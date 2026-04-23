Idén márciusban robbant a bomba: az Opel belép a Formula E szériába, ahol tisztán elektromos együléses versenyautók küzdenek egymás ellen. Nem előzmények nélküli azonban a nevezés: attól a DS Automobiles-től veszik át a stafétát, amely tizenegy évadon képviselte a Stellantis autógyártó csoportot a szériában, méghozzá kifejezetten sikeresen: négy bajnoki cím, tizennyolc futamgyőzelem, ötvenöt dobogós helyezés és huszonhat pole pozíció volt a mérlegük.
A DS Automobiles azonban más kihívásokat keres, az Opelnek pedig kapóra jött a lehetőség, hogy promotálja frissen alakuló GSE elektromos sportautó-modellcsaládját. Ennél persze jóval tudatosabb és összetettebb módon megy a döntéshozatal egy globális autógyártónál, de a lényeg, hogy akármi is a döntések oka és okozata, a GSE modellek hitelessé teszik a Formula E részvételt, az ott elért eredmények pedig (már ha jók) erősíthetik a GSE eladásait. Erről ennyit.
A negyedik generációs (Gen4) versenyautó tehát már Opel színekben, azaz fehér-sárga-szürkében pompázik, még ha ezek csak rejtőszínek is: az autó végleges formájában ősszel, Párizsban mutatkozik be, addig marad a prototípus és a fóliázás.
Az Opel GSE 27FE kódjelű versenyautó műszaki adatai egyelőre nem publikusak, kivéve a motor és a regeneratív fékrendszer csúcsteljesítményét – az előbbi több mint 800 LE, azaz 588 kW, az utóbbi elérheti a 700 kW-ot, azaz a 950 lóerőt. Az autónak mind a négy kerek hajtott, és ahogy már említettük, teljesíti a széria negyedik generációs versenyautóira vonatkozó előírásokat.
Formula E Gen4 szabályzat
A Gen4 a következő évadban debütál, és a brutális teljesítménynövekedés a legfontosabb jellemzője, a kimenő és bejövő (rekuperáció) oldalán egyaránt. A futam során 450 kW (612 LE) a maximális motorteljesítmény, de Attack üzemmódban átmenetileg 600 kW-ra (816 LE) ugrik a teljesítmény – ezek a maximálisan engedélyezett értékek, de nyilván minden csapat igyekszik a legteljesebb mértékben kihasználni a szabályzatot. Egy futamra a korábbinál 43%-kal több, akár 55 kWh energiát vihet magát az autó, így nagyobb a versenyzők játéktere.
Az autókat korlátozások nélküli ESP és ABS technológiákkal szerelhetik fel a csapatok. Minden negyedik generációs versenyautó legalább 20%-ban újrahasznosított nyersanyagokból készül, és 100%-ban újrahasznosítható. Az abroncsok 65%-ban természetes vagy újrahasznosított anyagokból – pl. 30% tanúsított forrásból származó természetes gumiból – készülnek.
Míg az előző generációban csak az időmérésnél, a verseny rajtjánál és az Attack üzemmódban (átmeneti teljesítmény-növelés) állt rendelkezésre az összkerékhajtás, mostantól bármikor használhatják azt a csapatok.
Szintén a Gen4 autók újdonsága, hogy vadonatúj aerodinamikai csomagokat alkalmazhatnak, külön nagy- és csekély leszorítóerejű konfigurációban, így pályára és pilótára szabható a versenystratégia.
Az ABB FIA Formula E versenyautók négy generációjára vonatkozó műszaki előírások
|GEN1
|GEN2
|GEN3
|GEN4
|Hosszúság (mm)
|5000
|5200
|5016,2
|5540
|Magasság (mm)
|1050
|1063,5
|1023,4
|1113
|Szélesség (mm)
|1780
|1800
|1700
|1790
|Tengelytáv (mm)
|3100
|3100
|2970,5
|3080
|Min. tömeg, pilótával (kg)
|900
|900
|840
|954kg
|Max. teljesítmény (kW/LE)
|200 / 272
|250 / 340
|350 / 476
|600 / 816
|Max. regenerációs teljesítmény (kW)
|150
|250
|600
|700
|Energiavisszanyerés hatásfoka
|Kb. 15%
|Kb. 25%
|Több mint 40%
|Több mint 40%
|Végsebesség
|225 km/óra
|280 km/óra
|320 km/óra
|335 km/óra
|Motor
|csak hátul
|csak hátul
|elöl és hátul
|elöl és hátul
Az Opel GSE 27FE első tesztpilótája egyébként a 25 éves Sophia Flörsch, aki az első szimulátoros tesztektől fogva részt vett a fejlesztési folyamatban. Flörsch ötévesen kezdett gokartozni, 16 évesen Formula 4, tizennyolc évesen Formula 3 szériában versenyzett. 2020 óta több hosszú távú szériában (WEC, DTM) is indult, részt vett a 2020-as Le Mans-i 24 órás futamon.