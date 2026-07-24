Pénteken 13.30-kor, napos, de kellemes időben – 23 Celsius-fokos levegő-, 44 fokos aszfalthőmérséklet – indult a 2026-os Forma-1-es világbajnokság 11. fordulóját jelentő 41. Magyar Nagydíj első szabadedzése a Hungaroringen.

A mezőnyből öt állandó pilóta hagyta ki a gyakorlást, a Mercedesnél Frederik Vesti, a McLarennél Leo Fornaroli, az Alpine-nál Paul Aron, a Haasnál Hirakava Rjó, a Cadillacnél Colton Herta ülhetett autóba rendre Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Franco Colapinto, Oliver Bearman és Valtteri Bottas helyett.

Elsőként a haasos japán futott ki a frissen nevesített kanyarokat kapott pályára, hozzá hasonlóan mindenki a közepes keverékű Pirelliken kezdett.

Például Fernando Alonso is, aki szinte minden ízében új Aston Martint kapott a Magyar Nagydíjra.

Szűk 10 perc után az újra az átforduló hátsó szárnnyal szerelt Red Bull-os Max Verstappen volt a leggyorsabb a ferraris Charles Leclerc előtt, ők már 1:20-as köröket futottak, míg mások 1:22-esknél jártak.

1:21 alá 20 perc után is csak az említettek, valamint Charles Leclerc, és a mercedeses George Russell került.

Két perccel „félidő” előtt Russell futott elsőként mért kört a lágy Pirelliken, melyekkel az élre is ugrott, de nem sokkal később fél másodpercet is kapott a szintén pirosakon befutó Verstappentől.

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Öt perccel később Leclerc futott 1:19,075-ös, Verstappenét fél másodperccel javító időt az egyre gumizódó, de a versenyíven kívül még mindig poros aszfalton.

Nagyjából ekkor mutatott be Russell csúnya elfékezést az 1-es – azaz Piquet- – kanyarban.

24 perc után előkerült a piros zászló: a frissített Aston Martin új bal hátsó felfüggesztése minden külső behatás nélkül adta meg magát Lance Stroll autóján.

Az AMR26-os eltávolítását követően 14.13-kor indult újra a körözés, azaz 17 perc maradt a gyakorlásból. Többen ekkor kezdhették meg (újra) a lágy gumis etapjaikat.

A nem sokkal korábban Paul Aronnal „viaskodó” Carlos Sainz is csúnyán elfékezte az első kanyart.

7 perc volt hátra, amikor Leclerc műszaki hibával vitte be a Ferrarit a bokszutcába. „Valami elromlott” — mondta a rádión. A monacói kiszállt, az autót csapattagok tolták tovább.

Bár pályán nem tudta befejezni, így is az élen zárt Leclerc az első edzésen, amely hagyományosan rajtszimulációkkal zárult.

A hungaroringi hétvége pénteken 17 órakor folytatódik a második szabadedzéssel, szombaton 12.30-kor lesz az utolsó gyakorlás, 16 órakor az időmérő, a Magyar Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol majd.