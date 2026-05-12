Két új dízelmotort mutatott be a Volvo Trucks, amelyek akár gázzal, vagy hidrogénnel is üzemeltethetők.

„Ezek a teljesen új motorok nemcsak a valaha volt legtakarékosabb erőforrásaink, hanem már készen állnak a jövő üzemanyagára is. A dízel-, a földgázzal, valamint a hidrogénnel való kompatibilitás révén világszerte minden ügyfelünk számára hatékony teherautókat kínálhatunk, a nettó zéró károsanyag-kibocsátás lehetőségével” – hangsúlyozta az újdonság kapcsán Jan Hjelmgren, a Volvo Trucks termékmenedzsmentért felelős vezetője.

A szakember ezzel arra utalt, hogy az új motorok a gázolaj mellett akár biodízellel (B100), hidrogénezett növényi olajjal (HVO), vagy biogázzal (bio-CNG. vagy bio-LNG), továbbá zöldhidrogénnel is üzemeltethetők.

A fuvarozók számára további jó hír, hogy a korábbi motorgenerációkhoz képest 4 százalék üzemanyag-takarítást sikerült elérni ezeknél az erőforrásoknál. (Mindez fontos eredmény, hiszen az Aero aerodinamikai és technikai csomagnak köszönhetően 5 százalékkal sikerült csökkenteni a dízelmotorok étvágyát 2024-től kezdődően.)

A Volvo Trucks szerint elsősorban a továbbfejlesztett motorfék, az új henger‑ és turbókialakítás, valamint az optimalizált I‑Shift sebességváltó hozta a fogyasztáscsökkenést. Az üzemanyag‑felhasználás mérséklésében az I‑Roll szabadon gurulás funkció is fontos szerepet játszik, amelyet tavaly ősszel, elsőként próbálhattunk ki egy csehországi teszten.

Mind a dízel, mind pedig a gázüzemű változat nagyobb nyomatékszintet kínál az előző motorgenerációhoz képest. A D13-as blokk 380-560 lóerő közötti teljesítményszinteken, 1800-2900 Nm nyomatékkal érhető el. A G13-as gázüzemű motor pedig 420-500 lóerő közötti teljesítményszinteken áll rendelkezésre. Nyomatékban (2400–2800 Nm) teljes mértékben felveszi a versenyt a dízellel.

Az új motorok nemcsak az érvényben lévő Euro VIe károsanyag-kibocsátási normáknak, hanem az NNR3 (“New Noise Regulation Phase 3”) előírásnak is megfelelnek. Mindez azt jelenti, hogy nemcsak az emisszió, hanem a zajkibocsátás terén is teljesítik a legszigorúbb uniós előírásokat.

A göteborgi gyártó az új erőforrásokat 2026 harmadik negyedévétől vezeti be. A friss fejlesztések a Volvo FM, FMX, FH és FH Aero sorozatban jelennek meg, lefedve a regionális fuvarozástól a nehéz építőipari munkákon át a távolsági szállításig a teljes alkalmazási spektrumot. Első körben várhatóan Európában, Marokkóban, Törökországban és Indiában rendelhetik meg a fuvarozók, majd később Észak- és Latin Amerikában, Ázsiában, továbbá Afrikában is bevezeti őket a Volvo Trucks.

Az új motorokat kezdetben a svédországi Skövdében gyártják, a teherautókat pedig a svédországi Tuvéban és a belgiumi Gentben szerelik össze.