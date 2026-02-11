A Ferenc körút és a Haller utca közötti útszakasz teljes körű korszerűsítése a szükséges előkészítő munkák után, tavasszal kezdődhet, és várhatóan 2027 nyarán fejeződik be. A beruházás az ott lakóknak kedvez: megújul a teljes útpálya és a járda, csendesebb, zöldebb, vonzóbb környék lesz a Mester utca.

A beruházás tartalékkeret nélküli nettó értéke 1,16 milliárd forint. A fejlesztéshez szükséges forrást a Fővárosi Önkormányzat biztosítja az Útfelújítási program keretében.

A beruházás keretében a BKK