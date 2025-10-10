Nem szeretnék spoilerezni így az elején, de annyit elárulhatok, hogy olyan megoldást vezet be a Volvo Trucks a dízelüzemű teherautóknál, ami még jelenleg egyedülálló az iparágban. A cseheknél éppen egy ilyen fejlesztéssel szerelt vontatót tesztelt a Vezess nemrég. Az eredmény egyértelműen alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás. De vajon képes-e legyőzni a Volvo Trucks saját magát? Összehasonlító tesztünkben egy Volvo FH 460 I-Save 4×2-es vontatót, valamint egy Volvo FH Aero 460 I-Save 4×2-es vontatót tettünk próbára.

Külső

A Volvo rajongói emlékezhetnek a FH 460 I-Save-re, amely 2022-ben azzal vált ismertté, hogy 18 százalékos csökkenést ért el vele az üzemanyag-felhasználás terén a VerkehrsRundschau és a Trucker újságírója. A ZEF 95B rendszámú nyerges vontató aztán később a Green Truck Díjat is elnyerte.

Tesztünk másik alanya, a legújabb technikai és aerodinamikai fejlesztéseket magában foglaló Volvo FH Aero 460: a trónkövetelő vagy hívjuk kihívóak. Ezt a modellváltozatot a göteborgi gyártó tavaly februárban mutatta be, az első példányok pedig nem sokkal később hazánkba is megérkeztek belőle. Jelenleg a Volvo Trucks húzótermékének tekinthető, és sokat köszönhet neki a hazai képviselet abban, hogy a tavalyi évben megszerezte az első helyet vele a nehézkategóriás teherautók piacán.

Mi a különbség a külső terén a két modellváltozat között?

A gyári szakemberek által klasszikus Volvo FH-ként is emlegetett vontató még híján van azoknak az aerodinamikai fejlesztéseknek, amelyeket lényegében az Aero-val vezetett be a vállalat. Melyek ezek? Az első és legfontosabb, hogy 24 centiméterrel hosszabb orr résszel rendelkezik, aminek köszönhetően klasszikus FH-hoz képest kerekebb és gömbölydedebb. Ez, a korábban bemutatott aerodinamikai fejlesztésekkel (szűkebb sárvédőívek, a fülke elején lévő osztott vonalak tömítései, és a fellépő zárása) együtt 5 százalékkal alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást eredményezhet a „klasszikus” FH-hoz képest. Az íveltebb, gömbölydedebb frontrész tehát kiegészíti a korábbi fejlesztéseket, de mégis ez tekinthető a leglátványosabb dobásnak.

Szintén az Aero-család újítása, hogy a 60 km/óra feletti tempó esetén automatikusan csökken a hasmagasság, amely csökkenti a légörvények keletkezését a vontató alatt. A kedvezőbb levegőrámalás érdekében továbbfejlesztett tető- és oldalsó légterelők, sárvédők, alvázburkolatok, valamint dísztárcsák jellemzik az Aerot. A legújabb, általunk is tesztelt FH Aero még ezeken felül is kapott egy kis frissítést: az A-oszlopok külső részére egy-egy gumi-szalagot tettek, de szintén gumi szigetelést kapott a lökhárító és az oldalajtó közötti rés. Alig észrevehető, de a fülke mögötti légterelőket is meghosszabbították.

Belső

A klasszikus FH és az FH Aero belseje között nincs radikális különbség. Ez annak is köszönhető, hogy a Volvo Trucks szinte évről-évre frissíti, modernizálja a kabint a legújabb fejlesztésekkel, megoldásokkal. A műszerfal struktúrája is megegyezik.

Az egyik fontosabb eltérés, hogy az Aero-t digitális visszapillantó tükrökkel szerelték, így az A-oszlopok belső felére egy-egy nagy méretű, színes kijelző került, amin a sofőr láthatja a kamion jobb- vagy bal oldalán zajló történéseket. Lényeges változás még a kormánykeréken látható új Volvo Iron Mark, ami a krómszerű szélekkel elegánsabbá teszi a kormánykereket. Az FH Aero emellett új prémium, hathangszórós, mélynyomós hangrendszerrel készül.

Az FH 460-as Globetrotter hálófülkével szerelték, amely távolsági árufuvarozásra terveztek olyan sofőrök számára, akik sokat vannak úton. A sofőrülés légrugós, karfával szellőztetéssel és ülésfűtéssel egyaránt el van látva. Az utasülés is hasonlóan komfortos. Tapintásuk kellemes, hiszen fekete bőrbevonatot kaptak, de a kormánykerék is ilyen borítással rendelkezik. Személyes kedvencem a műszerfal tetején található, madárlábnyomatokkal ellátott tábla, ahová gyakorlatilag mindent le tud pakolni a keze ügyéből az ember, ha esetleg gyors indulásra van szüksége.

Érdekesség, hogy ebben csak egy ágy van, ami 800 mm széles. A fülke hátfalán pedig egy elegáns szekrény kapott helyet, kiegészítve ezáltal a szélvédő feletti tárolórekeszeket. A tágasságérzetet növeli a fülke tetején lévő tetőablak, amely egy balesetet esetén akár vészkijáratként is tud funkcionálni. Mivel szúnyoghálóval is el van látva, ezért a pihenő idő közben lehetőség van némi szellőztetésre is.

Az FH 460 Aero ugyanilyen fülkével és felszereltséggel rendelkezett, de fontos különbség volt, hogy ebben már két ágy volt. Hogy mennyire tágasak ezek a fülkék, szerintem jól érzékelteti, hogy magam 187 cm-es magasságával kényelmesen fel tudtam állni a motorsátoron és még így is volt a fejem fölött egy jókora tér. Ebben a helyzetben egyéként szinte minden tárolórekesz karnyújtásnyira van. Ha valaki mikrohullámú sütőt, vagy kávéfőzőt szereltet a felső traktusba, akkor azokat is kényelmesen tudja kezelni ily módon. A sofőrágyaknál is rendelkezésre állnak polcok, ahová elhelyezhetők a kisebb használati tárgyak, így például noteszek, okostelefonok, vagy akár zseblámpák.

Technika

Nyilván szándékos okokból kifolyólag, de mindkét vontató azonos specifikációval készült. Ennek megfelelően mind az FH 460, mind pedig az FH 460 Aero hajtásáról D13T460A típusú, 460 lóerős, 2600 Nm-es dízelmotor gondoskodik. Mindkét erőforrás a Volvo korábban általunk is bemutatott Turbo Compound technológiáját használja. Mit jelent ez pontosan? Nos, a hagyományos turbófeltöltő esetén a kipufogógázban még jelentős mennyiségű energia marad.

A Turbo Compound rendszer lényegében ezt az energiát egy második turbina segítségével mechanikai munkává alakítja át. Ez a turbina közvetlenül vagy áttételen keresztül visszajuttatja az energiát a főtengelyhez, így megnövelve ezáltal a motor teljesítményét anélkül, hogy még több üzemanyagot kellene elégetni. A megoldásnak köszönhetően a hagyományos D13-as motorhoz képest akár 300 Nm-rel nagyobb nyomaték áll rendelkezésre. Emellett kevesebb visszakapcsolásra van szükség és a sebesség is jóval stabilabban tartható az autópályán.

Mindkét motorhoz az I-Shift AT2612 váltómű tartozik, amely egy 12+4 fokozatú automatizált sebességváltó. Érdekessége, hogy maximális nyomattéka 2600 Nm és maximum 60 tonnás össztömeggel is megbirkózik. A nehéz rakománnyal való elindulást és az emelkedőkön történő haladást lassító áttételek segítik. Ahogy utaltunk rá, teljesen automatizált működésről van szó, vagyis egyáltalán nincs szükség kuplung pedálra. A menetválasztó karon ugyanakkor az M, vagyis a kézi beállítás is kiválasztható és ebben az esetben a + vagy – jelekkel lehet fel-, vagy leváltani.

A váltó működését az I-See felügyeli, amely a topográfiai adatok figyelembevételével alakítja ki a váltási stratégiát. A rendszer a GPS és digitális térképadatok segítségével előre látja az emelkedőket, lejtőket és sík szakaszokat. Ezek alapján “saját hatáskörben” dönt, mikor gyorsít, mikor engedi el a gázt, mikor vált vissza, vagy fel. Amennyiben szükséges, aktiválja a motorféket, így kímélve a szerelvény saját fékrendszerét.

És itt érdemes szót ejteni a Volvo újdonságáról, amire a cikk elején is utaltunk. A göteborgi székhelyű gyártó ugyanis ezt a rendszer egészítette ki egy I-Roll start/stop funkcióval, ami lényegében azt jelenti, hogy bizonyos időközökre a vezérlés lekapcsolja a motort. A célja és értelme ugyanaz, mint a személyautóknál a start/stop rendszernek, vagyis, hogy csökkentsék az üzemanyag-felhasználást. Az I-Roll start/stop funkció kizárólag az Economy vezetési módban aktiválható, az előrelátó sebességtartó automatika mellett, 60 km/órás sebesség felett.

Mindkét vontatóban fontos és hasznos vezetéstámogató rendszerek segítik a sofőr munkáját. Ezek közé tartozik a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, az aktív sávtartó, a holttérfigyelő, az éberségfigyelő, valamint a Distance Alert, amely figyelmeztetést küld akkor, amikor túlságosan megközelítjük az előttünk haladó járművet. Ennek “monitorozása” egyébként a szélvédő mögött lévő kamera és radar dolga. Természetesen az olyan kötelező tartozékokról is fontos említést tennünk, mint például a Forward Collision Warning (FCW) és vészfék, amelyek együttesen segítenek megakadályozni a ráfutásos baleseteket. Az elektronikus menetstabilizáló pedig megakadályozza a kamionok megcsúszását, felborulását, vagy kisodródását. Egy durr defekt esetén is segíthet kordában tartani a vontatót és a hozzá tartozó félpótkocsit.

Vezetés

A Volvo FH 460 és az FH 460 Aero vezetésére Csehországban, Prágától dél-keletre került sor. Az első szakasznak, amely összesen 120 kilométernyi, leginkább autópályás vezetést foglalt magába, a legújabb Volvóval vághattam neki. Az indulás egy Prága környéki benzinkútról történt, felhős, esős időben. A szervezők szerint ez volt a tesztprogram alatt az első esős nap, így a teszt során szerzett adatok mindenképpen tanulságosak. Hogy miért? Nos, azért, mert esőben, vizes úton általában többet fogyasztanak a járművek,a gördülési ellenállás növekedése miatt, emellett a sűrű és párás levegő is növeli a légellenállást és az ablaktörlő működtetéséhez is energia kell.

Mindkét vontató Continental EfficientPro S (első tengelyen) és Continental EfficientPro D (hátsó tengelyen) gumiabroncsokat kapott. Utóbbi A-besorolást kapott az EU-s címkén a nedves fékezési teljesítmény szempontjából, de előbbinél sincs ok a szégyenkezésre (B-besorolás). A borongós őszi időjárás szeptember végén talán nem is volt annyira meglepő, mint az, hogy a cseh autópályákon még napközben is szabad előzniük a kamionoknak. És valóban akadtak olyanok, akik kevesellték a sebességtartó automatikán beállított 85 km/órás tempót és kissé döcögősen, de elhúztak az Aero mellett balról.

Természetesen olyan helyzet is adódott, amikor az Aero-val kellett előzni. És mivel aktiválva volt a Economy vezetési mód, valamint I-Roll start/stop funkció, ezért arra is volt példa, hogy úgy valósult meg az előzés, hogy közben nem is volt bekapcsolva a motor. Mit lát ilyenkor a vezető? Éppen csak annyit, hogy a motorfordulatszám nullán van, mégis gyorsabb, mint a mellette haladó kamion. Hogy mennyire precíz a rendszer azt jól mutatja, hogy akadt olyan szakasz, amit enyhe emelkedőnek gondoltam a domborzat alapján, a vezérlés mégis jónak látta kikapcsolni a motort.

A sávváltásokat és az előzéseket a digitális visszapillantó tükrök segítettek megvalósítani. A képernyőn látható rovátkák ugyanis jelzik a szerelvény végét, emellett egészen addig egy narancssárga ikon világít a kijelzőn, amíg jármű tartózkodik a kamion holtterében, magyarán a sávváltás nem hajtható (még) végre biztonságosan. Ez a Lane Change Support, vagyis a sávváltást segítő asszisztens figyelmeztetése. Esős, szürke időben rendkívül fontos lehet egy ilyen támogatás a balesetek elkerülése érdekében.

Szintén fontos szerepet töltött be a vezetés során a Volvo FH Aero “digitális szeme”, ezzel menet közben a teherautó látja az oldalsó sávban felbukkanó és mellettünk és előttünk haladó járműveket, azonosítja a távolságot és a haladási sebességet is. Ez tulajdonképpen a Volvo Pilot Assist egyik fontos pillére, amit a teszt alatt élesben is ki lehetett próbálni.

Ez lényegében egy félautonóm vezetéstámogató rendszer, amely önállóan szabályozza a sebességet, a követési távolságot és a kormányzást, hogy a teherautó a sávban maradjon és biztonságosan kövesse az előtte haladót. Nem váltja ki a sofőrt, mert a kezeket továbbra is a kormányon kell tartani.

Hradec Králové külterületébe érve eljött a csere ideje. Innen egy ebédszünet után kétórás, 123 kilométeres út következett a Volvo FH 460-assal, amely még hagyományos visszapillantó tükörrel volt szerelve és amelyben még nem volt meg a fent említett I-Roll start/stop funkció. Mivel azonban ezt is a Volvo dinamikus kormányzásával látták el, így az időnként megerősödő oldalszélben könnyebben lehetett egyenesben tartani a kamiont. Az elektromotorral támogatott kormányrendszer ugyanis másodpercenként kétezerszer elemzi a jármű mozgását és automatikusan korrigálja a kormányzást, ha arra szükség van.

Összegzés

A teszt végén nem maradt más hátra, mint az eredmények kiértékelése. A Volvo Connect-ből nyert adatok szerint az FH 460-as 22,77 liternyi gázolajat használt fel 100 kilométerre vetítve, míg az FH 460 Aero 1,17 literrel kevesebbet, 21,65 liternyi dízelt égetett el ugyanekkora távolságra vetítve. A különbség 5 százalék.

A képhez nyilván hozzátartozik, hogy aerodinamikai szempontból fejlett félpótkocsikat használtak a teszthez, amelyeknél minimálisra csökkentették a légörvények kialakulását a széles oldalszoknyák alkalmazásával. Azokon a tesztnapokon, amikor nem esett az eső, a különbség még nagyobb volt, ugyanis 5,5-7,4%-os megtakarítást sikerült elérni az FH Aero-val, a klasszikus FH-hoz képest. Képzeljük el ezt egy évre vagy a teherautó életpályájára kivetítve milyen óriási üzemanyag-mennyiség és költség megtakarítást jelenthet. 500 000 kilométerre vetítve ez 5850 literrel kevesebb üzemanyag, ami piaci áron nagyjából 3,5 millió forint megtakarítása.

A I-Roll start/stop funkció az idei év végétől rendelhető és várhatóan a jövő évi gyártástól kezdve jelenik meg az FH Aero-nál.