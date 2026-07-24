„Hátulról vettük kamerával, amint Michelisz Norbi kézzel felnyitja a garázsajtót, és szemben egy teljes lelátó őrjöng és rajong egyetlen magyar versenyzőért a Hungaroringen. Mindez még Norbi kezdeti éveiben történt a WTCC-ben, de már akkor is csodálatos volt átélni, amint a lelátó összes szeretete egy emberre irányul” – idézi fel a Vezessnek egyik legkedvesebb emlékét az idén 40 esztendős pályával kapcsolatban Szujó Zoltán, az MNASZ jelenlegi elnöke, a Forma–1 korábbi utazó riportere, majd kommentátora.

Vele együtt több volt és jelenlegi F1-kommentátort (köztük egykori és jelenlegi versenyzőket) kérdeztünk meg a születésnapost ünnepelve a Hungaroringhez kapcsolódó legszebb emlékeikről.

Porban és fűben

Többeknek a gyerekként élőben, első alkalommal átizgult Forma–1-es verseny atmoszférája ugrott be rögtön, amelyet a későbbi kalandjaikkal ellentétben még távol éltek át a pezsgős VIP-helyektől, vagy éppen a szagos-zajos boxoktól.

Szujó 13 évesen kezdte a 14-es kanyarban a tapasztalatszerzést. „Még nem volt lelátó, a fűben ültünk a nagypapámmal. Azt nem mondom, hogy emlékszem Thierry Boutsen első és utolsó, vagyis egyetlen F1-es győzelmére, de azt igen, hogy a személyes kedvenc F1-es versenyzőm, Alain Prost nem fejezte be a versenyt.”

Ha azt kérdezzük, hogy ki nyerte a Hungaroring történetében a legtöbb versenyt, az F1 statisztikáit jól ismerők kapásból rávágják Lewis Hamilton nyolc futamgyőzelmét, de a kérdés nem a Forma–1-re vonatkozott, hanem a mogyoródi pályára.

Márpedig annak sanszosan Kiss Norbert a legtöbbször koronázott királya, aki futamok és bajnoki címek sorát szerezte az Opel Astra Kupa, a Renault Clio Kupa, a Suzuki Swift Kupa, a SEAT León Kupa, majd a túraautó- és a kamion-Eb rengeteg versenyét behúzva.

Ő 1992-ben a szüleivel „szó szerint a porban ülve, a dombon” szívta magába első F1-es futamának egyedi atmoszféráját, amit azóta is „élete meghatározó élményének” tart.

Jól jött a baleset

Wéber Gábor a Forma–1 jelenlegi szakkomentátora is rengeteget csatázott Magyarország világszerte legismertebb völgyében, sokszor éppen Kiss Norbert ellen. Kérdésünkre ő egy olyan hétvégét nevezett meg élete legizgalmasabb élményének a Hungaroringről, amikor még versenyzett, de már dolgozott a tévében.

Kevésbé közismert, de Wéber már a kilencvenes években gyakornokoskodott a Telesportnál, amely az akkori egyetlen (és állami) tévécsatorna viszonyítási pontnak tekintett sportműsora volt. Az ezredfordulón aktívan versenyzett, miközben 2002-ben az akkori jogtulajdonos RTL Klub szakkomentátoraként is dolgozott a Forma–1-es futamok közvetítéseinél.

„Extrém mozgalmas és különösen nehéz volt a 2003-as Magyar Nagydíj hétvégéjének három napja számomra. Indultam két betétfutamban is (Porsche Szuperkupa, Renault Clio Kupa), ezzel gyakorlatilag egy időben kommentátorként is dolgoztam a Forma–1-es futam közvetítésén. Egész hétvégén ültem be az autóba, szálltam ki belőle, rohantam a kommentátorfülkébe, majd ismét autóba ültem, onnan ki, közben teljesíteni a pályán és a tévében egyaránt. Azért is emlékezetes még a hétvége számomra, mert először fordult elő, hogy egy magyar bajnokság betétfutamként szerepelt a Magyar Nagydíjon, 40 autó egyszerre, extrém volt” – meséli Wéber a Vezessnek.

Tudjuk, nem szép olyat állítani bármilyen balesetről, hogy „jól jött”, de ugyanekkor, 2003 nyarán egészen biztosan egy forgatókönyvírót alkalmazott az autóversenyzők védőszentje, annyira moziszerű volt a máig egyetlen magyar Forma–1-es pilóta bemutatkozása. Baumgartner Zsolt a Jordan tesztpilótájaként augusztus 22-én, pénteken részt vett a Magyar Nagydíj szabadedzésén, vitán felül már ez élete napja volt, többet álmában sem remélhetett.

Amikor a másnapi szabadedzést már stresszmentesen, nyugis vérnyomással figyelte Eddie Jordan boxában, a csapat ír pilótája, Ralph Firman súlyos balesetet szenvedett. Letört a sárga színű versenyautó hátsó szárnya, az irányíthatatlanná vált jármű a gumifalba csapódott. Firman agyrázkódást és bokasérülést szenvedett, ezért az orvosok nem engedték rajthoz állni a futamon.

A baleset abban a pillanatban élete még nagyobb lehetőségéhez segítette Baumgartnert a Hungaroringen, éppen a magyar közönség előtt, az FIA gyorsított eljárásban állította ki számára a szuperlicencet. Vasárnap rajthoz is állt, abban az évben még Monzában versenyzett a Jordannel, majd 2004-re a Minardival kötött szerződést.

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„Hatalmas élmény volt Baumgartner Zsolt álomszerű beugrása a F1-be 2003-ban, hazai közönség előtt, és ahogy fogadta őt a nemzetközi közönség! Fantasztikus volt” – Szujó ezt a sztorit is élete legnagyobb hungaroringes élményei közé sorolta. Baumgartner ugyan nem állt dobogóra F1-es pilótaként a Hungaroringen, azonban Szujó többször is járt ott.

„Szép keretbe zárja az én pályához fűződő viszonyomat, hogy immár az MNASZ elnökeként 2023-ban átadhattam a Magyar Nagydíj dobogóján a harmadik helyezettnek járó gyönyörű trófeát. Amit nem ejtettünk le. (A szakember ezzel Lando Norris pezsgőzésére utalt, amikor is eltört Verstappen trófeája). Onnan fentről, a dobogóról pont ráláttam a 14-es kanyarra, a dombra, ahol egykor a nagypapámmal kint voltunk. Ez is csodálatos érzés volt.”

Gatyarohasztás és a hírhedt rugó

Nem csak a szépre és jóra emlékezve azt is megkérdeztük mindhármuktól, hogy van-e olyan, amit kitörölnének a pálya 40 éves múltjából, bármit a Hungaroringhez kapcsolódóan.

A sokszoros magyar és Európa-bajnok Kiss Norbert hosszasan gondolkodott a válaszon, majd nem egy elvesztett csatát, egy elbukott kupát említett: „Nincs semmi gond a pályával… viszont mindig gigantikus meleg van a Magyar Nagydíjak idején, és egyáltalán nem kellemes hosszú nadrágban szakérteni tűző napon a paddockban. Tudom, a nyár közepe, de lehetne hűvösebb.”

Igen, a hőség és a por a Hungaroring része, Szujó is felhozta a Vezessnek, majd elmesélte ős is és Wéber is a pálya F1-es történetének leghíresebb balesetét, és amit átéltek akkor. Mindketten kitörölnék a múltból azt, amikor 2009-ben egy előtte haladó versenyautóból elszabadult rugó sisakon keresztül a ferraris Felipe Massa arcába csapódott (videó).

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„Egyből látszott, hogy necces, életveszélyes baleset. Aggódtunk, és nehéz volt úgy beszélni élő adásba, hogy megtaláld a megfelelő egyensúlyt. Ne kisebbítsd, de ne is dramatizáld, miközben próbálod beszerezni az információkat” – idézi fel Wéber a történteket.

„Ha akkor kezdő kommentátor vagyok, lehet, hogy megsülök. Szerencsére pozitív kimenetele lett az elsőre nagyon ijesztő balesetnek, de az egy irtózatosan nehéz helyzet volt. Massa balesetét biztosan kitörölném a Hungaroring 1986 és 2026 közötti 40 évéből.”