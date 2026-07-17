A fokozódó nemzetközi kockázatok miatt kiemelt cél a biztonsági tartalék megőrzése – adott ki tájékoztatást a Gazdasági és Energetikai Minisztérium (GEM) pénteken kora este.

A stratégiai üzemanyagkészlet az importszállítások tartós fennakadása esetén biztosítja az ország működőképességének megőrzését. Rendkívüli helyzetek kezelésére szolgál, az ellátási zavarok kivédését segítheti.

A jelenleg 87 napos tartalék már közel jár a nemzetközi gyakorlatban ajánlott 90 napos szinthez. Ezt a mennyiség korábban 44 napos mélypontra csökkentett, de március végére vissza pótólták – jegyezte meg a GEM.

A közlemény kitért arra is, hogy a háborús konfliktusok miatt a világ teljes olajexportjának közel felét adó két régióból csak a szokásos mennyiség töredéke érkezhet.

Ellátási probléma azonban egyelőre sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem alakult ki.