A Forma-1-es Magyar Nagydíj csütörtöki napján a Vezess újságírói számos pilóta sajtótájékoztatóján részt vettek, de egy sem volt olyan oldott hangulatú, mint Andrea Kimi Antonellié. A Mercedes bajnoki éllovasa felszabadultan válaszolgatott a kérdésekre, és előkerültek olyan részletek, melyeken nem lehetett nem mosolyogni.

A beszélgetésen Antonelli elárulta, ő is tudja, hogy a pályahatárok betartásával akadnak gondjai, figyelmeztették erre őt a Belga Nagydíj leintéséhez közeledve, de kapott már emiatt büntetéseket is a szezon során. Spában végül megúszta a dolgot büntetés nélkül, győztesként kiszállva az autóból azonban a pilóta apja eszébe juttatta a dolgokat.

„Ezen dolgoznom kell. Ez volt az egyik első dolog, amit apám mondott nekem a futam után. Azt mondta: gratulálok, de… – mindig van egy de. – Ha meglátom, hogy még egyszer lemész a pályáról ok nélkül, kitekerem a nyakad, mint egy csirkéét.”

„Apámmal annyi közös dolgon osztozunk, mindig szeretem hallani a véleményét az edzések, versenyek, időmérők után, mert mindig is így csináltuk a gokart óta. Nagyon fontos, hogy olyasvalaki van mellettem, mint ő ezen az úton, főleg egy ilyen évben. Megkapom a családi támogatást, különösen valaki olyantól, aki a legjobban ismer engem” – fogalmazott az olasz versenyző.

A legjobbra is ráfér a pihenés

A silverstone-i kilengést leszámítva Antonelli szárnyal a Forma-1-ben, az ilyen szárnyalásokat pedig olykor azért megtörik a hosszabb kihagyások. Ennek ellenére a Mercedes versenyzője várja az F1 nyári leállását. „Szükségem van rá, majdnem nyolc hónapja nyomjuk padlógázon. Ha visszanézek, én január 3-án kezdtem az idei szezont. Hogy őszinte legyek, Japán után azt gondoltam, hogy úristen, négy hetes szünet az után, hogy nyertem. Gondoltam, hogy megtörik a lendület a kihagyás miatt, de a Miami Nagydíj első szabadedzésén az autóban azt gondoltam, hogy oké, talán mégsem így van.”

„Szerintem a lendület most is meglesz” – utalt a nyári szünet utáni versenyekre a pilóta. „Lesz időnk kikapcsolni, még ha 3-4 nap után unatkozni is fogok, és vissza akarok menni a pályára. Szerencsére ahova megyek, ott lesz egy gokartpálya, szóval tudok majd gyakorolni.”

Igen színes volt a csütörtöki sajtónap a Hungaroringen: