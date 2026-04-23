Idén márciusban robbant a bomba: az Opel belép a Formula E szériába, ahol tisztán elektromos együléses versenyautók küzdenek egymás ellen. Nem előzmények nélküli azonban a nevezés: attól a DS Automobiles-től veszik át a stafétát, amely tizenegy évadon képviselte a Stellantis autógyártó csoportot a szériában, méghozzá kifejezetten sikeresen: négy bajnoki cím, tizennyolc futamgyőzelem, ötvenöt dobogós helyezés és huszonhat pole pozíció volt a mérlegük.

21 fotó

A DS Automobiles azonban más kihívásokat keres, az Opelnek pedig kapóra jött a lehetőség, hogy promotálja frissen alakuló GSE elektromos sportautó-modellcsaládját. Ennél persze jóval tudatosabb és összetettebb módon megy a döntéshozatal egy globális autógyártónál, de a lényeg, hogy akármi is a döntések oka és okozata, a GSE modellek hitelessé teszik a Formula E részvételt, az ott elért eredmények pedig (már ha jók) erősíthetik a GSE eladásait. Erről ennyit.

A negyedik generációs (Gen4) versenyautó tehát már Opel színekben, azaz fehér-sárga-szürkében pompázik, még ha ezek csak rejtőszínek is: az autó végleges formájában ősszel, Párizsban mutatkozik be, addig marad a prototípus és a fóliázás.

Az Opel GSE 27FE kódjelű versenyautó műszaki adatai egyelőre nem publikusak, kivéve a motor és a regeneratív fékrendszer csúcsteljesítményét – az előbbi több mint 800 LE, azaz 588 kW, az utóbbi elérheti a 700 kW-ot, azaz a 950 lóerőt. Az autónak mind a négy kerek hajtott, és ahogy már említettük, teljesíti a széria negyedik generációs versenyautóira vonatkozó előírásokat.

Formula E Gen4 szabályzat A Gen4 a következő évadban debütál, és a brutális teljesítménynövekedés a legfontosabb jellemzője, a kimenő és bejövő (rekuperáció) oldalán egyaránt. A futam során 450 kW (612 LE) a maximális motorteljesítmény, de Attack üzemmódban átmenetileg 600 kW-ra (816 LE) ugrik a teljesítmény – ezek a maximálisan engedélyezett értékek, de nyilván minden csapat igyekszik a legteljesebb mértékben kihasználni a szabályzatot. Egy futamra a korábbinál 43%-kal több, akár 55 kWh energiát vihet magát az autó, így nagyobb a versenyzők játéktere. Az autókat korlátozások nélküli ESP és ABS technológiákkal szerelhetik fel a csapatok. Minden negyedik generációs versenyautó legalább 20%-ban újrahasznosított nyersanyagokból készül, és 100%-ban újrahasznosítható. Az abroncsok 65%-ban természetes vagy újrahasznosított anyagokból – pl. 30% tanúsított forrásból származó természetes gumiból – készülnek. Míg az előző generációban csak az időmérésnél, a verseny rajtjánál és az Attack üzemmódban (átmeneti teljesítmény-növelés) állt rendelkezésre az összkerékhajtás, mostantól bármikor használhatják azt a csapatok. Szintén a Gen4 autók újdonsága, hogy vadonatúj aerodinamikai csomagokat alkalmazhatnak, külön nagy- és csekély leszorítóerejű konfigurációban, így pályára és pilótára szabható a versenystratégia.

Az ABB FIA Formula E versenyautók négy generációjára vonatkozó műszaki előírások

GEN1 GEN2 GEN3 GEN4 Hosszúság (mm) 5000 5200 5016,2 5540 Magasság (mm) 1050 1063,5 1023,4 1113 Szélesség (mm) 1780 1800 1700 1790 Tengelytáv (mm) 3100 3100 2970,5 3080 Min. tömeg, pilótával (kg) 900 900 840 954kg Max. teljesítmény (kW/LE) 200 / 272 250 / 340 350 / 476 600 / 816 Max. regenerációs teljesítmény (kW) 150 250 600 700 Energiavisszanyerés hatásfoka Kb. 15% Kb. 25% Több mint 40% Több mint 40% Végsebesség 225 km/óra 280 km/óra 320 km/óra 335 km/óra Motor csak hátul csak hátul elöl és hátul elöl és hátul

Az Opel GSE 27FE első tesztpilótája egyébként a 25 éves Sophia Flörsch, aki az első szimulátoros tesztektől fogva részt vett a fejlesztési folyamatban. Flörsch ötévesen kezdett gokartozni, 16 évesen Formula 4, tizennyolc évesen Formula 3 szériában versenyzett. 2020 óta több hosszú távú szériában (WEC, DTM) is indult, részt vett a 2020-as Le Mans-i 24 órás futamon.