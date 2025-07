Hegyi Iván az elmúlt évtizedek talán legnagyobb tekintélyű labdarúgó-szakújságírója, máig aktív tévés fociszakértő. Boros Jenő az autós újságírók között számít ősidők óta viszonyítási pontnak, szeretett és tisztelt kollégánk, „csak felnőtteknek” felütéssel jelent meg a több évtizedes munkásságát összefoglaló izgalmas önéletrajza.

Ugorjunk vissza velük 40 évet az időben. Az oka: augusztus 1-3. között rendezik a 40. Forma-1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen, ezért a héten több érdekes cikkben idézzük fel a legelsőt 1986-ból.

A most megkeresett két kollégánk ifjú sajtómunkásként együtt tudósított az első F1-es Magyar Nagydíjról 40 esztendeje. Iván terjedelmes összefoglalót írt róla a Népszabadságba, Borisz – ahogy a szakma ismeri – pedig fotóriporterként készített izgalmas képeket a szöveg mellé. Felhívtuk őket, és 2025-ben is volt mit mondaniuk a történelmi hétvégéről. Előre szólunk: egyikük focibolond, nem érdeklik a kerekek/motorok/pályák/benzingőz. A másikuk igazi autóbolond volt és maradt mindörökké.

-Hevesen tiltakoztam ellene, hogy én Forma-1-es versenyről tudósítsak, de a főnököm rám parancsolt. Mondtam, hogy én nem megyek ki a Hungaroringre – kezdi Hegyi Iván rögtön egy meglepő vallomással.

-Nagy sztori volt ez akkoriban a Vasfüggöny innenső oldalán, nem? Miért nem akart kimenni? – kérdezem.

-Se labda nincs benne, se brazil focisták, se Real Madrid-játékosok.

-Végül győzött az erősebb?

-Azt mondta a főszerkesztőm, hogy ha Mexikóba ki tudtál menni, talán Mogyoródra is kimehetsz. Előtte voltam életem első futballvébéjén, Mexikóban.

-És milyen volt? Mármint a futam.

-Hááát… Életem első és utolsó futamközvetítése volt. Többé nem mentem.

-Ennyire rossz azért csak nem volt! Most olvastam a tudósítását, tele érdekes mondatokkal.

-Tényleg? El lehet olvasni? Azt hittem, unalmas.

-Színes részek vannak benne. Felolvassak belőle?

-Inkább ne. Én biztos nem olvasom el.

Én viszont berakok ide a cikkbe néhány részletet, plusz remek fotókat Boros Jenőtől, igazi időutazós feeling felidézni az autóversenyzős kapitalizmus és a gulyáskommunista népköztársaság találkozásának első hétvégéjét.

„Már kijutni is alig lehetett…” – kezdené Iván, akinek még jogsija sem volt 1986-ban, a fotósa fuvarozta, de a sztori előtt gyorsan leállítom.

Borisz ugyanis részt vett a verseny előtti első, hivatalos sajtótájékoztatón az akkori Fórum Hotelben, ahol nem mindennapi pillanatot kapott el a gépével. A vécéből érkező Alain Prost (a címvédő világbajnok 1986-ban) nyitott sliccel lépett az érdeklődő tudósítók, újságírók és szponzorok elé. Mikor észbe kapott, zavartan mosolyogva intézkedett, ezt a pillanatot rögzítette örök életre a leggyorsabban reagáló fotósként Boros Jenő a Nikon F4-es kamerájával. „Akkor még filmre dolgoztunk, Ilford HP4 vagy Kodak Trixpan negatívokra. Ha ügyes és gyors voltál a laborban, akkor 50 perc kellett a filmhíváshoz és a nyomdakész fotóhoz. Persze csak ha időben beérkeztél az akkor még nem fizetős M3–ason a városba.”

6 fotó

Ezen felül is szuper emlék maradt az autómániás – akkor még – fotós számára a sajtótájékoztató. „Az eseményt a névadó Marlboro tartotta és csodaszép könyveket kaptunk. Azóta is féltett kincseim, ellentétben sok ’kollégával’, akik jó pénzért eladták utána…” – meséli Borisz, aki tényleg nagy gyűjtő.

A modellautóiból például hármat is kivitt az épülő Hungaroringre, amikor hónapokkal az F1 előtt leaszfaltozták a pályát. „1986 tavaszán épphogy elkészült az első száz méternyi aszfaltcsík, azonnal rohantam a pályára, ahol akkor már állt a főépület és a bokszutcai garázssor. Autómakett-kollekciómból mindjárt vittem magammal hármat a fotózáshoz, így az én versenykocsijaim parkoltak először a Hungaroringen. Ma is megvan az Emerson Fittipaldi-féle fekete-arany színű Lotus, az ugyancsak világbajnok fehér F1-es Honda és a Ford GT40-es.”

Térjünk át a verseny napjára! Hegyi Iván szavaiból kiderül, hogy 40 éve is kínszenvedés volt a közlekedés. Természetesen focis hasonlattal érzékelteti a lényeget. „Olyan volt kijutni, mintha a San Siróba mentünk volna az Inter-Milanra fél órával a meccs kezdete előtt. De nem Mogyoródon volt a gond, hanem már az autópálya elesett. Aztán meg ki is kellett onnan jönni. Érti, mire gondolok…” Igen, akik voltunk már kint, értjük.

De kezdjünk el idézni a Népszabadságban 1986. augusztus 11-én megjelent tudósításából (amit Várkonyi Iván kollégájával közösen jegyzett, a másik fotós Bánhalmi János volt).

„A különleges hosszúságú kerítéssoron belül aztán már ráérőssé váltak a nézők, akik különben rendkívüli ötletgazdagságról tettek tanúbizonyságot. A füvesített, de még kissé kopár domboldalakra szállított gumimatracok és kertiszékek seregét természetesnek vettük, ám az nem kis feltűnést keltett, hogy néhányan valóságos nappaliszoba-berendezéssel vonultak ki az ezúttal „sivatagi” éghajlatú lankákra. Az ötletdíjat azonban az a család érdemelte ki, amelyik igazán egyszerű, mégis nagyszerű megoldást választott. A papa, a mama és a kisfiú felszerelése egy-egy drótból állt, ezeket a kerítéshez erősítették, majd derűsen helyet foglaltak rajtuk, akár a hintán. A gondolat még akkor sem rossz, ha néhány óra elteltével az ülőke nyilván nyomot hagyott azon a bizonyos testrészen.”

Boros Jenő szerint „ahogy a későbbi években, akkor is iszonyatos volt a hőség és a por, mert bizony messze volt még a tökéletes zöldítés. Igaz, néhány év múlva az első igazi eső nem csak a pályát tette csúszóssá, de a nézőket is próbára tette, mert a nem éppen tökéletes vízelvezetés miatt sok autó napokig beragadt a parkolóba, többek között fotós kollégánk, Eszterváry Ervin Daciája is.”

A focis szakíró számos egyéb részletre is rácsodálkozott az 1986-ban nem csak Magyarországon és a vasfüggöny innenső oldalán, hanem világviszonylatban is modernnek és menőnek számító pályán.

„…a Magyar Nagydíj helyszínét a résztvevők lassú pályának tartják, ám nem szabad ezt szó szerint elfogadni. Mert a kívülállók — akik már a pénteki és a szombati edzésen is kapkodták a fejüket a földön haladó, mégis szinte repülő szupergépek láttán — többször is feltették magukban a kérdést: mihez képest?”

„Lányokat válogattam a Magyar Nagydíjra Laudával” Megkérdeztük azt, aki nem csak, hogy ott volt a Hungaroring születésénél, hanem olyan sztorijai vannak a Forma-1-ből, mint nagyon keveseknek.

Hegyi Iván versenynapot összefoglaló tudósításában szerencsére maga a futamrész a legrövidebb. Azt a fél ország nézte a tévében Dávid Sándor és Frankl András szakkomentálásával (ma is megnézhető a legnagyobb videómegosztón), ellenben az újságíró olyan eseményeket is megírt, amit a közvetítés nem feltétlenül rögzített. Vagy csak részben.

„A pályán közben az újabb szabadedzés folyt, aztán a Forma–1-es pilótákat elegánsan öltözött és amúgy is mutatós hölgytánckar váltotta fel. Majd déli 12 után ejtőernyősök landoltak a főtribün előtt (ez, a domboldalakkal ellentétben, nem telt meg teljesen), magukkal hozva azt a rajtzászlót, amelyet Victor Vasarely tervezett, és amelyet Jacques Chirac, Párizs polgármestere küldött ajándékba a Hungaroringre. A franciák azért egészítették ki a légi bemutatóval a programot, mert Párizs az 1992. évi nyári olimpia megrendezésére pályázik, és a jelek szerint minden alkalmat megragad, hogy népszerűsítse ötkarikás tervét. (…) Azt gondolhatnánk, ahogy közeledett a verseny, amely eldöntötte az első Magyar Nagydíj sorsát, úgy fokozódott az izgalom nemcsak az érdeklődők körében, hanem a depókban is. Ám ez korántsem volt így, a rutinos szerelőcsapatokat még a korábbiaknál is nagyobb nyugalom szállta meg. Tömören úgy fogalmazhatunk, hogy mindenki tudta, mi a dolga. A verseny előtti idillt mi sem jellemzi jobban, mint hogy néhány műhelyből pattogó diszkózene hallatszott, erre az időre az ügyes kezű technikusok még a füldugóikat is zsebre vágták. A gumiabroncsokból épített hegyek is a „bevetésre” vártak. A gumikon díszelgő, sárga krétával rótt feliratok, számok értelmét viszont aligha fejthette meg a kíváncsiskodó, csak annyit állapíthatott meg, hogy emez Prost, amaz meg csapattársa, a finn Keke Rosberg autójára tartalékoltatott.”

Boros Jenő eközben már a főépülettől távolabb járt, és készítette az előfutamok, majd a Forma-1-es verseny képeit. Akkor még sokkal lazábban járkálhattak a fotósok a pálya különféle részein. A rajongók ma is nagybetűvel említik a 80-as évek brutális, V6-os turbómotoraival szerelt akkori legnagyobb csapatokat (Williams-Honda, Lotus-Renault és McLaren-TAG), viszont Borisz a biztonsági csapat járműveire emlékszik szívesen.

„Az első nagydíjon még a VolánSpec autómentő-trélere mellett a nyugatnémet ONS-csapat BMW biztonsági autója és Volvo kombija, valamint több farmotoros Tatra szolgált. Mindegyikben ültem, hála a barátságos és segítőkész pilótáknak. A depó mellett parkolt a rendőrségi Mi2-es helikopter, a kritikus pontokon a beteg agyonrázásáról hírhedt Nysák álltak készenlétben.”

Mellettük természetesen igazi high-tech is jellemezte a Forma-1-et, erről így írt Hegyi Iván a Népszabadságba.

„A Hungaroringen is használatos Longines—Olivetti versenyadat-ellenőrző és -feldolgozó rendszer több időmérő egységhez és az ezeket kiszolgáló számítógépekhez csatlakozik. Az egyik a célvonalon elhelyezett fotócellához kapcsolódik, ez látja el az első komputert a versenyzők adataival, valahányszor csak áthaladnak a célvonalon. A másik egység, a mindegyik kocsiba beszerelt adók jeleit veszi, vagyis azonosítja a versenyzőket. A hivatalos mérésidőt szintén fotocellás kronométer jelzi, és műküdik egy kamera is a célvonalon, amely másodpercenként száz felvételt készít, éppen az ellenőrzés céljából. A tévedés tehát teljesen kizárt.”

Az 1986 nyarán 26 versenyzős mezőny első hat helyezettje ebben a sorrendben állt fel a rajtrácsra:

1. Ayrton Senna (Lotus-Renault)

2, Nelson Piquet (Williams-Honda)

3, Alain Prost (McLaren-TAG)

4, Nigel Mansell (Williams-Honda)

5, Keke Rosberg (McLaren-TAG)

6. Patrick Tambay (Lola-Hart)

„Majd felüvöltöttek a motorok, és megkezdődött az igazi körforgás a Hungaroringen. Mansell sem bízott sokat a szerencsére, már a start után „kilőtt”, megelőzte Prostot, és beállt — vagy inkább: beszáguldott — a harmadik helyre. Ezt meg is tartotta, és a vezetésen kívül egy ideig leginkább azzal lehetett elfoglalva, hogy az előtte robogó Sennának és Piquet-nek (a Forma—1 Zicójának és Socratesének) késhegyre menő párviadalát figyelje. Tíz kör után még Senna vezetett, míg a huszadik és a harmincadik forduló már Piquet-t találta az élen. Aztán újra Senna támadott, de Piquet most sem maradt adós, a célegyenest követő hajtűkanyarban szorította maga mögé a másik brazilt. A hatvanadik körtől már nem változott a vezető hármas sorrendje, így két óra után (ez idő alatt a tervezett 77 kör helyett 76-ot teljesítettek a részvevők) ez lett a végeredmény (ugyanúgy, mint legutóbb Hockenheimben, a Nyugatnémet Nagydíjon): 1. Piquet, 2. Senna, 3. Mansell, majd következtek a többiek, akik nemigen szóltak bele az elsőség kérdésébe. Piquet-nek ez volt az idei harmadik vb-futamgyőzelme, és látványos párharca Sennával még a Forma–1-es viadalokat rendszeresen követők számára is valódi élményt jelentett.”

Ha már a verseny leírásában is Zicót emlegette, megpróbálom egy kérdésben összekötni a Forma-1-et és a Real Madridot, Hegyi Iván kedvenc klubcsapatát.

– Tudja, melyik jelenlegi versenyző szurkol a Real Madridnak?

– Hmmm…, nem. De akkor árulja el!

– Sainz. Egészen pontosan az ifjabb Carlos Sainz, a kétszeres ralivilágbajnok fia. És időnként mintha Alonso is ezt mondaná magáról, bár róla tudott, hogy Oviedo szurkoló.

– Alonsót még nem láttam a Real VIP-páholyában. Pedig vannak ott rendszeresen más sportágakból is. Gyokovics például nagy Real-szurkoló.

„De hová tűnt Prost?” – ezzel a majdnem ikonikus mondattal folytatódik Iván tudósítása, amit hitetlenkedve fedezek fel a megsárgult, 40 éves újságcikkben. Tessék megkapaszkodni, tényként kezelhető: van történelmi előzménye a később tényleg ikonikussá vált „Hová tűnt Damon Hill?” mondatnak. De vajon mennyire voltak megközelíthetőek akkor a versenyzők egy magyar focis újságíró számára?

– Beszélt valamelyik pilótával a futam előtt, vagy után? – faggatom Hegyit.

– Nem Paolo Rossi ült volna velem szemben. Én nem tudtam volna tőlük mit kérdezni.

– Esetleg Ecclestone-tól kérdezett?

– Dehogy, ő úgy járkált ott az újságírók között… – felel egy focis utalást természetesen a válaszba fűzve Hegyi Iván, aki azért pozitívan zárta a tudósítást.

„A Forma-1 már csak ilyen, sőt olyan, hogy a kanadai Allen Berg (Osella) négykerekűje már az indulás után úgy tetszett, mintha vezetője is a Marlborót, netán a John Player márkájú cigarettát igyekezett volna reklámozni; egy kört végig füstölt, majd „elaludt”. Berg úgy tett, mint tucatnál is több társa, akiknek ugyancsak a kényszerű, verseny leintésénél korábbi búcsú jutott osztályrészül (végül is összesen tízen haladtak végig a rajttól a célig a huszonhat versenyző közül.) Ez azonban korántsem a Hungaroringen múlt, mert — általános vélemények szerint — a pálya minden tekintetben megfelelt a nemzetközi követelményeknek. Így tehát — noha a nagy érdeklődéssel kísért futam már lezajlott — továbbra is tarthatjuk a bevezetőben említett megállapítást: ilyen még nem volt! Viszont hozzátehetjük: jövőre újra lesz.”

Végül megkérdezem, sportújságírói szemmel, összességében milyen volt az első Magyar Nagydíj ’86-ban?

– Nagyon meglepett, hogy az újságírók a verseny alatt bent ültek egy szobában, ahol vagy 120 televíziót néztek.

– Meg kell hogy védjem őket – válaszolom. A Hungaroring versenypálya, nem focistadion. Itt nem lehet belátni a pálya egészét egy pontról, ráadásul rengeteg fontos és érdekes statisztika születik a futam közben, ezért kellenek a monitorok. Ez nem futball, hanem autóversenyzés, annak is a csúcsa. Az volt már 40 éve is.

