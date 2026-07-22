Csütörtökön ismét felfelé mozog az üzemanyagok nagykereskedelmi ára: a 95-ös benziné hét, a gázolajé pedig kilenc forinttal emelkedik.

Érdekesség, hogy a beszerzési árak szerdán is emelkedtek, a benziné hat, a gázolajé kilenc forinttal. Ez a változás azonban egyelőre nem jelent meg a legtöbb benzinkút árában.

A Holtankoljak.hu adatai szerint szerdára nem emelkedtek az országos átlagárak, a keddi szinten maradtak. Ez azt jelenti, hogy benzint átlagosan 598, gázolajat pedig 618 forintért lehet tankolni.