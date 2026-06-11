Hálásak lehetünk a néhai Sir David McMurtry-nek, hogy a méréstechnológiai birodalmával keresett vagyonát nem jachtokra és dizájner táskákra költötte, hanem megalapította a nevét viselő autógyárat. A McMurtry Automotive pedig létrehozta a Spéirling prototípusát, amely egy beépített szívórendszerrel a gravitációs erőt meghaladó leszorítóerőt képes fejleszteni, azaz fejjel lefelé is tud haladni – sőt, akár megállni egy helyben, mint azt az egész világ láthatta.

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A történet már eddig is gyönyörű, ám nincs vége: a cég eljutott a sorozatgyártásig, elkezdték összeszerelni az immár szériakivitelű kupét – képeinken épp az ultra kompakt futómű beépítésének fázisai láthatók -, és még az idei évben átvehetik autóikat az első ügyfelek.

Már a prototípus meggyőző volt, ám ahhoz képest is továbbfejlesztették az együléses, ezer lóerős pályaversenyautót.

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A hűtőrendszert például hátulról előre költöztették, ami hatékonyabbá teszi a rendszer működését. Emellett a légellenállás is csökkent, így az autó gazdaságosabban bánik az energiával, amiből ráadásul több is áll rendelkezésére: a prototípushoz képest megnövelték az akkumulátort, a kapacitás eléri a 100 kW-ot.

Eredetileg két hűtőt alkalmazott a konstrukció, most egyetlen, méretesebb egység végzi a hőcserét. A váltás 20%-kal csökkentette a rendszer tömegét.

Az abroncsok 10%-kal szélesebbek, mint amiket a prototípuson használtak, így mostantól nem 3, hanem 3,5 g-vel tud kanyarodni az autó, ha pedig fékezni kell, akár 4g negatív gyorsulásra képes a könnyű jármű.

A szénszálas monocoque vázszerkezeten megnövelték az ajtónyílást, így könnyebb a be- és kiszállást.

Az alábbi videón a szerelési folyamatba pillanthatsz bele: