Sokan azt gondolhatnák, hogy a nagy pajtaleletek kora lassan, de biztosan leáldozott. Az elmúlt évtized klasszikusautó felfutása után elvileg már minden pajtát és fészert átfésültek az elveszettnek hitt, dollármilliókat érő autóipari örökségek után kutatva.

A bajor sirályszárnyas-specialista, a HK-ENGINEERING legújabb dobása azonban alaposan rácáfol erre a tézisre.

Körülbelül három évtizeden át várta a feltámadást egy Lisszabon melletti paratölgy-ültetvény raktárában ez a darabokra szedett, egyetlen család tulajdonában lévő Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. Aztán megérkezett a bajor csapat, hogy megmentsék és restaurálják a legendát – a felejthetetlen mentőakciót pedig egy kötelezően megnézendő videóban is megörökítették.

A lisszaboni hívószó

Az eredeti tulajdonos unokájának hívását követően a pollingi szakemberek útnak indultak Portugáliába. Ott, egy Lisszabonhoz közeli paratölgy-ültetvényen pihent már mintegy harminc éve egy 1955-ös 300 SL. A családfő egykor úgy döntött, hogy restaurálja az autót, méghozzá pontosan abba az állapotba, ahogyan az a gyermekkori emlékeiben élt. A felújítás magas költségei és időigénye miatt azonban a munka a szétszerelés után megakadt.

A legendás sportkocsi egy sötét raktárban szendergett – ami egy örökkévalóságnak tűnt –, és szép lassan a feledés homályába merült.

Szerencsére a történet itt nem ért véget. A család, amelynek múltja szorosan összefonódik a sirályszárnyassal, felvette a kapcsolatot a német műhellyel, hogy véget vessenek az autó szomorú sorsának, és az újra régi fényében tündökölhessen. A szakértők nem bízták a véletlenre a dolgot: nem csupán repülőre szálltak, hanem egyenesen egy trélerrel vágtak neki az Ibériai-félszigetnek, hogy azonnal Bajorországba szállíthassák a projektet.

Egy őszinte időkapszula ritka specifikációval

A helyszínen a szakemberek hamar rájöttek a küldetés egyedülállóságára. Szó sem volt elrontott tákolásról vagy egy menthetetlen rozsdakupacról; ez egy végtelenül őszinte autó volt, átlátható múlttal. Míg a világ forgott tovább, ez a 300 SL egyszerűen megállt az időben. Különösen lenyűgöző volt az a konfiguráció, amellyel a járművet 71 évvel ezelőtt átadták, fényezése klasszikus ezüstszürke metál, sötétkék prémium bőrbelsővel.

Improvizált megoldás a lombok alatt

A legnagyobb kihívást azonban egy technikai jellegű probléma adta. A karosszériát, a vázat és a számtalan apró alkatrészt éveken át külön tárolták.

Modern szerszámok és emelők hiányában ez a művelet az ültetvény közepén komoly improvizációs készséget igényelt. A mechanikusok egy helyi paratölgyet alakítottak át rögtönzött emelőberendezéssé: láncokból és csigákból álló rendszert rögzítettek az egyik vaskos ágra.

Annak érdekében, hogy a Sirályszárnyas törékeny lemezburkolata az emelés során teljesen egyenletesen és csavarodásmentesen mozogjon, egy speciális emelőkeretet vetettek be a teher tökéletes kiegyensúlyozására. Az egész Gullwing-kaszni felemelkedett a földről, és egy rövid pillanatra teljesen szabadon lógott a fa alatt: a karosszériát ezután milliméterről milliméterre, figyelemre méltó finomsággal engedték le, míg évtizedeknyi különlét után újra össze nem forrt a vázzal.

A végső fejezet kezdete

A csapat pontosan ezt a varázslatos pillanatot egy érzelmekkel teli videóban is megörökítette. A lebilincselő felvétel testközelből dokumentálja a látványos mentőakciót, tökéletesen átadva a feszültséget és azt a kollektív megkönnyebbülést, amikor minden elem hajszálpontosan a helyére került.

Miután a járművet ideiglenesen összecsavarozták, a fennmaradó alkatrészeket pedig gondosan bedokumentálták és felpakolták, a tréler nekivágott a 2500 kilométeres, Németországba tartó útnak.

Az autó ma már Pollingban áll, ahol jelenleg is zajlik az aprólékos, minden részletre kiterjedő restaurálás. A történet legszebb része azonban vélhetően a legutolsó fejezet lesz: az a nap, amikor a büszke eredeti tulajdonos unokája Dél-Németországba utazik, hogy végre pontosan abban a formájában láthassa nagyapja Sirályszárnyasát, ahogyan azt annak idején kigördítették a Mercedes-Benz szalonból – egy hibátlan, ragyogó, útra kész mesterműként.