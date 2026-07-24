A 2026-os idén legcsúnyább „elhasalását” az Aston Martin hozta, a már Adrian Newey vezetése alatt, a kizárólag nekik szállító Honda erőforrásával új fejezetet kezdő silverstone-i csapat a szezon kezdetén a szó szoros értelmében versenyképtelen volt, hiszen 15-20 körnél többet nem is bírt az AMR26-os.

Azóta már képesek körbeérni a futamokon, de a lemaradás óriási, melyből épp a Magyar Nagydíj hétvégéjén igyekeznek faragni valamennyit – a Hungaroringre hozták el az első idei fejlesztési csomagot (új első szárny, orrkúp, oldaldobozok, motorborítás, padlólemez, hátsó szárny, hátsó felfüggesztés). A csütörtöki médianapon Fernando Alonso igen visszafogottan beszélt a helyzetről:

„Nem gondolom, hogy bármit is változtat az év eleji hozzáálláshoz képest. Minden egyes hétvégén igyekszünk a legtöbbet kihozni abból, amink van. A győzelemért vagyok itt, azért, hogy a bajnoki címért küzdjünk, de az idény nem így indult, egyelőre az új szabályokat próbáljuk kiismerni, jó fejlesztési irányt akarunk találni. Az eddigi fordulókon a többiek hagyományosabb megközelítést választottak, két-három futamonként hoztak két-három tizedet. Az 10-12 forduló után már egy-másfél másodpercet jelent. Mi nem így tettünk, így a mezőny legvégére csúsztunk. Aztán most igyekszünk hirtelen felzárkózni.”

„De a vasárnapi végeredményünkre ez nem lesz nagy hatással. Nyilván bizakodó vagyok, büszke vagyok a csapatra a bahreini teszt óta elvégzett munka miatt, hiszen ott vált világossá, hogy bajban vagyunk, hogy ki kell javítani az autó problémáit. Ez volt az első lépés, de jön majd a többi is.”

Legutóbb, a Belga Nagydíj időmérőjén Alonso (Q3-as) leggyorsabb köre több mint 5 másodperccel maradt el a mercedeses Kimi Antonelli pole-idejétől. A kérdésre, hogy vajon mekkora előrelépést hozhat a mostani fejlesztési csomag, a kétszeres bajnok spanyol kíméletlen őszinteséggel válaszolt.

„Nehéz megmondani, szerintem a pozíciók szempontjából nem sokat, mert az elmúlt versenyeken más és más volt a középmezőnyhöz viszonyított lemaradásunk, ugyanakkor nagyjából mindig ugyanannyira voltunk elmaradva a pole-tól, azt a hátrányt pedig lehetetlen ledolgozni. De Spában a második leglassabbtól is 2,1 másodpercre voltunk – nincs olyan csomag, ami ennyit hozna, szóval minden bizonnyal marad a(z utolsó) pozíciónk. Talán a Hungaroring kedvesebb lesz hozzánk, itt nem annyira számít a motorerő. Az autón ott van az új csomag, de az új motor még nincs meg. Szóval lesz még lemaradás.”

Ahogy Alonso utal rá, a Honda fejlesztett erőforrását a nyári szünet utáni első fordulón, a Holland Nagydíjon tervezik bevetni.