Nordschleife. A zöld pokol. A Nürburgring ikonikus nagy köre 20,8 kilométer hosszú, 154 kanyar, 300 méteres szintkülönbség. Aligha akad ma zárt pálya, amely képes jobban megkínozni az autókat. Olyan kihívást jelent a futóműnek és a hajtásláncnak, amihez máshol nem áll rendelkezésre egyben minden.

Nem véletlen, hogy az autógyártók előszeretettel használják sportos modelljeik fejlesztésére, illetve azok képességeinek bizonyítására. Ha egy autó a Nordschleifén gyors, akkor az szinte minden más helyszínen is az lesz. Az Audi is gyakran dolgozik a legendás versenypályán, fejlesztenek, tesztelnek, rekordokat döntenek.

Legutóbb, amikor az új Audi RS 3 Competition Limited menetpróbáján jártunk Németországban, a vacsoraasztalnál beszélgettünk a modell egyik fejlesztőmérnökével és a tesztekért felelős csapat vezetőjével. Számos ilyen alkalom volt, ahol általában a hivatalos programhoz képest bőbeszédűbbek a szakemberek, most viszont még egy lapáttal rátettek. Csak úgy dőlt belőlük az infó a munkájukról.

Két igazi autórajongóról van szó: az egyik az édesapjától örökölt VW Passat kombiból épített valódi sleepert a Golf R32 motorját és egyéb elemeit beépítve, másikuk pedig egy BMW M3-assal is csapatta alkalomadtán.

Mint elárulták, az Audi RS fejlesztőcsapatnál 10-15 olyan ember van, akinek van engedélye, hogy vezesse az autókat a Nürburgringen, köztük vannak a fejlesztőmérnökök és korábbi versenyzők is. Az elsődleges feladatuk, hogy ellenőrizzék az autót és visszajelzést adjanak.

8000 kilométeren át vezetnek minden Audi RS-modellt a Nürburgringen maximális tempóval. Heti négy napot vezetnek, nagyjából reggel nyolctól délután ötig, három héten át. Azt mesélték, egy ilyen teszt képes szimulálni egy utcai felhasználó 200-300 ezer kilométernyi használatát.

Minden típussal kétszer elvégzik ezt a tesztet, egyszer még a fejlesztés korai szakaszában, illetve másodszor a sorozatgyártás előtt. Az elsőnél elsősorban hangolással foglalkoznak, futómű, hajtás, gumik. A második alkalommal már legfeljebb szoftveres módosítások jöhetnek szóba. Ekkorra az autó már kész van és kellően megbízható. Nem is szokott kritikus hibát produkálni.

Tesztelés közben van, hogy az autó képes lenne öt kört is megtenni, de igazából négy körönként, azaz kevesebb, mint 100 kilométer után tankolnak.

Kérdésemre kifejtették, hogy hiába vannak továbbra is sebességkorlátozás mentes szakaszok az Autobahnon, soha nem végeznek tesztet az autópályákon, túl nagy kockázatot jelent, hogy civilek, más járművek is lehetnek az úton.

Ha a folyamatos nagysebességű tesztet szeretnének végezni, akkor az Audi fejlesztőközpontjának pályáin dolgoznak vagy a dél-olasz Nardóban. Más gyártókhoz hasonlóan Dél-Afrikában ők is használnak olyan speciális utakat, ahol megfelelő engedély birtokában akár 250 km/órával is hajthatnak.

Amikor rekorddöntésre törekednek egy modellel, akkor az egész Nürburgringet kibérlik, ahol nagyjából 16 000 euró (5,7 millió forint) egyetlen napra a bérleti díj. Amit előre le kell foglalni, ki kell fizetni és ha esik az eső vagy más időjárási anomália van, akkor is övék a nap.

Megtudtuk, hogy a rekorddöntéshez az autókat kiegészítik mindenféle biztonsági felszereléssel, így bukócsővel, tűzoltó rendszerrel, de ezek plusz tömegét a gyártó kompenzálhatja, például azzal, hogy kiszereli a hátsó üléseket. Ugyanakkor a jármű nem lehet könnyebb, mint a sorozatgyártásba kerülő modell. Két külsős ember folyamatosan ott van a rekordra készülő csapattal és ellenőrzik, hogy minden a szabályok szerint zajlik-e.

Mindez persze nem kötelező, hiszen lehetőség lenne teljesen széria modellel is nekivágni, de a biztonság az elsődleges és a pilóták sem fogják a végső határokig hajtani az autót bukócső nélkül.

Szóba került, hogy a kínai autómárkák gyorsabban fejlesztenek egy-egy modellt. Vajon hogyan lehetséges ez? Az Audi szakemberei szerint az ázsiai országban heti hat napot dolgoznak, több munkaórában. Ugyanakkor azt is, hozzátették, hogy szerintük sok esetben az ottani autók nagyrészt külső beszállítóktól vásárolt elemekből épülnek fel és nem saját fejlesztéshez kötődnek.

Hozzátették, ahhoz, hogy az Audi elvárásainak megfelelő autó szülessen, szükség van 3-4 évre. Példaként említették, hogy legalább két tél kell, hogy biztosak legyenek a méréseikben. Bár az északi sarkkörön is dolgoznak, ott sem garantált mindig a megfelelő hideg. Ha szükséges, ott is klímakamrába teszik az autókat és hűtik egy-két napig, mínusz 35 fokra és utána kezdenek dolgozni vele, hogy lássák, hogyan reagál ilyen körülmények között.

