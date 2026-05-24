A BKK-val együttműködve a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a főváros több pontján május 20-án és 21-én. Az ellenőrzések leginkább a fontosabb közlekedési útvonalakra terjedtek ki – olvasható a Police.hu oldalán. Az ellenőrzések a Hegyalja úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton, az Andrássy úton, a Közraktár utcán, a Budaörsi úton, a Bartók Béla úton és a Szent Gellért téren, valamint a Báthory utcán futó buszsávokban zajlottak.

Az egyenruhások összesen 73 esetben intézkedtek. A buszsáv jogosulatlan használata miatt 57 alkalommal szabtak ki helyszíni bírságot, illetve egy esetben szabálysértési feljelentést is tettek. Öt sofőrrel szemben lejárt műszakival való közlekedés miatt intézkedtek, de néhány gépjárművezetővel szemben a záróvonalon való áthaladás, továbbá kézben tartott mobiltelefon használata miatt szabtak ki helyszíni bírságot. Biztonsági öv használatának elmulasztása miatt szintén öt autóst sújtottak közigazgatási bírsággal.

Három alkalommal szabálysértési feljelentést is tettek a rendőrök. Egy autóssal szemben a buszsáv használata, valamint a forgalomból kivont gépjárművel történő közlekedés, egy másik sofőrrel szemben szabálytalan rakományrögzítés, egy fővel szemben pedig forgalomból kivont gépjárművel való közlekedés miatt. Az akció során egy férfit engedély nélküli vezetés miatt állítottak elő az egyenruhások.

A BRFK jelezte: a hasonló ellenőrzések folyamatosak, a buszsávok szabályos használatát továbbra is kiemelten figyelik.