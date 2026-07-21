A múlt héten volt egy kis üzengetés a sajtóban annak kapcsán, hogy rendben van-e a hazai üzemanyagtartalék mennyisége, vagy nincs. A kormány szerint minden rendben, a készletekről nyilvánosan elérhető adatbázisok is arról árulkodnak, hogy nagy baj nincs, a Független Benzinkutak Szövetsége mégis lehetséges ellátási gondokról beszélt.

A készletekből a G7 számításai szerint az olvasható ki, hogy a védett áras időszak okozta nehézségek után nyersolajból sikerült elérni a sokéves átlagot, a feldolgozott termékekből, tehát benzinből és dízelből viszont továbbra is valamivel kevesebb van a megszokottnál. A jelenlegi 390 ezer tonnás dízeltartalék a hazai felhasználók nagyjából 40 napnyi fogyasztását fedezi, míg a 230 ezer tonna benzin 50 napra elegendő.

Pénteken egy közlemény is megjelent a hazai tartalékról, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium szerint ellátási probléma egyelőre sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem alakult ki.

Ennek ellenére az Auchan oldalán közzétettek egy hírt, amely szerint korlátozást vezettek be a dízelre: ebből az üzemanyagból egyszerre 60 litert lehet tankolni július 18-tól. Ez a legtöbb autós számára természetesen elég, de nem mindenkinek, ezért a Vezess kérdéseket küldött a társaságnak a korlátozással kapcsolatban.

Az Auchan válaszában azt jelezte, hogy nem kíván nyilatkozni a témában, így legfeljebb csak találgatni lehet az intézkedés okáról. Ami biztos, hogy a korlátozás kihirdetésekor még javában futott az áruházlánc akciója, amelynek keretében jelentős kedvezménnyel lehetett tankolni a társaság kútjain.