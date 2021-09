Ha nem ismernénk a számokat, akkor is feltűnő lenne, hogy a Suzuki Vitara Magyarország leginkább eladott új autója. Nem telik el úgy perc, hogy ne jönne szembe egy példány belőle, szerencsére egyre változatosabb színekben. Éppen ezért nem is hagyhattuk ki legújabb videós sorozatunkból, a Teletankból, mert minket is érdekelt, hogy mennyit fogyaszt az új Suzuki Vitara.

Ma már nem járhat rosszul, aki Suzuki Vitarát választ. Egyféle motorral kapható csak, ami korábban a legerősebb volt. Már nincs szívómotor, nincs háromhengeres motor és dízel sem, csak az 1,4-es turbós benzines könnyű hibrid rendszerrel és 130 lóerővel. Vagyis alulmotorizált Vitara nincs és felszereltségben is elég magas az alapszint. Vezetni sem rossz, utazóautónak is tökéletes, kellőképpen tágas és a minőséggel sincs nagy probléma. Vajon tud keveset fogyasztani, azáltal, hogy hibrid és még erős is? Utánajártunk!

Tarts velünk! Ez a Teletank, a Vezess fogyasztásmérő sorozata. Ha megmutatnád az autódat, ami lehetetlenül sokat eszik, vagy éppen benzinpárán is elketyeg, írj nekünk a teletank@vezess.hu e-mail-címre!