Elődei formavilágán belül mozog az új generáció is, de valahogy pengébb nála. Audisan elegáns felületek csillogtak a fényárban a prágai világpremieren, fara sokkal térbelibb, plasztikusabban kimunkált lett .

Feketeöves autótesztelőknek is feladta a leckét a kifutó Octavia, mert objektíven nézve még közel hét évvel a bemutatása után sincs sok baja. Az új mégis többet ad és ezt szebben is tálalja. A tegnapi cikk után következzék egy alaposabb bemutatás az SK381-es és SK382-es Škoda Octaviáról, amelynek világpremierjén én is jelen voltam a cseh fővárosban.

Olvass tovább

Hossza 4689 (+22/19 mm), szélessége 1829 (+15 mm), magassága 1468 mm (+3). Változatlan a 2686 milliméteres tengelytáv. Még 80 képet találtok a galériában az Octavia IV-ről

Mindeddig nem készült mátrix LED-fényszóróval az Octavia, amit mostantól a szintén diódás ködlámpa egészít ki az orron. Hátul a LED-lámpatestben futófényes az irányjelző és a Focushoz vagy a Scalához hasonlóan egymástól nagy távolságra terpeszkednek a márkanév betűi, ami látványban hatásosabb.

Mostantól egyformán 4689 milliméteres az ötajtós és a kombi is. Elődjéhez képest az ötajtós hossza 19, a kombié 22 millimétert nő, az 1829 milliméteres szélesség 15-tel, az 1468 mm magasság hárommal több az eddiginél. Változatlan a 2686 mm tengelytáv, tehát az autó túlnyúlásai gyarapodtak, a kombi esetében elöl 20, hátul csak 2 milliméterrel.

Belső

Beülve a kormány a legmeglepőbb újítás. Van háromküllős is, de a kiállított autókban az új kétküllős volánt láttam, ami nekem tetszett. Valahogy nyugalmat és megállapodottságot áraszt, egyedül a menü léptetésére szolgáló, foncsorozott hatású műanyag tekerentyűk nem nyertek meg benne. A fokozatválasztó kar is hasonlóan körúti, ami nem passzol ahhoz a kiegyensúlyozott, ízléses stílushoz és igényes anyaghasználathoz, amiben a tervezők az utasteret tartották.

Új generációs a digitális műszeregység és ez az első Škoda, amelyhez HUD rendelhető, ami valóban egy szélvédőre vetítő kijelző, mert nem polikarbonát lapra vetít. A központi érintőképernyő nyomkodása közben a kezet meg lehet támasztani a műszerfalon. A Swing fejegység képátlója 8,25”, a Bolero, Amundsen és a Colombus kijelzője egyformán 10 hüvelykes, élőben szép a képe és gyorsan is reagál.

Döntő előrelépés az elektronikus fokozatválasztó kar az automatikus sebességváltóhoz. Egyrészt sokkal több rakodóhely marad a kapcsoló környékén az eddigihez képest, de a legnagyobb előnye a felhasználói hibák kiszűrése.

Aki nem álló helyzetben kapcsol P-be D-ből vagy R-ből, vagy lépésben gurulva vált az előre és a hátramenet között, hamar milliós váltóhibát gurigázik össze, mert a duplakuplungos váltó ezt nem viseli el. Kár, hogy a DSG-ről ez nem mindig hangzik el az autó átadásakor, de legalább ti már tudjátok. Mindenesetre az elektronikus kapcsolóval csak jelet ad a vezető, nem zúzhatja össze kézi erővel a váltóház beltartalmát.

Hátsó fejtérben jobb a kombi, ez egyértelmű volt az autókba beülve, de a nálam valamivel alacsonyabbak, talán úgy 180-185 centiig, az ötajtósban is kényelmesen elférnek.

Annál is inkább, mert a lábnak megint bődületesen sok hely jut és van hová lejjebb csúszni, ha közel volna a tető. Felárért hátul is állítható a hőmérséklet, a Superb után az új Škoda Octaviához is rendelhető háromzónás légkondicionáló. Szintén extra a 12 hangszórós Canton-audiorendszer.

Eddig is feneketlen volt, de sikerült még egy kicsit bővíteni a csomagtartón. Öt ajtóval 600 literes, a kombié 640-ről bővíthető 1700 literre. A támlalehajtás a csomagtér felől működik, de azt nem tudjuk, hogy ez alapfelszereléssé válik-e. A hálók, térelválasztó-elemek, szatyorakasztó kampók és egyéb figyelmességek a Škoda-folklór részei, ahogy az esernyő is mindkét első ajtóban.

Technika

Gyorsan az alapok: MQB-padlólemez, akárcsak az elődben és első- vagy négykerék-hajtás, mint az eddigi három generációban. Végre nem fémpálca támasztja ki a motorházfedelet, a Škoda Octavia IV-ben két gázteleszkóp segít felemelni az asztalnyi acéllemezt.

Alatta dízel, benzines, sűrített földgáz-benzin kettős üzemű és hibrid erőforrásokkal találkozhatunk. A táblázatból kiderülnek a főbb adatok, mindenesetre a háromhengeres 1,0 TSI Evo a belépőmodell, ami a magyar magánvásárlók más márkáknál is nehezen emésztenek meg.

Többféle hibrid is lesz. Az eTEC jelölésű, egyszerűsített hibridek 48 voltos technikát kapnak. Szíjhajtású önindító-generátor mérsékli villamos gépként az 1,0 TSI Evo eTEC és az 1,5 TSI Evo eTEC fogyasztását. A mozgási energia egy részét áramként eltároló akkumulátor a mild hibridekben is lítiumion.

55 km-re ígéri a gyártó a konnektorról tölthető akkumulátoros Octavia iV elektromos hatótávolságát. A konnektoros hibrid a feladathoz igazított, 156 lóerős 1,4 TSI-t viszi tovább, a váltóházba épített, háromfázisú, állandó mágnesű szinkron villanymotor teljesítménye 75 kW (102 LE). A négyhengeres benzinessel együtt a rendszer nyomatékmaximuma 350 Nm, a maximális rendszerteljesítmény 204 lóerő.

A 37 amperórás, 13 kilowattóra kapacitású, 135 kilós lítiumion akkumulátor nagyrészt a hátsó ülések alatt található, de átnyúlik a csomagtér alá is. Az alapterület nem lesz kisebb miatta, de a padló alatti üreg egy részét elfoglalja a telep, így a csomagtartó 150 literrel kisebb az ötajtós iV-ben és az Octavia Combi iV-ben is. 450 vagy 490 liter marad.

Pont az akkumulátor térigénye miatt a konnektoros hibridből nem lesz 4×4-es, más motorváltozatok viszont választhatóak lesznek összkerékhajtással. Később 245 lóerős hibridverzió is megjelenik.

Változatlanul számíthatunk Octavia RS-re, benzinesként várhatóan 245 lóerővel, a dízel pedig a 200 lóerős 2,0 TDI-t kaphatja. Dízelmotorból csak kétliteres van, 115, 150 vagy 200 lóerővel. Az összes dízel megkapja a kettős AdBlue-adagolást. A kocsi hasa alatt van egy második SCR-katalizátor, amely kiegészíti a motorközeli SCR-katalizátort.

Előbbire nagy motorterheléskor van szükség, mert így 500 Celsius-fok körüli kipufogógáz-hőmérsékletnél is igen alacsony szinten tartható a nitrogén-oxid emisszió. Ha a szokásos 220-350 fokos tartománynál sokkal forróbbak a kipufogógázok, a motorközeli egység önmagában nem tudna megoldani a feladatot, a nitrogén-oxidok átalakítását veszélytelen nitrogénné és vízzé az AdBlue néven árult karbamidoldat befecskendezésével. A menetszéllel jobban hűtött, második SCR-katalizátorral – közúti mérések szerint – 80 százalékkal csökkenthető a modern és tiszta dízelmotor eleve csekély NOx-kibocsátása, például vontatva, sztrádán padlógáznál, hegynek felfelé.

A Škoda sűrített földgáz-benzin kettős üzemmel is elérhetővé teszi az autót, az 1,5 TGI EVO 130 lóerős. A gáztartály 17,7 kg földgázt fogad be, a benzintank 9 literes, mert így biztosítható, hogy zömmel a jóval kevésbé környezetszennyező hajtóanyaggal megy majd az autó, ami az adókedvezmények előfeltétele. CNG-vel 523 km lehet a hatótáv a gyári 3,6-3,4 kg/100 km gázfogyasztással, a gáztartályoktól csökkenő csomagtér hasonló a konnektoros hibridéhez: 455 illetve 495 literes.

Szeretek autók alatt fetrengeni, lengőkarokat nézegetni a futóműben, ami itt kétszeresen is indokolt. Mert opcióként marad ugyan az adaptív lengéscsillapítás, továbbra is rendelhető sportfutómű 15 mm-es ültetéssel vagy rossz útra szánt felfüggesztés 15 mm emeléssel, de úgy tudom, hogy nemcsak a 150 lóerő alatti motorok, a nagyobb teljesítményű verziók sem kapnak független, négylengőkaros hátsó kerékfelfüggesztést.

Ez nemcsak a kifutó modellhez képest visszalépés, de a nyolcas Golfhoz is. A prágai rendezvényen csatolt hosszlengőkaros futóművet láttam, de majd a menetpróbán kiderül, amikor a kocsit vezetjük, hogy milyen vasak vezetik a 16-19 collos kerekeket. Láttam viszont nagyon alapos alsó alvázburkolatot is, aminek döntő szerepe lehet a még lejjebb faragott légellenállásban. Alaktényezőként az ötajtós minimuma 0,24, a kombié 0,26.

Vezetőtámogatás, gazdagon

Eddig sem állt rosszul az autó vezetőtámogató-berendezésekkel, de a modellváltással még több segédeszköz óvja a bent ülőket (illetve idegesítheti majd a vezetőt és utasait, ha nem jól működnek).

Sorolom: fáradásfigyelés, jelzőtábla-felismerés, 210-ig dolgozó adaptív sebességtartó automatika, amely torlódásról kapott közlekedési információkkal is dolgozik, lassít továbbá a sebességkorlátozó táblákat felismerve és ha a navigáció szerint kanyar következik. DSG-váltóval torlódásban itt is adott a megállás és az újraindulás a sorral.

Természetes az ütközés-megelőzés, a vészfékasszisztens, a sávelhagyás-figyelés és a sávban tartó rendszer, a sávváltási segéd hátsó radarral, a holttérfelügyelet, a hátsó keresztirányú forgalomfigyelés. A parkolássegítő nemcsak ki- és beáll, de előre és hátra figyelve is lefékezi az autót, mielőtt a jóember nekimegy a másik parkoló autónak vagy betontömbnek. Most jelenik meg a típusban a felülnézeti kamerakép a parkolás megkönnyítésére (Area View) és a figyelmeztetés a hátulról érkező és 70 méteren belüli autókra.

A kerékpárosokat és a gyalogosokat is felismerő ütközés-megelőzés támogatja a vezetőt az akadály kikerülésében a helyes kormánymozdulat megkönnyítésével. Itt is figyelmeztet az autó, ha a figyelmetlen ajtónyitással kilöknél egy gyalogost a busz alá vagy egy kerékpárosnak applikálnád a koponyájába az ajtó sarkát, mert nem sikerült a tükörbe pillantani kiszállás előtt. Az autó veszi az éterből érkező, a közelben valahol fekete jégre vagy friss útépítésekre figyelmeztető vészjelzéseket.

Nem új, de amennyiben a vezető elengedi a kormányt és nem ura a járműnek, az autó magától félreáll a sávján belül, ami viszont új, hogy a Crew Protect Assist, ha az adatok alapján nem kerülhető el a frontális vagy ráfutásos ütközés vagy a borulás, megfeszíti az öveket, bezárja az ablakokat és a tolótetőt. Ütközés után továbbra is rögzíti az autót az automatikus fékezés, hogy ne csapódjon bele még valamibe, ám ezt a vezető gázadással felülbírálhatja, ha a befékezett autó felé robog a 40 tonnás kamion.

Márciustól Magyarországon

Ha a gyári embereket kérdezzük, természetesen nem a Golf VIII kombiváltozata a fő konkurens, miért is lenne épp az az autó a vetélytárs, amely műszakilag az új Škoda Octavia édestestvére. Mindenki más odaveheti a Golfot is a Ford Focus Turnier, a Kia Ceed SW és az Opel Astra ST mellé, de a kombiban gondolkodóknak a Peugeot 308 SW-re is érdemes figyelniük.

Mivel az importőr szakemberei egyelőre még küzdenek a gyáriakkal a magyar piac számára kedvező összegekért, az árakról valószínűleg csak januárban tudunk beszámolni, amikor elkezdődhet az autó előértékesítése.

Persze a valóságban nemcsak a listaár és nem is csak a kedvezményszint számít. A bennfentesek tudják, hogy egy autó valódi ára azzal is feljebb tolható, ha egyes felszereltségi elemek megrendelését más tételekhez köti a gyár. Az extra-összerendelési kényszerben eddig sem volt szívbajos a VW-konszern, hiába hívogatnak a konfigurátorban egyesével a kényelmi, infotainment és biztonsági extrák.

Videó a világpremierről. 2:35 percnél érkezik meg az autó, de előtte is van mit (és kit) nézni

Bárhogy is lesz, a valószínű áremelést ellentételezheti a Magyarországon márciusban megjelenő Combi és az áprilisra várható ötajtós színvonala. A vadonatúj Škoda Octavia nemcsak tágasabb, biztonságosabb, okosabb és takarékosabb lett, de élőben látva a negyedik generáció eleganciája, kisugárzása is hathat az új flottaautót keresőkre. Vagy azokra a magánvásárlókra, akiket nem zavar, hogy olyan autóért adják a saját pénzüket, amit a legtöbben cégesnek hisznek majd.