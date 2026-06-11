Új buszsáv épül a Róbert Károly körúti felüljárón, az Árpád híd felől az M3-as autópálya kivezető szakaszára vezető felhajtó elején, valamint a XI. kerületben, az Egér úton, a Karéjos utca és a Péterhegyi út közötti szakaszon, a belváros irányába – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A BKK-járatok előnyben részesítése érdekében június 12-től a XIII. kerületi Róbert Károly úti felüljáró végénél, az M3-as autópálya fővárosi szakaszára vezető sáv kezdeténél rövid besoroló sávot jelölnek ki az autóbuszok számára. Az intézkedés célja, hogy az autóbuszok elkerülhessék a felüljáró külső sávjában esetlegesen kialakuló torlódást.

A XI. kerületi Egér úton a centrum irányba, a Karéjos utca és a Péterhegyi út közötti szakaszon szintén június 12-től alakítanak ki buszsávot. A forgalomtechnikai beavatkozás a hosszú, jobbra kanyarodó sávban biztosít elsőbbséget a buszoknak, elsősorban a reggeli csúcsforgalmi időszakokban segítve a haladásukat, ezzel csökkentve a menetidőt.

Az elmúlt időszakban több helyen is kialakítottak már buszsávokat, például a XI. kerületi Budafoki úton és a XIX. kerületi Báthory utcában.