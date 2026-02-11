A Ferenc körút és a Haller utca közötti útszakasz teljes körű korszerűsítése a szükséges előkészítő munkák után, tavasszal kezdődhet, és várhatóan 2027 nyarán fejeződik be. A beruházás az ott lakóknak kedvez: megújul a teljes útpálya és a járda, csendesebb, zöldebb, vonzóbb környék lesz a Mester utca.
A beruházás tartalékkeret nélküli nettó értéke 1,16 milliárd forint. A fejlesztéshez szükséges forrást a Fővárosi Önkormányzat biztosítja az Útfelújítási program keretében.
A beruházás keretében a BKK
- megújítja a Ferenc körút és a Haller utca közötti szakaszon a teljes útpályát és a járdaburkolatot;
- lehetővé teszi az akadálymentes közlekedést a járdákon és a villamosmegállókban;
- új gyalogos-átkelőhelyet létesít az 51-es és az 51A villamos végállomásánál lévő szükségleszállóhelyénél, amit így biztonságosabban lehet elhagyni;
- új gyalogátkelőt épít a Mester utca és a Thaly Kálmán utca sarkán, hogy a Szent István Technikum és Kollégium, valamint a környéken lévő óvodák könnyebben és biztonságosabban megközelíthetőek legyenek;
- olyan forgalomtechnikai változtatásokat hajt végre, amelyeknek köszönhetően a csökken az átmenő gépjárműforgalom a Mester utcában, így csendesebb, tisztább és élhetőbb közterületté válik;
- a Liliom utcától a Nagykörút felé részben elválasztott, a Márton utca és a Liliom utca között teljesen elválasztott, védett kerékpáros útvonalat alakít ki;
- növeli a zöldfelületek arányát, miközben mikromobilitási pontokat, a vendéglátóhelyek számára új teraszokat, az üzleteknek pedig koncentrált rakodóhelyeket létesít.