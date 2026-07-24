A Magyar Nagydíj jelenti a 2026-os Forma-1-es világbajnokság nyári szünet előtti utolsó futamát, és bár az még nem világos, hány forduló lesz összesen, azért amolyan felezőpontnak tekinthető.

A Hungaroring csütörtöki sajtónapján a versenyzők egymásnak egészen ellentmondó véleményeket fogalmaztak meg az új szabályok szerinti versenyzésről, főleg az energiafelhasználás és akkumulátorhasználat miatt különösen nehéz silverstone-i és spái fordulók fényében.

A sportágba egy év kihagyás után a vadonatúj Cadillacnél visszatért Sergio Perez arról beszélt, hogy bár kihívást jelentett számára az F1 ritmusához, az utazásokhoz való visszaszokás, összességében a elégedett az eddigi teljesítményével, mind az időmérőkön, mind a futamokon, ám a versenyzéssel már jóval kevésbé, 2026-nak ez a legfőbb negatívuma:

„Ahogy láthattuk, Belgiumban mindenki küszködött, nagyon rossz volt. Én korán kiestem, így megnéztem a versenyt, és, hát elég rossz volt. Csalódást keltő. A mostani szabályok mellett nincs jó állapotban a Forma-1. Amit láttam, az nem F1 volt. Nem akarom ezt ismételgetni, de tényleg nem volt valami szép.”

„Hogy mi lesz a jövő évi változások hatása? Nehéz kiismerni ezeket a szabályokat, amíg az ember nem tett próbát, nem tudja. Az F1 és az FIA komoly munkát végzett az év eleje óta, de az igazságot nem lehet elrejteni, ez most nem Forma-1” – fejtegette a mexikói veterán.

Az alpine-os Pierre Gaslyt is szembesítették Oscar Piastri korábbi megjegyzésével, miszerint a mai autókban néha akár kiszámíthatatlanul is a mesterséges intelligencia, az algoritmus diktálja a hajtást, ami frusztráló:

„Teljesen egyetértek vele. Több eleme is van ennek. Az egyik a kiszámíthatatlanság: az egyik körön másfél tizedet hoz a rendszer, aztán meg semmi, az időmérőn ezek az eltérések nagyon sokba kerülhetnek, ha épp tétre menő körön jön elő, több helyet is bukhat az ember. Másrészt a futamon is rossz, mert az ember mindig igyekszik a leggyorsabban menni, de ha nincs rásegítés, vagy jön a motoros töltés, akkor a kanyarokban kell ellensúlyozni, hozni a tempót, ott kell kockáztatni, hogy megcsúszik az autó, hogy előbb elkoptatjuk a gumit. Nekem ez így idegen, mert gyerekkoromtól úgy tanultam, hogy a lehető leggyorsabban érkezzünk meg a kanyarba.”

Később, a hivatalos versenyzői sajtótájékoztatón Piastrit újra megkérdezték, milyen „kiszámíthatatlan” segédeszközzel versenyezni.

„A kimerítő válaszhoz kellene vagy fél óra. Ez előző, nagyon kiérett hibrid erőforrásoknál is számította a tanulás, a programozás, az MI, de azoknál egy-egy kis eltérés sokkal kisebb hátránnyal járt. Idén viszont a hajtás felét adja a rásegítés, és nagyjából nincs befolyásunk arra, az mikor jön. Egyes pályákon, mint Silvestone-ban, Spában sokkal rosszabb a helyzet, itt kevésbé lesz az, de azt azért nehéz feldolgozni, hogy a általában egy egyenesben is elfogy a hajtás fele” – magyarázta az ausztrál.

Kontrasztosan beszélt a témáról az Audi fiatal versenyzője, a második szezonját teljesítő Gabriel Bortoleto, amikor felvetették, hogy sok versenyző nem szereti a 2026-os autókat, nehezen alkalmazkodik az energiamenedzsmenthez, és ahhoz, nem egyszer az autó algoritmusa dönt a rásegítésről:

„Hogy az algoritmusok? Nos, a Forma-1-ben vagyunk, nem? Itt fejlesztjük a jövő technológiáit. Ha mi nem használunk minden rendelkezésre álló dolgot, akkor nem is tudom, mit csinálunk itt. Korábban azért panaszkodtak a pilóták, mert túl sok dolguk volt, most azért, valami átveszi bizonyos feladataikat? Nekem tetszik, tetszik, hogy a szoftver körről körre tud alkalmazkodni.”

„Úgy gondolom, az autóversenyzés sosem csakis egy adott vezetési stílusról szólt, sosem úgy működött, hogy valamit örök életünkre mindig úgy csinálunk, ahogy gokartozás közben tanultuk. Fontos, hogy képesek legyünk alkalmazkodni. Azért vagyunk mi a világ 22 legjobb versenyzője. Nyilván néha engem is frusztrál, ha nem tudok megcsinálni valamit, de ez ettől is élvezetes a versenyzés” – mondta a brazil.

De az új autókhoz való alkalmazkodás után mellett a gyors pilóták továbbra is lehetnek gyorsak?

„Hát, Verstappent már lassúnak látják? A hétszeres világbajnok lassú lett idén? Leclerc lassú? Szerintem továbbra is nagyon versenyképesek. Szóval nem. Lewis még jobb is, mint tavaly volt. Max továbbra is őrületesen erős, és a címvédő Lando is nagyon gyors, amikor épp nem romlik el az autója.”