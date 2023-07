Max Verstappen nyerte a 2023-as Forma-1-es Magyar Nagydíjat, a Red Bull hollandja a mclarenes Lando Norris a csapattárs Sergio Perez társaságában ünnepelhetett a Hungaroringen. A dobogósok hamar lelépték az élről rajtoló Lewis Hamiltont, a Mercedes britje labdába sem rúghatott a többiekkel szemben, Verstappen fél perccel a második előtt ért célba.

A 70 körös futam napos időben zajlott, a levegő 29 Celsius-fokos volt, az aszfalt hőmérséklete az 50-et közelítette. A mezőny többsége közepes gumikon kezdte a versenyt, 4-en (többek között a ferraris Carlos Sainz) a lágy abroncsokat választották, ketten (Sergio Perez és George Russell) keményeken rajtoltak.

A rajtnál az élről kezdő Lewis Hamilton három helyet is veszített, a Mercedes mellett Verstappen és a két McLaren is elment Oscar Piastri, Lando Norris sorrendben. A Ferrarik kihasználták a kezdeti kalamajkát, Charles Leclerc feljött az ötödik helyre, Carlos Sainz pedig a 11.-ről a hatodikra.

A két Alpine egymást ütötte ki a visszatérő Daniel Ricciardo közreműködésével, ki is estek a franciák, Csou Kuan-jü pedig beragadt a rajtnál, visszaesett majdnem a mezőny legvégére, majd az első kanyarban ő tolta meg Ricciardót, beindítva a láncreakciót. Az Alfa Romeo kínaija meg is kapta később öt másodperces büntetését.

Hamar rendeződtek ezt követően a sorok, a következő lényegi csatákra a hatodik körig kellett várni, amikor Sergio Perez kergette Fernando Alonsót a 7-8. helyen. Az Aston Martin gyakorlatilag az egész mezőny elkezdte ekkor feltartani, Perez nem is várt sokat, a nyolcadik körben előzött a Red Bull-lal.

A kerékcserék már a 9. körben megkezdődtek, Alexander Albon kemény abroncsokra váltott. Ekkor Verstappen előnye 3,1 másodperc volt Piastri és 5,2 Norris előtt, Hamiltonék további 2-2,5 másodpercekkel jöttek sorban. Albon beindította a láncreakciót, mindenki egytől egyig kemény abroncsokat rakott fel: a gumikopás a vártnál is nagyobb mértékű volt.

13 kör alatt Verstappen 5 másodpercre növelte előnyét, a McLarenek pedig kezdtek elválni Hamiltontól és az ők követő Ferrariktól. Sainzot a hatodik helyen Perez kezdte ekkor becserkészni, mögötte Alonso, Nico Hülkenberg (Haas) és a 18. helyről kezdő Russell haladt az első tízben.

Sainz a 15. körben már Perezzel a fenekében autózott. Mielőtt a mexikói megelőzte volna, a spanyol a bokszba hajtott friss kemény gumikért. Erre Hamilton is reagált a 17. körben, majd jött Norris és Leclerc is egy körrel később – a Ferrari viszont 7 másodpercet bukott a kerékcseréknél a bal hátsó gumin.

Azok után, hogy Piastri is letudta saját cseréjét, Norris mögé tért vissza a pályára, a két McLaren majdnem összeakadt az első kanyarban. A virtuális állásban így Norris, Piastri, Hamilton, Sainz, a már szintén gumit cserélő Lance Stroll (Aston Martin) és Leclerc volt a sorrend. A monacói nem maradt sokáig a helyén, megelőzte a kanadai versenyzőt a 20. körben.

Verstappen, Perez, Alonso és Russell maradtak legtovább a pályán a rajtnál használt abroncsaikkal. A spanyol a 21. körben adta be a derekát, Verstappen a 23. végén – a holland a csere után is az élen maradt. Ekkor már csak a két kemény gumin rajtoló, Perez (2.) és Russell (5.) nem jártak csapatuknál.

Perez végül a 25. körben cserélt, és a két Ferrari közé jött vissza közepes gumikon a 7. helyre. Russell elengedte a friss gumikon érkező Hamiltont a 4-5. helyen. Az állás ekkor: Verstappen, Norris, Piastri, Hamilton, Russell, Sainz, Perez, Leclerc, Stroll, Alonso.

A 27. körben érdekes helyzet alakult ki, majd játszódott is le gyorsan: Russellt üldözte Sainz, de nem a spanyol előzött, hanem őt előzte meg Perez a célegyenes végén. A mexikói egy körrel később elment Russell mellett is, bár a brit nagyon nem hagyta magát.

29 kör után Russell is letudta első kerékcseréjét, a 14. helyen folytatta ezt követően a futamot a brit. Eközben a két Ferrari talált egymásra, Leclerc utolérte Sainzot. Az Aston Martinnál harc nélkül zajlott sorrendcsere, Stroll a célegyenesben elengedte Alonsót.

Russell a gumicserét követően előzgetésekbe kezdett, komolyabb ellenállás nélkül. Ekkortájt érkeztünk félidőhöz: többen ekkor már kétszer is kereket cseréltek, de nem az első tízben. Verstappen 9,5 másodperccel vezetett Norris és 15,8-cal Piastri előtt. Hamilton lemaradása 22,8 másodperc volt, őt Perez, Sainz és Leclerc követte. Alonso, Stroll és Valtteri Bottas (Alfa Romeo) álltak ekkor pontszerző helyen még, a két Ferrarit leszámítva nagy különbségek voltak a versenyzők között.

Féltáv után már az addigi legjobb tíz is elkezdte a kerékcserék második körét Stroll vezetésével. A többiek azért türelmesebbek voltak, a bokszkiállások helyett inkább arra figyelhettünk, mire jut Perez Hamiltonnal a 4-5. helyen. A mexikói először a 42. körben szánta el magát, de előzni ekkor még nem tudott a Red Bull-pilóta.

Perez nem próbálkozott tovább, Piastrival egyszerre cseréltek gumit: az ausztrál közepeseket, a mexikói keményeket kapott, mindössze 1,9 másodperc alatt a Red Bull szerelőitől. Erre már mindenki ugrott: először Leclerc és Alonso jöttek keményekért, a 44. körben, majd eggyel később Norris és Sainz reagált. A brit közepes, a spanyol kemény Pirelliken folytatta a futamot.

Leclerc második kerékcseréje gyors volt, de az ág húzta: bokszutcai sebességtúllépés miatt öt másodperces büntetést kapott a monacói.

A 48. körben eldőlt a dobogó sorsa: Perez megelőzte Piastri McLarenjét, az ausztrál a végsőkig védekezett, még a fűre is lehajtott a pódiumot védve.

50 kör után a második cserével még adós Hamilton is a bokszban járt, ekkor már csak Verstappenre várhattunk, aki bő fél perccel vezetett Norris előtt. Mögötte Perez, Piastri, Hamilton, Leclerc, Sainz, Russell, Alonso és Stroll következtek. A kétszeres bajnok az 52. körben hajtotta végre második cseréjét, mely után 13 másodperc maradt előnyéből.

A tervezett bokszkiállásokat az utolsó 15 körre mindenki letudta, de a csaták még nem értek véget. Hamilton utolérte Piastrit, majd meg is előzte a 4. helyért az 58. körben. A másik McLaren pozíciója is veszélyben forgott, Norris és Perez között folyamatosan csökkent a különbség a futam utolsó szakaszában.

