Egy helyi férfi július 11-én délelőtt állt be autójával Salgótarjánban egy önkiszolgáló mosóba. Kártyás fizetést kezdeményezett a beálló kezelőpaneljén, de ez többszöri próbálkozása ellenére sem sikerült.

A férfi dühében könyökkel beleütött a kezelőpanelbe, amely betört. A férfi ezek után, mint aki jól végezte dolgát, autóba ült és elhajtott. A mosó tulajdonosának a 36 éves elkövető egymilliós kárt okozott.

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A feljelentést követőn a rendőrök a biztonsági kamera felvétele alapján azonosították az elkövetőt, akit július 15-én előállítottak a kapitányságra. A nyomozók a férfit nagyobb kárt okozó rongálás megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.