Január végén új mérföldkőhöz érkezett a Volvo Trucks. A göteborgi gyártó bemutatta legújabb modellcsaládját Aero néven, amely egy közelmúltban született uniós rendelkezésnek köszönhetően születhetett meg. Hogy pontosan miről is van szó, arról a keretes összefoglalónk ad részletesebb leírást, de ennek köszönhetően az európai gyártók a szabványhoz képest kicsit tágasabb vagy áramvonalasabb fülkéket fejleszthetnek.

A Volvo Trucks az utóbbi mellett döntött, ami magával hozta az eddigiektől eltérő, újszerű dizájnkészlet alkalmazását is. Az aerodinamikai jellemzők javítása mellett sor került még néhány fontos, hangsúlyos fejlesztésre is.

Te sejted, mit jelent a fogyasztásban plusz 24 centi? 1 /24 A Volvo FH Aero elektromos változatban debütált a szaksajtó előtt, a hivatalos bemutatón. A Volvo FH Aero elektromos változatban debütált a szaksajtó előtt, a hivatalos bemutatón. Fotó megosztása: 2 /24 Az elektromos Volvo FH Aero már a villanyhajtású FH-tól megszokott színben gördült le a gyártósorról. Az elektromos Volvo FH Aero már a villanyhajtású FH-tól megszokott színben gördült le a gyártósorról. Fotó megosztása: 3 /24 Az LNG-üzemű FH Aero csendes és kellően fürge. Az LNG-üzemű FH Aero csendes és kellően fürge. Fotó megosztása: 5 /24 34,5 méter hosszú szerelvény formájában testesült meg a bemutatón a Volvo FH16 780. Vagyis ez most Európa legerősebb vontatója. 34,5 méter hosszú szerelvény formájában testesült meg a bemutatón a Volvo FH16 780. Vagyis ez most Európa legerősebb vontatója. Fotó megosztása: 6 /24 Akár ücsörögni is lehet egy jót a kihajtható hűtőrácson. Akár ücsörögni is lehet egy jót a kihajtható hűtőrácson. Fotó megosztása: 7 /24 Az FMX is megkapta a külső kamerákat. Az FMX is megkapta a külső kamerákat. Fotó megosztása: 9 /24 A Volvo FH Aero műszerfala. Nincs sok változás, ami van, az a kormánykeréken látható. A Volvo FH Aero műszerfala. Nincs sok változás, ami van, az a kormánykeréken látható. Fotó megosztása: 10 /24 A D17-es motor háromféle teljesítményszinten érhető el. A D17-es motor háromféle teljesítményszinten érhető el. Fotó megosztása: 11 /24 A külső kamerákhoz kapcsolódó kijelzők kellően kontrasztosak. A külső kamerákhoz kapcsolódó kijelzők kellően kontrasztosak. Fotó megosztása: 13 /24 A Volvo FM Low Entryben így néz ki a vezető munkahelye. A Volvo FM Low Entryben így néz ki a vezető munkahelye. Fotó megosztása: 14 /24 Új kulcs dukál a Volvo FH Aeróhoz. Új kulcs dukál a Volvo FH Aeróhoz. Fotó megosztása: 15 /24 Az utasoldali sarokkamera képe automatikusan beugrik, ha kiteszi az irányjelzőt az ember. Az utasoldali sarokkamera képe automatikusan beugrik, ha kiteszi az irányjelzőt az ember. Fotó megosztása: 17 /24 Robert Grozdanovski, a Volvo Trucks Közép-Kelet és Kelet-Európa értékesítési régió vezetője és a Volvo Trucks alelnöke. Robert Grozdanovski, a Volvo Trucks Közép-Kelet és Kelet-Európa értékesítési régió vezetője és a Volvo Trucks alelnöke. Fotó megosztása: 18 /24 A Volvo FM Low Entrynél jelentősen csökkentették a holttereket. A Volvo FM Low Entrynél jelentősen csökkentették a holttereket. Fotó megosztása: 19 /24 A Volvo FM Low Entry a brit piac igényei alapján lett frissítve. A Volvo FM Low Entry a brit piac igényei alapján lett frissítve. Fotó megosztása: 21 /24 Micsoda szemekkel nézhetünk farkasszemet az FM Low Entrynél! Micsoda szemekkel nézhetünk farkasszemet az FM Low Entrynél! Fotó megosztása: 22 /24 Az európai vontatóknál a hasábforma immár a múlté. Az európai vontatóknál a hasábforma immár a múlté. Fotó megosztása: 23 /24 A Volvo FM is megkapta a külső kamera-monitorrendszert. A Volvo FM is megkapta a külső kamera-monitorrendszert. Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Külső

Nem kizárt, hogy a svéd márka már nem sokkal az uniós könnyítés elfogadása után eljátszott a gondolattal, hogy mi lenne, ha módosítana a kabinjain. De a Volvók éppen 2020-ban kaptak egy szolid faceliftet, így tehát indokolt volt adni annak a történetnek egy kis időt, hogy kifussa magát. A mérnökök azonban nem dőltek hátra, 2021-ben előálltak a Volvo Efficiency Concept Truckkal, amelyet aztán Európától jó messze, Brazíliában próbáltak ki. Ez a koncepció már aerodinamikai szempontból továbbfejlesztett fülkét használt, nem utolsósorban pedig külső kamerarendszerrel is felszerelték, ami a hagyományos visszapillantókat pótolta. A tanulmánnyal kapcsolatos tapasztalatokat felhasználták az Aero kifejlesztésénél is.

Az újdonság egyik legfontosabb ismertetőjegye, hogy 24 centiméterrel megnövelték az orr-részt, amely így jelentősen javítja az FH aerodinamikai teljesítményét. Ez, a korábban bemutatott aerodinamikai fejlesztésekkel (szűkebb sárvédőívek, a fülke elején lévő osztott vonalak tömítései, és a fellépő zárása) együtt 5 százalékkal alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást eredményezhet a „hagyományos” FH-hoz képest. Az íveltebb, gömbölydedebb frontrész tehát kiegészíti a korábbi fejlesztéseket, de mégis ez tekinthető a leglátványosabb dobásnak.

„Ha aerodinamikusabbá tesszük az orr-részt, azzal a légáramlás közelebb kerül a teherautó karosszériájához, vagyis az áramlás irányába ható fejlesztések még jobban megtérülnek majd” – jegyezte meg Anders Tenstam, a Volvo Trucks aerodinamikai részlegének vezető műszaki szakértője. A Volvo FH Aero a meghosszabbított fülkén kívül az új kamerás monitorrendszerrel is rendelhető, ami azt jelenti, hogy a hagyományos visszapillantó tükröket kívül szárny alakú elembe épített kamerák váltják fel. Ennek eredményeként megszűnik a légáramlás egyik fő akadálya a jármű oldalain.

Bár a hagyományos aerodinamikai segédeszközök, így például a tető- és oldalsó levegőterelők, légterelők, sárvédők, alvázburkolatok és dísztárcsák továbbra is fontosak az üzemanyag-hatékonyság maximalizálásának szempontjából, a Volvo Trucks nemrég kifejlesztett egy olyan aerodinamikai segédeszközt a légrugós alvázaihoz, amely automatikusan csökkenti a hasmagasságot 60 km/óra feletti tempónál.

A gömbölydedebb orr-rész valamennyi FH kabinnál – alacsony hálófülkés, hálófülkés, Globetrotter, Globetrotter XL és XXL – elérhető. Érdekesség, hogy a lámpák közötti rész lehajtható, ami megkönnyíti a szélvédő tisztítását is, de akár kényelmes ülőhelyként is szolgálhat két fő számára. A Volvo Trucks mérnökei ugyanis egy-egy pohártartót is integráltak a belső felére. Ezt minden bizonnyal értékelni fogják a kamionparkolóban pihenőidejüket töltő sofőrök.

Az FH Aero mellett a Volvo bemutatta a vadonatúj FM Low Entry modellt is. Az újdonságot a londoni Direct Vision Standard elvárásainak megfelelően készítették fel, és azon kritériumok alapján már ötcsillagos minősítéssel rendelkezik. (2024-től a Londonon áthaladó, 12 tonnánál nagyobb tömegű járműveknek háromcsillagos minősítéssel kell rendelkezniük.)

Az FM Low Entry jellemzői közé tartozik az áramvonalasabb homlokfal, az alacsonyabb lépcsők, valamint a teljesen sík padló alkalmazása. Illetve, ahogy az FH Aero esetében, úgy ennél is hangsúlyosabban jelenik meg a Volvo Iron Mark, amely messziről is jól azonosítható az új FM Low Entry esetében.

Így lehetnek hosszabbak a fülkék A nagyobb és tágasabb kabinra azért van lehetősége a gyártóknak, mert az Európa Tanács 2020. szeptember 1-jétől engedélyezte az aerodinamikai szempontból kedvezőbb kialakítású fülkék fejlesztését és gyártását a haszonjárműgyártók számára. Ennek azért van jelentősége, mert így hosszabb vezetőfülkék alkalmazása a jövőben már nem megy a hasznos raktér hosszúságának rovására. Vagyis eltérhetnek a gyártók a 16,50, illetve 18,75 méteres szerelvényhossztól, de figyelembe kell venniük azt, hogy a pótkocsik rakodási mérete nem változhat és a szerelvény fordulási sugara sem lehet nagyobb 12,50 méternél. Természetesen a normálnál nagyobb méretű fülkék eddig is léteztek, de akkor a fuvarozóknak rövidebb pótkocsikat kellett alkalmazniuk. Az EU összesen maximum 90 centiméteres „hosszabbítást” engedélyez a kabinoknál.

Belső

A Volvo FH belső tere nem sokban változott, megmaradt például a műszerfal kialakítása. Ami viszont jól látható, a színes kijelzők megjelenése az A oszlopokon. Kevéssé ismert tény, de a digitális visszapillantók alkalmazása 2016-ra vezethető vissza, ekkor fogadott el az ENSZ egy olyan szabályozást, ami lehetővé tette a hagyományos tükrök kiváltását.

„Mindenki javítani akar az üzemanyag- vagy energiafogyasztásán, és a konvencionális visszapillantó tükrök elhagyásával, valamint a vékonyabb kameraegységekkel akár 1,5 százalékkal is javítható az energiahatékonyság. De az is fontos szempont, hogy melyik megoldás illik az ügyfélhez, és javítja a vezetési élményt” – jegyezte meg Szaló Gábor, a Volvo Trucks láthatóságért felelős vezető mérnöki szakértője.

A Volvo FH Aero hat különböző belső felszereltségi szinttel kapható, a különböző igényeknek megfelelően. A megrendelők vinil- és szövetkárpitozással, csak szövetkárpitozással, vagy plüsskárpitozással (Progressive) kérhetik ezeket a modelleket. A bőrborításokat kedvelők pedig háromféle (Robust, Dynamic és Progressive) stílusú bőrkárpitozás közül választhatnak. Az FH16 Aerónál viszont alap a bőrborítás. Mindegyiknél közös elem a kormánykeréken megjelenő új Volvo Iron Mark, ami a krómszerű szélekkel elegánsabbá teszi a kormánykereket. Specifikációtól függően 450 vagy 550 milliméter átmérőjű kormánykerekekből lehet választani.

A pihenőalkalmatosságok közül alapvetően 2 méter hosszú ágyak közül választhatnak a megrendelők, amelyek alapból 74 centiméter szélesek, de van köztük 88 centisre bővíthető változat is. A Globetrotter XXL fülkében 2,13 méter hosszú ágy van, amin még a legmagasabb sofőrök is kényelmesen kinyújtóztathatják magukat. A felső ágy 1,9 méter hosszú és 60 vagy 70 centiméter széles. Dönthető kivitelű fejtámlával is készülhet. A felső ágy helyére azonban esztétikus, belső világítással ellátott tárolószekrény is kérhető.

Ez jól jöhet a sztenderd tárolóhelyek kiegészítése gyanánt. Alapból ugyanis a szélvédő felett négy rekesszel és két nagy méretű tárolóval ellátott „szekrény” áll rendelkezésre. Az egyik nagy méretűbe akár mikrohullámú sütő is kerülhet. Az ágy alatt két kihúzható fiók található, amelyek összesen 130 literesek. Ezenkívül két kisebb tárolót alakítottak ki az ágy matraca alatt a lábrésznél (10 liter) és a fejrésznél (15 liter), az ágy lábánál pedig egy PET-palack számára kialakított tartót találunk. A szerszámok, egyéb felszerelések tárolására két külső, egyenként 30 literes rekesz szolgál kerekek fölött, a fülke oldalában.

A korábban említett FM Low Entry esetében háromféle ülésopció áll rendelkezésre: készülhet mindössze sofőrüléssel, valamint plusz egy vagy plusz három utasüléssel. A három utasülés a vezetőfülke hátsó részében helyezkedik el, vagyis a sofőrt az utasok nem akadályozzák a kilátásban, ami fontos például a kommunális feladatokat ellátó járműveknél.

Technika

A Volvo FH Aero esetében számos hajtásrendszer közül választhatnak az üzemeltetők. A dízelüzeműeknél a D13-as erőforrások érhetők el négyféle teljesítményszinttel (420, 460, 500, 540 lóerő). Az elektromos Volvo FH 450–666 lóerős teljesítménnyel készülhet, hatótávolsága pedig a maximális, 540 kWh kapacitású akkumulátorcsomag esetén 300 kilométer is lehet. A gázüzemű változat hajtásáról G13-as, hathengeres motor gondoskodik, amely 420, 460 és 500 lóerős teljesítményszinteken érhető el. A nyomaték terén hasonló értékeket tud felvonultatni, mint a dízelváltozat, hiszen míg mondjuk az 500 lóerős D13-as motor 2500, addig az ugyanilyen teljesítményű G13-as motor 2550 Nm-t tud leadni 980–1404 percenkénti fordulatszám mellett.

Az erőforrásokhoz alapesetben 12 fokozatú, automatizált fokozatváltási rendszerrel ellátott I-Shift váltóegység csatlakozik. Ez kompakt retarderrel, mellékhajtóművel, olajhűtővel és vészhelyzeti kormányrásegítő szivattyúval egyaránt rendelhető. Mindemellett az egység extra rövid kúszófokozatokkal és több hátrameneti fokozattal is kérhető.

Ugyancsak a hajtáslánchoz kapcsolódik, hogy az új Aero modell új váltószoftvereket kapott, emellett a Volvo domborzatkövető tempomatja, az I-See is komoly frissítéseken esett át. Innentől nemcsak a domborzatot ismeri és kezeli hatékonyan, hanem számításba veszi a kanyarokat és körforgalmakat is. Ezeket olyan tempóban közelíti meg a szerelvény, hogy azokat hatékonyan és biztonságosan be tudja venni.

A Volvo Aero nemcsak az aerodinamikai jellemzők javítását foglalja magában, hanem egyúttal elhozta az EU-s piac legerősebb teherautójának, az FH16 780-asnak a megjelenését is. Mindez a vadonatúj 780 lóerős D17 típusú motornak köszönhető, amely szabad szemmel is hatalmasnak tűnik a D13 típusú erőforrásokhoz képes. A hathengeres, 17 300 köbcentiméteres motor elérhető még 600 és 700 lóerős változatban is. A legnagyobb nyomaték értelemszerűen a 780 lóerős változat esetén áll rendelkezésre, ez ugyanis 3800 Nm nyomaték leadására képes 1008–1400 percenként fordulatszám mellett. Fontos megjegyezni, hogy ezzel dízelmotorral 10 lóerővel és 100 Nm-es nyomatékkal sikerült lekörözni a másik svéd versenytársat.

A D17-es érdekessége, hogy 70 kilogrammal könnyebb a D16-os erőforrásnál, emellett új injektort és szimpla turbófeltöltőt használ. Ehhez a Volvo Trucks 100 ezer kilométeres olajcsere-intervallumot ír elő, és akár hidrogénezett növényi olajjal is használható. Bár ez a motor is bizonyítja, de a göteborgi bemutatón Robert Grozdanovski, a Volvo Trucks Közép-Kelet és Kelet-Európa értékesítési régió vezetője és a Volvo Trucks alelnöke is deklarálta, hogy cégük nem mondott le a belső égésű motorok fejlesztéséről, sőt a Vezess érdeklődésére még azt is kifejtette, hogy dolgoznak az Euro VII-es motoron is, de ezzel kapcsolatban még meg kell várni, hogy az Európai Unió elkészüljön a végleges szabályozással.

Vezetés

A göteborgi pályán történő tesztvezetésre a Volvo Trucks az Aero család valamennyi tagját, így többek között az elektromos és az LNG-üzemű változatokat is elhozta. Bármelyik változatra is esett a választás, annyi elöljáróban elmondható, hogy nagyon könnyű ezeket a jószágokat mozgásba hozni. Az elinduláshoz mindössze sebességbe kell tenni a váltót a sofőrülés oldalán lévő kar vagy a műszerfalon található gomb segítségével, majd a rögzítőfék kioldásával már szépen lehet is adagolni a gázt.

Az extra könnyű VDS kormányzás révén erőfeszítés nélkül lehet kifordulni a Volvo Aero teherautóval a halszálkából, és már lehet is venni az irányt az első emelkedő felé. A dízeles változatok teljesítményére egyáltalán nem lehetett panasz, de a gázüzemű FH Aero sem bizonyult lomhának. Sőt, néha kicsit úgy éreztem, mintha hamarabb hajtotta volna végre a fokozatváltásokat az 50-60-70 km/órás sebesség eléréséhez.

Valamennyi FH Aero teljes terheléssel vett részt a tesztben, az erős oldalszél miatt azonban kiemelt figyelmet kellett fordítani a kormányzásra. Ennek ellenére sem mulasztottam el kipróbálni az elektromos változatnál egy-egy izzasztó helyzetet. Ilyen volt az emelkedőn történő megállás és elindulás. Az elektromos FH Aero gond nélkül hajtotta végre a feladatot, megálláskor ugyanis aktiválódott a rögzítőfék, majd menetpedálra való lépés után a monstrum visszagurulás nélkül folytatta útját a 8-10 százalékos emelkedőn.

A digitális visszapillantók a hagyományoshoz képes kétdimenziós képet adnak, szemben a hagyományos tükrök háromdimenziós megjelenítésével. Ez olyan élmény, amit szokni kell, de számtalan előnyt rejteget a sofőr számára. Az egyik, hogy nem takarja ki a visszapillantó háza a látóteret, ami jól jön olyan helyzetekben – például kereszteződéseknél vagy körforgalmaknál –, amikor egyszerre többféle veszélyeztetett útfelhasználó tartózkodhat a jármű környezetében.

A másik, hogy manuális pásztázási funkcióval vannak ellátva, vagyis a kamerák követik a félpótkocsi mozgását. Emellett nincs képtorzulás, mint a domború tükröknél, a referenciavonalak pedig segítik a sofőrt sávváltáskor, illetve tolatáskor. A kamera lencséje sötétben tisztább és élesebb képet mutat, és a sofőr akkor is aktiválhatja őket, ha mondjuk elhúzott függönyöknél mozgást észlel a kamion környezetében. Ez a hagyományosnál értelemszerűen nem lehetséges.

Hátrányt jelenthet, hogy a külső kamerarendszer korlátozott felbontású képernyővel rendelkezik, míg a hagyományos az emberi szemmel azonos élességű képet mutat. Az ezzel kapcsolatos problémát leginkább akkor érzékeltem, amikor egy olyan kétsávos úton haladtam, ahol az út szélén egymást követték a fél méter magas szürke botocskák. Figyelni akartam arra, hogy ezekből egyet se vigyek el, de ez nehézségekbe ütközött, mert a színük miatt szinte beleolvadtak a környezetbe. A hátulról jövő napfény esetén viszont ugyanúgy megőrzi a kijelző a kontrasztosságát, vagyis nem vakítja el a napfény a sofőrt.

Jól jön, hogy ha jobbra indexelünk, akkor a műszerfal másodlagos kijelzőjén megjelenik az utasoldali sarokkamera. Ez opcionálisan választható tartozék, ebben az esetben a jobb oldali kameraszárban nem egy, hanem kettő kamera kap helyet. Lényege, hogy kanyarodáskor azonnal felvillantja a képet, hogy a sofőr lássa, tartózkodik-e veszélyeztetett úthasználó a kamion környezetében vagy sem.

Összegzés

A Volvo FH Aero teherautók ugyanolyan precíz és könnyű kormányzást kínálnak, mint a nem dizájncsomaggal készülő társaik. A külső kamerarendszer pedig egyes fuvarozási feladatoknál kifejezetten áldásos lehet. Az FH16 780-ast minden bizonnyal nagyra fogják értékelni azok a fuvarozók, akik építőipari járműveket, építőanyagokat vagy fát szállítanak. De igazi zászlóshajónak, amolyan szépségtapasznak is nevezhető, mert a Volvo Trucks visszalépett vele az első helyre.

A Volvo FH Aero nem váltja le az FH családot, a két változat párhuzamosan fog készülni. Ennek oka abban keresendő, hogy az FH Aero 2500 euróval drágább. Az Aeróba ugyanakkor könnyű beleszeretni, hiszen olyan eleganciát sugall, amellyel jelenleg kevés vontató büszkélkedhet. Érthető, hogy a plusz 24 centiméternek ára van, de könnyen lehet, hogy a kedvezőbb üzemanyag-felhasználással visszahozhatja a rá befizetett pluszpénzt.

Nem ez volt a Volvo Trucks utolsó húzása ebben az évtizedben, úgy tudjuk, a következőt várhatóan 2025-ben fogják leleplezni.