Az érintésmentes, önkiszolgáló autómosó az egyik legnépszerűbb módja a gyors tisztításnak. Az autósok az alacsony ár és az egyszerű kezelhetőség miatt kedvelik, a gyakorlatban azonban könnyű olyan hibákat elkövetni, amelyek rontják a fényezés megjelenését. Elég ismerni néhány alapszabályt, hogy elkerüljük a csíkokat, a vízfoltokat és a felesleges bosszúságot.

Bár az önkiszolgáló mosó használata egyszerűnek tűnik, a hatékonyság több alapvető tényezőn múlik. Számít többek között a karosszéria hőmérséklete, a mosópisztoly használatának módja és a programok sorrendje is. A helytelen technika miatt az autó pár perc után újra koszosnak tűnhet. Ezért érdemes tudni, hogyan mossunk autót helyesen.

Forró autóra ne!

Az egyik leggyakoribb hiba, ha közvetlenül egy hosszabb út után vagy a tűző napon való parkolást követően kezdünk bele a mosásba. Ilyenkor a karosszéria és az autó alkatrészei erősen felhevülnek. A forró felületek érintkezése a hideg vízzel nem tesz jót a járműnek. Különösen érzékenyek a féktárcsák, amelyek a hirtelen hősokk hatására deformálódhatnak.

A probléma a fényezést is érinti: a felforrósodott felületen a tisztítószeres víz túl gyorsan megszárad. Ennek eredményeként a karosszérián foltok és csíkok jelennek meg, ami tönkreteszi a mosás végeredményét. Hasonló a helyzet az erős napsütésben végzett mosásnál is, ahol a napsugarak felgyorsítják a víz és a vegyszerek párolgását.

A helyes sorrend és a technika a siker titka

Az önkiszolgáló mosást a legjobb egy alapos előöblítéssel kezdeni. Ez a fázis eltávolítja a port és a szennyeződések első rétegét. Ezután következhet a főmosás vagy az aktív hab használata. A habot érdemes először az autó alsó részeire – kerekekre, kerékjáratokra, küszöbökre – felvinni, és csak utána az ajtókra, az üvegekre és a tetőre.

Rövid hatóidő után a habot magasnyomású vízzel alaposan le kell öblíteni. A mosópisztoly végét tartsuk körülbelül 30–40 centiméterre a karosszériától. Sok mosóban elérhető viaszos (wax) és fényesítő program is; ezek használata segít megőrizni a lakk fényét és gátolja a vízfoltok kialakulását.

A kefével óvatosan

Bármennyire is csábító a makacs kosz fellazítására a mosóállásokba kihelyezett habkefe, ha meg akarjuk őrizni a csillogó felületet akkor inkább békén hagyjuk. Gondoljunk csak bele: az előttünk lévő autós valószínűleg ezzel dörzsölte le a sarat a terepjáró küszöbéről vagy a rásült fékport a felniről. A sörtékben megrekedt apró homokszemek úgy viselkednek a finom lakkrétegen, mint a dörzspapír, és csúnya, körkörös mikrokarcolásokat (pókhálósodást) hagynak maguk után.

Sokan hajlamosak lespórolni az utolsó utáni fázist, pedig a tökéletes végeredmény titka a lágyított vízzel történő záró öblítés. A normál hálózati – vagy akár a sima magasnyomású – víz tele van ásványi anyagokkal, amelyek a napon rászáradva matt, fehér vízkőfoltokat hagynak a karosszérián (különösen a sötét színeken mutat rosszul). A cseppmentes, demineralizált program használatával a vízcseppek nyom nélkül száradnak fel.