Beszállsz, elindulsz és érezni valami általános jóságot ebben az autóban, ami a rendes összeszerelésből, a takaros anyagokból, a szép rajzú digitális műszerfalból és az autó bizalmat keltő, nyugodt futásából fakad.

Vannak azonban jelentéktelen és fájóbb részletek is, amik az utazást megzavarják. A futómű gyakran közbeszúr, a tesztautó 235/45 R18-as gumiméretével kényelmetlen a rugózás. A másik a benzinszint visszajelzése, amiben annyira közel van egymáshoz a kétféle szürke a digitális grafikonon, hogy féltanknál még telinek néztem a tartályt. A szorgos töltögetés ellenére hamar leapadt a benzinszint, ami nem a motoron múlt. A konnektoros hibridek tankja 50 helyett 37 literes, de ez is elég legalább 700 kilométerre.

Vezetés közben a klasszikus hibridpárosítás hátrányai is érzékelhetők. Itt az a lényeg, hogy a szükségesnél és elégségesnél ne legyen nagyobb teljesítményű a benzines, mert a villanymotorral együtt kell elfogadhatóan mennie az autónak.

Ez padlógáznál működik is, még 9 százalékos töltöttségnél is van annyi tartalék a nagyfeszültségű akkuban, hogy biztonságosan kiugorhassunk egy előzésre a villamos gép rásegítésével.

De nincs az a bősége a motorerőnek, amit más konnektoros hibridek adnak. A Kia racionálisan méretezte a rendszer erőtartalékait, tudja, amit kell, csak városban, emelkedőn gyorsítva 60 alatt is érezni a kerekítve 61 lóerős villanymotor korlátait. A balra mozdulva a visszatöltést is jelző műszer erőtartalék-mérőként visszafogott gázadással is kifekszik jobbra.

Jól érezhető és a kijelzőn látható is, meddig nyomható a gáz a benzines beindulása nélkül, a szolid dinamikát tudomásul véve jól lehet villanymotorral suhanni. Amikor a töltöttség túl alacsony, az autó magától hibrid üzemmódba vált.

Ilyenkor is lehet addig ügyeskedni a gázpedál felengedésével, hogy leálljon a benzines, egyenletes városi sebességnél kisebb-nagyobb szakaszokat megtehetünk nesztelenül. Főleg, ha van türelmetek áramot összeguberálni lejtőn és lassításkor az áram-visszatermelő fékezés megnyújtásával.

Ha azt akarjuk, hogy szunnyadjon a benzines, a települések után EV üzemmódban szárnyaszegett a gyorsulás 60 és 120 között, ami a villanymotoros üzem felső sebességhatára. És én ezt akartam, mert a négyhengeres zúgása megtöri azt a harmóniát, amivel a Kia XCeed PHEV nagyobbrészt mozog.

Eco üzemmódban autóúton és főleg autópályán kellemetlenül határozott a gázpedál ellenállása, ha viszont Sportba váltunk, hogy enyhüljön az ellennyomás, a feléledő benzines morgása kezd zavarni. Jó lenne egy köztes üzemmód is.

147 newtonméterével és 105 lóerejével ez a benzines a villanymotorral megtámogatva sem tudja azt a kényelmet nyújtani, mint a turbós 1,4-es a 140 lóerejével. A teljes hibridhajtás rendszerteljesítménye 141 lóerő, mégis lassabb a zöld rendszámos Kia XCeed, mint az 1,4 Turbo. A hibridnek 11,0 mp kell, mire felgyorsul 0-ról 100-ra, a benzinesnek elég 9,5 mp ugyanehhez és nem 188 km/óra a végsebessége, amennyit feltöltött akkuval a hibrid kiprésel magából, hanem 200. Olvastam 160-as végsebességet is, ez talán lemerült akkuval érvényes.

Mivel itt a sebességváltások enyhén, de ki érezhetők, lemerül akkuval a hajtásrendszer nem egészen éri el a Toyota hibridjeinek működési finomságát. Ám ennél sokkal fontosabb adu a zöld rendszám és a 200 forintnyi áramért vegyes forgalomban megtehető nagyjából 37-44 km, amiből városban 50-54-et is csinálhatunk. A gyári adat 48-59 km.

Éjszaka országúton rendesen működött az automatikus távfény-kapcsolás, egyetlen szembejövő sem villantott a késve levett reflektorért. Belülről a fényár újraéledése egy fél ütemmel lassabb volt a kívánatosnál. Nem szívesen nélkülöztem egy pillanatra sem a kiváló távfényt, ezért inkább kézzel váltogattam tompítottra és vissza.

Kellemetlenséget csak a sávban tartó rendszerrel éltem meg, de ez más autókban is gond. Itt egyszer egy kerékpárost igyekeztem udvariasan szélesen kikerülni, előtte indexelve és a terelővonalat érintve.

A szisztéma mégis úgy találta helyesnek, ha beletaszít a kormányba, a bringás felé. Atyaég! Ameddig ennyire suták ezek a rendszerek, biztosabb kiiktatni őket, amihez itt nem kell menübe belépni, külön gomb segít a bal térded felett. Ugyaninnen nyitható a csomagtartó is, ha nincs nálad a kulcs, így a nyitott ablakon benyúlva is működik.