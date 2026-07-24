Ahogy arról a Vezess beszámolt, az Auchan benzinkútjain július 17-től legfeljebb 60 liter gázolajat lehet tankolni. A társaság kérdésünkre nem kívánta kommentálni, hogy mi az oka a korlátozásnak.

Az Envi csütörtökön arról tájékoztatta vásárlóit a Facebookon, hogy „a Magyarországon kialakult piaci helyzet miatt kénytelen felfüggeszteni” a gázolaj értékesítését dunaújvárosi és székesfehérvári kútjain július 24-től.

A társaság azt írta, hogy „az önhibánkon kivül kialakult helyzet miatt rendkívüli szomorúság tölti el szívünket, és borzasztóan sajnáljuk, hogy kellemetlenséget okozunk vásárlóinknak.”

Az Envi egyik kommentjében azt írta, hogy a Mol árazásával van gond, mert eltér a nemzetközi jegyzésektől. A társaság szerint átalában az ilyen gazdasági lépések idézik elő a hiánygazdaságot.

A magyarázatot kérő vásárlóknak egy másik kommentben arról írt az Envi, hogy információik szerint körülbelül 24 napra elegendő gázolajtartalékkal rendelkezik Magyarország. A készletek mennyiségével kapcsolatos kavarodást ebben a cikkünkben próbáltuk tisztába tenni.

Közben furcsa dolgok zajlanak minden hazai kúton, elmaradnak az áremelések: