Sorozatban két olyan nagykereskedelmi áremelés történt Magyarországon, ami nem jelent meg a 95-ös benzin és a gázolaj piaci áraiban.

A benzin beszerzési ára szerdán hat, csütörtökön hét, míg a gázolajé szerdán és csütörtökön kilenc-kilenc forinttal emelkedett. Ez összesen 13, illetve 18 forintos emelés, de a Holtankoljak.hu adatai szerint egyik sem jelent meg az országos átlagárakban.

Benzint továbbra is átlagosan 598, gázolajat pedig 618 forintért lehet tankolni. Egyelőre nem tudni, mi lehet a háttérben, de például ha a legnagyobb szereplő, a Mol úgy dönt, hogy nem érvényesíti az árváltozásokat, a verseny miatt ehhez a többi piaci szereplő is alkalmazkodhat.

Pénteken egyébként ismét emelkednek a nagykereskedelmi árak, a benziné hat, a gázolajé pedig nyolc forinttal – a nagy kérdés, hogy ezúttal mi történik majd a kutakon.

Közben újabb kúthálózatnál korlátozták a tankolást, friss cikkünkben az okáról is írtunk: