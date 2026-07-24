A szabadidőautók terjedésének egyik háttérben meghúzódó oka a társadalom öregedése, és az autóvásárlók átlagos életkora. Egyre több az idős vevő a piacon, akinek többek között olyan, fiatalon még lényegtelennek tűnő apróság is számít mint az ülések magassága.

Mennyi? ötven! Mi ötven? Mi mennyi?

Az ülésmagasság kérdésköre leginkább ezzel a klasszikus viccel írható le. Az ideális érték attól is függ honnan számítjuk, mit veszünk ideális értéknek. Nyilván más paraméterek kényelmesek 162 centiméteres magasságal, mintha két méteresre nőttünk.

Viszont ha józan átlagok, és objektív számokra vágyunk, a németekben ebben a kérdéskörben is megbízhatunk. Az ADAC ugyanis részletesen megvizsgálta, és összegyűjtötte azokat az autókat, amelyek különösen jól teljesítenek ebből a szempontból. Nem egyszerűen a magas SUV-kat válogatták össze. A bekerüléshez legalább négy ülőhely, maximum 4,5 méteres hossz, legalább 1,5 méteres karosszériamagasság és minimum 47 centiméteres ülésmagasság kellett.

Sőt, a mindennapi használat szempontjából szintén fontos csomagtartó rakodási magasságát is megmérték.

Az ADAC szerint testmagasságtól függően 47 és 66 centiméter közötti, az úttesttől mért ülésmagasság érezhető kellemesnek. A német autóklub hangsúlyozza azt is, hogy nemcsak az ülőlap helye számít: a magas küszöb, illetve az ülés és a küszöb közötti távolság is megnehezítheti a beszállást.

Ha a kényelmes üléshelyzetet keressük, ami minimális terhelést jelent beszállás esetén, akkor több ajánlás, viszgálat szerint is ezt az 50-60 centiméteres értéket keressük az aszfalt és az ülőlap között.

Nem egy SUV nyert

A magyar piacon is ismert modellek között érdekes különbségeket mért az ADAC. A kényelmesen magas üléshelyet egy teherautós alapokra épülő családi egyterű, a Toyota Proace City Verso adja. Ülőlapja 61,5 centiméterre, míg a Citroën Berlingóé 60,5 centiméterre található az úttest felett. Utóbbiaknál ráadásul a rakodóperem is alacsony, 57,5, illetve 56,5 centiméter.

A hagyományos crossoverek közül a Volvo XC40 57,5, a Nissan Qashqai 56, a Mitsubishi ASX 56, a Renault Captur 55 centiméteres értékkel szerepel. A Mini Countryman 54,5, a BMW X1 53,5, a Hyundai Kona 53, a Toyota Corolla Cross 52,5, a Škoda Elroq 52, a Karoq 51,5, a Volkswagen T-Cross pedig 50,5 centiméteres ülésmagasságot kínál.

Fontos azonban, hogy ezeket a számokat nem az ülés maximálisra feltekert magasságaként kell értelmezni. Az ADAC egységes autótesztjeinek mérési értékeiről van szó. A BMW X1 részletes adatlapján például külön jelzik, hogy az 54 centiméterhez közeli értéket a vezetőülés legalacsonyabb állásában mérték. Vagyis ahol van magasságállítás, a vezető ennél magasabb pozíciót is választhat.

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A magas ülés önmagában tehát még nem tesz egy autót ergonomikus bajnokká. A Ford Puma például kellemes, 50 centiméteres ülésmagasságával megfelel az ADAC szűrésének, csakhogy a csomagokat már 77,5 centiméter magasra kell emelni. A Qashqai rakodópereme 77 centiméter, miközben a BMW X1-é 71,5, a Hyundai Konáé 68,5, a Škoda Karoqé pedig 68 centiméter.

Viszont a számokat mindig felülírja a saját tapasztalat, hogy kinek pontosan melyik magasság jó, azt viszont továbbra is a legegyszerűbb módszer dönti el: vásárlás előtt bele kell ülni az autóba.