A Forma-1-es Magyar Nagydíj dobogójára felállhatott Lando Norris is, aki szokásos módon ünnepelt: pezsgősüvegét a dobogónak vágva indította a locsolkodást.

A McLaren britje azonban azzal nem számolt, hogy az erők felborítják a győztes Max Verstappen trófeáját. A Herendi porcelánkupát ebben a cikkünkben mutattuk be nektek:

Lando Norris ezt törte ketté: a kupa párat pattogott még a dobogóról legurulva, de ahogy az lenni szokott, az utolsó pattanásnál elvált az alsó rész a felsőtől – persze nem szabályosan. Közben a felső része is megsérült kicsit:

No prizes for guessing who bwoke Max’s trophy 😂#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/rlzrOtFuBe

— Formula 1 (@F1) July 23, 2023