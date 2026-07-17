Régóta készül erre a búcsúra a világ, de senki nem várta jobban, mint az az ügyfél, akinek sikerült a Bugatti Mistral széria legutolsó példányát megrendelnie. Hiszen az az autó került a birtokába, amellyel egy huszonegy éven át tartó korszak zárul le, minden bizonnyal végérvényesen, és ez nyilván jelentősen emeli az értékét gyűjtői körökben.

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A négy éve bemutatott W16 Mistral 2025 elején került gyártásba, miután pár héttel korábban egy tesztpályán 453,91 km/óra sebességet ért el, és ezzel hivatalosan is a világ leggyorsabb kabriója lett.

A most bemutatott, utolsó (kilencvenkilencedik) sorozatgyártású W16 Mistral vásárlója érdekes módon nem vette igénybe a cég egyedi kívánságokat teljesítő részlegének szolgáltatásait: a széria utolsó, személyre szabott típusa a közelmúltban bemutatott W16 Mistral ‘Blanc Éternel’ volt.

Persze nem maradt teljesen szériakivitelű a modell.

Az utastér több pontján, egy emlékplaketten, illetve a hátsó légterelő alsó felén a ’the last of its kind’ felirat olvasható, utalva arra, hogy fajtája utolsó példányával van dolgunk.

Ettore Bugatti aláírását a fejtámaszokba hímezve, az alumínium küszöbdíszlécekbe gravírozva láthatjuk az autóban, illetve a motorburkolat belső felét is az alapító szignója díszíti.

A váltókar kristályüveg betétjében a többi Mistral esetében egy táncoló elefántot helyeztek el, itt azonban egy vadászsólyom fejét ábrázoló szobrocska díszíti a kart.

Az ajtópanelen az a három típus látható, amelyet a W16-os motorral szereltek: a Veyron (2005-2015), a Chiron (2016–2024) és a W16 Mistral.