Ahogy korábban a Vezesen is megírtuk, a 41. Magyar Nagydíjra neveket kaptak a Hungaroring eddig csak számozott kanyarjai – szurkolói szavazatok alapján, szakértői bizottság véleményezését követően választották ki azokat az embereket és egyéb dolgokat, akik így kaptak örök emléket a magyar F1-es pályán.

A neveket pénteken, az első szabadedzésének kezdetével egy időben jelentették be – névadó személyek (versenyzők) kéznyomai is odakerülnek majd a pálya adott pontjaira, hárman – Nigel Mansell, Lewis Hamilton és Jean Alesi már el is készítette a sajátját.

A nevek:

1 – Piquet

Az első két Magyar Nagydíj győztese: Nelson Piquet. De nemcsak ezért kapta róla a nevét az első kanyar – aki látta (vagy csak a fotó valaha a szeme elé került) nem feledi Ayrton Sennával szembeni driftelős előzését az egyes kanyarban.

2 – Hamilton

Lewis Hamilton az abszolút rekorder a Hungaroringen: 8 futamgyőzelme mellett 9 pole pozíciót szerzett – eddig. Korábban említette, hogy ha egyszer kanyart neveznének el róla, a kettest választaná, és miután a paddockban elterjedt a híre, hogy kanyarelnevezés lesz, a csütörtöki médianapon azt nyilatkozta, nagy büszkeség számára, hogy a neve a Hungaroring egyik kanyarjában örökre fennmarad. És természetesen ő is kézlenyomatát adta.

3 – Forrás/Spring

A Három-forrás völgyében terül el a Hungaroring, így értelemszerű volt, hogy legyen egy Forrás-kanyar.

4 – Mansell

Nigel Mansellnek két elképesztő története is fűződik ehhez a kanyarhoz: 1987-ben utcahosszal vezetett a versenyben, amikor öt körrel a vége előtt a leoldott a jobb hátsó kerékanyája (amelyet a televíziónak sikerült premier planban rögzítenie), így le kellett parkolnia a füvön és elveszítette a versenyt. Két évvel később a Ferrarival a 12. helyről rajtolt azon a pályán, ahol állítólag nem lehet előzni. Egymás után hagyta maga mögött az ellenfeleket, már második volt Ayrton Senna mögött, aki egy kicsit hezitált egy lekörözésnél, ezt használta ki Mansell a 4-es kanyar felé vezető szakaszon, és megnyerte a futamot. 1992-ben pedig a Hungaroringen ünnepelhette a világbajnoki címét.

5 – Mogyoród

Noha sokan Budapesttel azonosítják a Hungaroringet (ami országimázs szempontjából remek), valójában közigazgatási szempontból Mogyoródhoz tartozik, és ez a kanyar van a legközelebb a nagyközséghez.

6-7 – Driving Center

Magyarország első vezetéstechnikai centruma 1998-ban nyitotta meg kapuit a Hungaroring területén. Noha a sebesség birodalma vagyunk, a biztonságos közúti közlekedés legalább annyira fontos számunkra, mint a versenyek. A Driving Center munkatársai nap mint nap küzdenek ezért.

8-9 – Buda/Pest

A magyar versenypálya egyik legfőbb vonzereje a csapatok, a pilóták és a szurkolók számára is nyüzsgő, lüktető és nem utolsó sorban gyönyörű fővárosunk közelsége. Ezért kapta a Buda/Pest nevet a kanyarkombináció.

10 – Duna (Danube)

Magyarország ikonikus folyója. A Duna úgy folyik keresztül az országon, hogy bármelyik versenypálya tervezője megirigyelné a kanyarulatait.

11 – Alesi

Mint azt sokan tudjátok, Jean emlékezetes produkciója miatt az 1995-ös Magyar Nagydíj óta a 11-es kanyart a legtöbb magyar szurkoló, médiaképviselő és a teljes hazai autósport-közösség Alesi-kanyarnak nevezi. A Hungaroring most úgy döntött, hogy hivatalossá teszi a nevet, egy Jean számára emlékezetes és megható pillanattal.

12 – Schumacher

Michael Schumacher négy alkalommal ünnepelhetett győzelmet a Hungaroringen, ahol a szurkolói rendszeresen vörösbe borították a lelátókat. 2001-ben ezen a pályán szerezte meg egyéni világbajnoki címét, de nyert itt csapatvilágbajnoki címet is a Ferrarival.

13 – Senna

Az első Magyar Nagydíjon Ayrton Senna indult a pole-ból, és bár második lett, mert Piquet fantasztikus manőverrel megelőzte őt, az első benyomás mindenképpen csodálatos volt. A folytatás pedig még inkább ’88, ’91 és ’92 győztes év volt számára a magyar versenypályán.

14 – Szisz

Szisz Ferenc magyar származású gépészmérnök volt, a Renault gyár tesztelési osztályvezetője, aki 1906. június 26-27-én Franciaországban megnyerte a világ legelső Grand Prix-jét. A Hungaroring szoborparkjában ma is őrzi az emlékét egy szobor.

A 11-es kanyar névadója, Alesi a pályán összegyűlt újságíróknak is beszélt az „újításról”:

„Ez igazi megtiszteltetés, nem is tudom, hogy köszönjem meg a szurkolóknak és mindenkinek. Kitüntetés, egyáltalán nem számítottam ilyenre, hiszen a családom olasz, én Franciaországban nőttem fel, így valójában nincs kötődésem Magyarországhoz” – mondta az egykori Ferrari-, Benetton- és Jordan-pilóta.

„A mai pálya jó, kikerült már belőle minden rossz rész, a 11-től jó lett, régen volt sikán, de egyenes lett, és az első kanyar is javult – előtte csak Piquet tudott ott előzni. Kicsit alacsonynak tartom a kerékvetőket, könnyen ki tudják szélesíteni a pályát a versenyzők” – jellemezte a mai Hungaroringet.

A Vezess kérdésére, hogy ő kiről nevezné el egy 10 kanyaros fiktív pálya kanyarjait, Alesi így válaszolt:

„Nem is tudom, a fő, hogy a neveknek legyen kapcsolódása, legyen szó egy környékbeli faluról, versenyzőről, aki akár az országhoz, akár konkrétan a pályához vagy a kanyarhoz kötődik. Én nem szeretnék most neveket mondani, sokáig tartana, és talán kihagynék valakit véletlenül.”