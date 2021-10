Könnyű megkapni a suzukis kedvezményt, amihez csak egy hűségprogramba kell belépnünk az autó vásárlásakor és máris leugrik 1 060 000 forint a Vitara kezdőárából is. Így 5,81 millió forintért már hazavihető és ebben is szerepelnek lényeges extra felszereltségek, amiktől tökéletesen élhető egy GL felszereltségű Vitara is.

Benne van a tempomat és az okostelefonos kapcsolattal használható multimédia kijelző, holttérfigyelőt és hátsó keresztirányú forgalomfigyelőt csak a GL+ szinttől kap, ahogy bőrkormányt is. Az automata váltó felára 560 000 forint a GL+ felszereltségi szint esetén, ehhez is kérhető összkerékhajtás is. A legjobb a Vitarában, hogy nem lehet alulmotorizált, mivel mindegyik verzióban a 130 lóerős 1,4-es turbómotor szerepel, így mindenképp tisztességes hajtással fogjuk megkapni.