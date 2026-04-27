Mindössze 630 darabot gyárt új limitált szériájából a Lamborghini. Azért ennyit, mert pontosan hatvanhárom éve, 1963-ban jött létre a cég, és ezt a számmágiát nem akarják elengedni (mi sem akarnánk).

A limitált kiadás lényege a rengetegféle, javarészt exkluzív színkombináció. Itt már nem tudták követni a hatvanhármas tematikát, de legalább a hatoshoz ragaszkodtak. Hatféle karosszériaszín kombinálható másik hat dekorcsomag-árnyalattal, szintén hatféle tónusban kérhetők a féknyergek, végül a belső térben is hatféle kontrasztszín társítható az alapvetően fekete környezettel.

Érdekes, hogy a rengeteg színkombináció mellett a központi motívum a fekete. A belső és külső megjelenést választható szénszálas elemekkel finomíthatja a megrendelő. És hát ott van a névadó fekete tető (tetto nero), amihez fekete tetőoszlopok, tetőspoiler, keréktárcsák (21, 22 vagy 23 colos méretben) és kipufogóvégek társulnak.

A legvégére maradt egy fontos opció: az első ajtók alsó része feliratoztatható a 63-as számmal…

A Lamborghini Urus SE Tettonero Capsule a pont két éve bevezetett plug-in hibrid hajtáslánccal készül: a szokásos 4.0 V8-as benzinmotorhoz egy 25,9 kWh-s akkumulátorból táplálkozó villanymotor társul, a rendszerteljesítmény 800 lóerő, a maximális kombinált forgatónyomaték 950 Nm. A szabadidőjármű 3,4 másodperc alatt gyorsul 0‒100 km/órára, végsebessége 312 km/óra. A limitált szériához egyedi abroncsokat fejlesztett a Pirelli.