Immáron hivatalosan is ráfordultunk arra a hétre, melynek végén hazánk újabb Forma-1-es versenynek ad otthont. Mi sem jelzi ezt jobban, mint az, hogy hétfőn a Hungaroring megújult főlelátóján bemutatták a 40. Forma-1-es Magyar Nagydíj trófeáit, melyeket személyesen is megtekintettünk.

Dr. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója találóan megjegyezte, hogy mindig az ő portékájuk az, mely a legmagasabban végez a Magyar Nagydíj végén – amíg azt el nem törik, persze.

De mit is kell tudni a díjakról? Elsősorban azt, hogy négy van belőlük: három kupa a dobogós pilótáknak, egy tál pedig a győztes konstruktőrnek. A legjobb pilóta díja közel 60 cm magas, a tál átmérője pontosan ennyi, míg a 2. és 3. helyezett egyformán 50-50 cm-es serlegeket vihet haza. Az első helyezettnek járó díjat jómagam is megemelhettem, és meg kell hagyni, van súlya: 5 kilót nyom, ahogy egyébként a tál is.

A díjnak szokásos módon nincs piaci ára, el sem tudjuk talán képzelni, mennyibe kerülhetnek, ha azt vesszük figyelembe, hogy egy évig készültek, 16 ezer formaterv közül került ki a végső változat, és csak a tervezés három hónapig tartott. Ami a dizájnt illeti, a 15-17. századi magyar hímzésre jellemző formavilággal találkozhatunk, a mintázatban tulipánnal, szegfűvel és gránátalmával. A színek teljesen egyediek, több árnyalat titkos keverékéből született meg az eredmény. Érdekes a konstruktőri tál is a maga nagyjából ezer csipkeszerű áttörésével.

Amikor azt írtuk, hogy a formavilággal találkozhatunk, nem volt véletlen. Az idei évtől ugyanis a Herendi olyan mintával ellátott porcelánsisakokat is készít, melyek a hungaroringi győztes trófeán is láthatóak. A 190 grammos 7*8*10 centis dísztárgyból évente csak 200 darab készül, ára pedig 144 800 forint. Az első példányt a porcelánmanufaktúra elnöke Gyulay Zsoltnak, a Hungaroring elnök-vezérigazgatójának adta át.

Nézd meg a Hungaroring által készített hivatalos fotókon is a trófeákat: