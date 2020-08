Kategóriájában a magyar magánvásárlók egyik kedvence a Kia Ceed. A kombihoz és az emelt X-Ceedhez társított konnektoros hibridhajtás főleg a cégeknek lehet érdekes.

Mivel minden EU-tagországnak megvan a célszáma az összeurópai flottafogyasztási célszámok és szén-dioxid-emissziós értékek csökkentéséhez, ehhez a magyarországi Kiának is hozzá kell járulnia. Hazánk CO2-célértéke 118 g/km. Ennek eléréséhez a szabványos WLTP-mérési ciklusban takarékosabban működő motorok jelennek meg a Picantóban, a Stonicban és a Rióban, kombiként és plug-in hibridként is búcsúzik az Optima illetve a tavalyi 13 db helyett idén 500-as nagyságrendben rendelhetők elektromos Nirók. A károsanyag-kibocsátás visszafogását szolgálja az idén még duplán számító villanyautók eladása mellett a konnektoros hibrid megjelenése is kétféle Ceedből. Az egyik az X-Ceed, a másik a kombi.

Külső Szemre meg nem mondanám, de a konnektorról tölthető akkus hibrid öt milliméterrel hosszabb a többi motorváltozatnál, így a változatlanul 2650 mm-es tengelytávhoz, az 1800 mm-es szélességhez és az 1465 mm-es magassághoz 4605 milliméteres hosszúság tartozik. Öt mm-rel hosszabb a többi motorváltozatnál a konnektorról tölthető akkus hibrid kombi. Hossza 4605 mm, szélessége 1800, magassága 1465 mm és változatlanul 2650 mm a tengelytáv Kipufogócsövet nem látunk az autón, a hátsó lökhárító alján mindkettő csak imitáció, mert a valódi kipufogóvég a lökhárító mögött szerénykedik jobb hátul.

Belső tér Változatlanul tágas hátsó lábterű, átlagos anyagokból, de alaposan összerakott és egyszerűen használható, könnyen értelmezhető autó a Kia Ceed. A belső térben a konnektoros hibrid műszeregysége és csomagtere tér el elsősorban a többféle motorral tesztelt Ceed kombiétól. Az óracsoportban új a kijelző a visszatöltés és az aktuális erőbedobás alapján a fogyasztás követésére. Ennek tövében látható a hibrid akkumulátorának töltöttsége is. A fokozatválasztó kar mellet az első gomb a HEV-EV kapcsoló, amivel a hibridrendszer üzemmódjai választhatók ki, van elektromos, automatikus és hibrid. Az akkumulátorok helyigénye miatt a csomagtér mérete 625-1694 literről 437-1506 literre csökken, ami 188 literes mínusz. Nem árt tudni, hogy a konnektoros hibrid Kia Ceed benzintankja 50 helyett csak 37 literes, ami autópályán nagyjából 500-550 kilométeres hatótávot enged a nagyfeszültségű akkumulátor lemerülése után.

Technika – Teljes hibrid, zöld rendszámmal, külső töltéssel A keretesben tárgyalt, 48 voltos dízel hibridet nem vezettük, mert érdekesebbnek tűnt a konnektorról tölthető akkumulátoros hibrid, ami az X-Ceed és a Ceed Sportswagon hajtáslánc-kínálatát bővíti. Itt nagyfeszültségű akkumulátor tartozik a Niróból ismert hibridrendszerhez, 8,9 kilowattóra áramtároló kapacitással. Az akkucsomag a 48 voltos hibriddel szemben nemcsak a csomagtér alatt, a pótkerékvályút foglalja el, hanem a hátsó ülés alatt is vannak akkucellák, amit a bal hátsó ülés alatti szellőzőnyílás jelez. Az akkumulátor lassan tölthető, a fedélzeti töltő korlátai legfeljebb 3,3 kW-os töltési teljesítményt tesznek lehetővé, hiába használsz Type2-es vagy Mennekes-kábelt. Tartozékként ez az eszköz 100 030 forintba kerül a márkakereskedésekben, így áruházi és közterületi töltőket is használni tudtok, de a töltés nem lesz gyorsabb, mint egy 14-16 amperes otthoni konnektoron. Mivel az 1,2-es Stonic-kal és a Rióval együtt az 1,4-es Ceedből is kifutott a szívó benzines motor, a jövőben az egyetlen turbófeltöltés nélküli Ceed a hibridben lévő 1,6-os sornégyes lesz. Ez egy 1580 köbcentis, 147 Nm nyomatékú, közvetlen befecskendezéses, de visszavett teljesítményű motor 105 lóerővel. A magas, 13,0:1 arányú sűrítéssel takarékosabbá tett motor szolgál a Niróban is, az új Sorentóban viszont a turbós 1,6-osra épül majd a konnektoros hibrid hajtáslánc. A villamos gép teljesítménye 44,5 kW, ami 60 lóerő, a forgatónyomatéka 170 Nm. A rendszerteljesítményként ebből 104 kW vagy 141 lóerő és 265 Nm adódik. Ez a 140 lóerős 1,4 T-GDI teljesítményszintje, de a menetteljesítmények házon belül inkább a háromhengeres, 120 lóerős turbós kombiéval vethetők össze. A hibrid kombi végsebessége 195 km/óra, a gyorsulási ideje 10,8 mp, míg az 1,0 T-GDI 190-et megy és 11,3 mp alatt gyorsul nulláról 100 km/órás sebességre. Természetesen a villanymotort tápláló akkuktól nehezebb az autó, mint a kategórián belül viszonylag könnyűnek számító, sima Ceed kombik. A sima Ceed SW a 140 lóerős turbós benzinessel és az ott hétfokozatú automatikus váltóval 1307-1439 kilót nyom a gyári adatok szerint, ami a konnektoros hibriddel 1533-1595 kg. Ez 156-226 kg közötti többlet. Jó dolog, hogy egy könnyebb lakókocsit a plug in Kia Ceed is elhúz, fékezett utánfutóval 1300 kg a felső határ. Egy dízel marad, de az hibrid lett Két újdonságot mutatott be a márka nemrég az autós szaksajtónak. A másik a 136 lóerős dízelmotorhoz kapcsolódik, amely a 116 lóerős 1.6 CRDi kifutása után az egyetlen dízelváltozat lesz a Ceedben. A Hybrid 48V a más márkáktól megszokott, lágy hibrid vagy segédhibrid rendszer érkezését jelzi. A 48 voltos hibridrendszer egy lítiumion-polimer akkumulátorba tárolja el a gázelvételkor és fékezéskor az önindító-generátorral termelt áramot. Az erősített generátor, amely a motor finom újraindítását is végzi az alapjárati motorleállítás szakaszai után, szíjjal kapcsolódik a motorhoz és az autó gyorsításába is beszáll. Ezzel részben tehermentesíti a 136 lóerős, 326 Nm nyomatékú, kipufogógázait többek között SCR-rendszerrel is tisztává tevő dízelmotort, amely a villamos gép segítségét alacsonyabb fogyasztással és szén-dioxid-kibocsátással hálálja meg. Ehhez a hajtáslánchoz kacsolódik iMT néven az elektromos aktuátorokkal működtetett tengelykapcsoló. Az automatizált kuplungműködtetéssel jobban idomulhat a motor a 48 voltos hibridrendszer takarékossági törekvéseihez, például korában leállítható gázelvételkor. A gyár szerint az Intelligent Manual Transmission működése 3 százalékos fogyasztáscsökkenést hoz valós forgalomban. A 48V-os villanymotor-generátor igyekszik a motor fordulatszámát a váltóéhoz igazítani, az automatikus szinkronizálással, amivel az újraindítás rántásmentes. Eco üzemmódban gázelvételkor akár 125 km/órás sebességig leáll az U3 sorozatba tartozó, négyhengeres dízel, az autó fokozatban hagyott váltóval gurul, mintha leállított motorral üresbe tettük volna. Veszélyessége miatt ezt sose csináljátok régebbi autóval, itt azonban aktív marad a kormányszervo, a fékrásegítés, égnek a lámpák, megy az ablaktörlő, az index stb. és a motor egy pillanat alatt újraindul, ha a vezető gázt ad vagy benyomja a kuplungpedált. A motorfékezéshez a motor azonnal feléled, ha a vezető a fékre lép. Az automatizált kuplunggal és kapcsolószerkezettel a váltó magától üresbe vált, ha a leállításkori fokozat túl magas lenne az újraindítás után a felengedett kuplunggal vagy ha a stop-startos szakasz után kinyomja a kuplungot, váltáshoz készülődve.

Vezetés Nagyon rövid próbaútra sikerült elvinni a plug in Kia Ceed hibridet, ahol nem volt lehetőség az elektromos hatótáv határainak tesztelésére. Az autót bejárató kolléga tapasztalata szerint 50 kilométer normál vezetéssel és légkondicionálással is reális az 57-ből. Az X-Ceed gyári adata ezzel hajtással 59 km. A normál hibrid üzemmódon kívül van tisztán elektromos is, amikor a benzines motor csak hirtelen padlógázra indul be és gyorsítja az autót, mert így biztonságosabb. Villamos üzemben is kapcsol a hatfokozatú, duplakuplungos sebességváltó, az első benyomásaim alapján egy harmonikusnak tűnő, kulturáltan működő rendszer dolgozik a kezem alá. Sport fokozatra váltva az autó élénkebben reagál a gázra. A hajtásrendszer 141 lóerős maximális teljesítménye átlagos menetteljesítményekre elég, a gyorsulás épp leengedő a mai mezőnyben. Ez a hibridrendszer elektromos rásegítéssel sem ad vehemens gyorsulást, hiszen a visszafogott benzinest nem túl nagy teljesítményű villanymotor egészíti ki. Hideg motorral a hibrid üzemmódokban talán többször beindulna a benzines négyhengeres, de a melegen átvett tesztautó következetesen igyekezett árammal suhanni. Fotózás közben ide-oda parkolva feltűnt, mennyire kedvező a Ceed fordulóköre. Az átmérőre a gyári érték 10,4 méter járdák között, ami nagyon jó a kompakt autók között. Ha elírták volna és valójában 10,6 méter, ami a sima kombi adata, akkor is kedvező. Mivel itt a 195/65 R15-ös gumi nem rendelhető (a kerékszett csak 205/55 R16-os vagy 225/45 R17-es lehet), nem valószínű, hogy csökkenni tudna a konnektoros hibrid a fordulási köre.

Költségek Háromféle felszereltséggel kapható a konnektorról tölthető akkus Ceed. A Kia Ceed SW 1.6 GDi Plug-in Hybrid Silver felszereltséggel 10 349 000, Gold kivitelében 10 849 000, Platinum csomaggal 11 449 000 forintba kerül listaáron. Akciós kedvezményt nem láttam az árlistában, talán a flottavásárlóknak szóló kedvezménymátrix rejthet engedményeket. A Silverhez csak vezetőtámogató rendszereket lehet csomagban rendelni, benne adaptív sebességtartó automatikát, a Goldhoz kapható napfénytető és gyári navigáció is 10,25” képátlójú kijelzővel. A Platinum megvehető többek között a 12,3-as digitális műszeregységgel, elöl motorosan állítható és szellőztethető (!) ülésekkel és hátsó ülésfűtéssel. Sajnos a felszerelések nem kombinálhatók szabadon, nem vehetsz hátsó ülésfűtést, digitális óracsoportot vagy első szellőztetést sem a Silverhez és a Goldhoz. Ez nagy visszalépés a Kiánál. A csomagba kényszerített extrákkal a gyárnak nagyobb a haszna és egyszerűbb a gyártási folyamat is, viszont az ügyfél nem tud olyan felszereltségű autót venni, amilyenre valóban szüksége volna. Hosszabb távon a kettős kuplungos sebességváltó kuplungjainak cseréje jelentős költségtöbblet a Toyota hibridjeinek fokozatmentes erőátviteléhez képest, amelyben nincs sebességváltó. Viszont a Corolla kombiból egyelőre nyoma sincs zöld rendszámra jogosult verziónak. A zöld rendszámhoz kapcsolódó kedvezményekkel (pl. vagyonszerzési illeték, cégautóadó, gépjárműadó) a Ceed SW simán kompenzálhatja ezt a hátrányt, megadja továbbá azt az örömöt Budapesten és több hazai városban, hogy nincs se kiadás, se vesződség a fizetős parkolással. Egy konnektorról tölthető akkus hibrid fogyasztása attól függ, mennyire lelkesen jár valaki árammal, hajlandó-e tölteni a nagyfeszültségű akkuját. Aki igen, az 40-50 kilométert megtehet vele a benzines beindulása nélkül, erősen lenyomva az átlagfogyasztást. A kipróbált Kia Ceed Plug-in Hybrid kombi fedélzeti számítógépe 2,5 l/100 kilométeres fogyasztást írt ki a szorgalmas akkutöltésnek köszönhetően. A garancia a plug in Ceed hibridre is marad 7 év vagy 150 000 km.