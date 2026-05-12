1901 óta van jelen a motorsportban a Škoda, és az idei évforduló tiszteletére 125 darabos limitált szériát mutattak be a Fabiából – azért ebből, mert ez adja a márka jelenlegi egyetlen versenyautójának, a Fabia RS Rally2-nek az alapját.

Szép lett volna, ha ennek örömére a Škoda visszahozza a Fabia RS-t, de nem ez történt: helyette az eddig meglévő Fabia 130-hoz nyúltak hozzá, és egészítették ki esztétikai csemegékkel.

4 fotó

A Fabia 130 értelmeszerűen 130 kW-os (177 LE) turbómotorjáról kapta a nevét, és ehhez nem nyúltak hozzá a Škoda mérnökei – sőt, a teljes limitált szériát rábízták a formatervező csapatra.

Az autót fehér fényezéssel kínálják, amire a rali-versenyautó által ihletett matricák kerülnek. A tető és a tetőoszlopok feketék, akárcsak az első és hátsó légterelők, valamint a dupla kipufogóval tagolt hátsó diffúzor. A teljes LED-es fényszóróban fekete foglalatba illesztették a diódákat, a 18 colos keréktárcsák szintén sötét kivitelűek. A futómű ültetett, de ez már a Fabia 130 modellváltozatnál is így volt.

Az utastérben szénszálas betétek díszítik az integrált fejtámaszos sportüléseket és a műszerfalat. Utóbbin egy sorszámozott plakett hirdeti, hogy exkluzív autóban ülünk, a háromküllős sportkormányt és a padlószőnyegeket a Škoda Motorsport 125 jubileumi logó díszíti.

A hajtáslánc, ahogy már említettük, nem hoz újdonságot: a 177 lóerős, 250 Nm-es motorhoz hétfokozatú, dupla kuplungos váltó csatlakozik, amelyet úgy hangoltak be, hogy magasabb fordulatszámon váltson fel, a visszakapcsolást gázfröccsel támogassa. A motorfék is máshogyan jelentkezik, a beállítás elsődleges célja megteremteni a gázelvétel utáni gyors ismételt kigyorsítás lehetőségét.

A csomag része egy ajándékcsomag, amelyben eredetiségi tanúsítvány, a Fabia 125 emblémával ellátott doboz, sofőrkesztyű, valamint – és itt kezd izgalmassá válni az egész – egy Škoda Fabia RS Rally2 versenyautó bukókeretéből kimetszett darabka.