint, az 50 kW-os egyenáramú gyorstöltővel nagyobb barátságban volt az autó. Az autó átvétele után, 46 százalékos akkuval beállva 31 kilowattal indult a töltés. 64 százaléknál 39 kW-tal falta az áramot és az SOC (state of charge) növekedésével is alig vette vissza a töltőáramot. Dicséretes, hogy 85 százalékon 33 kW, de még 93 százaléknál is 20 kW lehetett a töltőáram az óracsoport szerint.

Már készül a magyar gépkönyv az autóhoz, ami jól is jön, mert az angol nyelvű kezelési útmutatóból kimaradt a tárgymutató és az oldalszámozás. Én a kötetet végiglapozva sem leltem meg benne a töltőcsatlakozó vészkioldását, amikor a közterületi töltés végén a Type 2-es kábel benne maradt az autóban. Mivel ez más villanyautókkal is előfordult már, levettem a csatlakozó csomagtér felőli oldalán egy fedelet és lám, ott volt alatta a szíj, amit meghúzva kihúzhattam a kábelt és mehettem a dolgomra.

Egyelőre az autó csak az itthoni töltőoszlopok egy részével kommunikál. 50 kW-os ABB-töltőn üzemelt, elvileg az Ionity hálózatot ellátó ABB- és Tritium-töltőkkel is működik. A Mobiliti kék-fehér váltóáramú töltőinek egy részén lehetett tölteni, de pl. az INNC gyártmányúakat nem szerette.

Amíg ez meg nem oldódik, a Dongfeng Seres 3 még a többi villanyautónál is több vesződséget okoz tulajdonosának. Nemcsak a foglalt vagy működésképtelen töltőkkel kell megküzdenie, de az autó és az oszlop közötti kommunikáció hiánya is kiszolgáltatottabbá teszi, amíg meg nem jönnek a szoftverfrissítések vagy ki nem tapasztalja saját kárán, hol érdemes próbálkoznia.

Szerencsére a vésztöltő szériafelszerelés. Engem egyszer ez a 230 voltos konnektor mentett meg attól, hogy az erejét vesztett autó lent ragadjon egy mélygarázsban, ahol az egyenáramú és a váltóáramú töltőoszloppal is frigiden reagáltak egymásra.

Sajnos az akku merülésével az autó hiába ígér 8-11 vagy akár 15 megtehető kilométert, annyira visszaveszi a motorteljesítményt, hogy lóerők híján felfelé csak vánszorogni képes, aztán már azt sem. Ez elfogadhatatlan, ha eközben 2-3 százalékos töltöttséget és 8-10 km hatótávot közöl az autó.