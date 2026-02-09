Budapesten a VII. kerületi önkormányzat 2024. szeptember 30-án támogatási kérelmet nyújtott be a TOP_PLUSZ-4.1.1-23 azonosítószámú Egészséges utcák című pályázati felhívásra. A támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült, melynek köszönhetően az erzsébetvárosi önkormányzat 793 422 634,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A beruházás célja a Dembinszky utca fejlesztése, elsősorban a gyalogos és kerékpáros közlekedési módok előtérbe helyezésével, a gépjárműforgalom csökkentésével a lehető legnagyobb területű zöldfelület kialakítása mellett. A Dembinszky utca jelenleg autós szempontból nagyon terhelt, hiszen a külvárosból érkezők nagy számban ezen az útvonalon keresztül akarnak eljutni a belvárosba, a járdái nincsenek túl jó állapotban és az utcában csak minimális zöldfelület található.

A projekt megvalósulását követően a fenti problémákat megoldják, fogalmaz az önkormányzat. A fejlesztés keretében az útburkolat megújítása mellett akadálymentes járdafelületeket, kereszteződéseket is kialakítanak, a biztonságos gyalogos-, babakocsis- és kerekesszékes közlekedési módok elősegítésére. A kellemesebb és élhetőbb környezet megteremtése céljából 453 négyzetméternyi zöldfelülettel fog gazdagodni az utca, a közlekedők biztonsága érdekében pedig 30 km/órás sebességkorlátozást vezetnek be, továbbá egyirányú kerékpársávot is kialakítanak.

Mindezt a tervek szerint 2027. július 30-ig fejezik be.