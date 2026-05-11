Vadonatúj Ikarus elektromos buszok álltak forgalomba Görögországban, Athén agglomerációjában – tájékoztatta a Vezess-t a magyar buszgyártó.

Mindkét jármű az Ikarus 80e típust képviseli, amely egy kétajtós, teljes hosszában alacsonypadlós, akkumulátor-elektromos midibusz. A modellt kifejezetten városi utasszállításra fejlesztették ki, ezért az M3/II kategóriába tartozik. A 8545 mm hosszú, 3300 mm magas és 2420 mm széles autóbusz 2023-ban mutatkozott be a brüsszeli Busworld Europe buszkiállításon. Azóta számos országban vett részt tesztkörúton.

A görög megrendelőhöz immáron a V4-es modellváltozat érkezett, amely a lítium-vasfoszfát kémiát használó CATL akkumulátorral készül. A 282 kWh kapacitású energia tároló teleppel teljes feltöltés esetén 410 kilométert tud megtenni az autóbusz, a SORT II mérési ciklus szerint. Valós üzemi körülmények között azonban 250-350 km-es hatótávval rendelkezik. A különbség abból fakad, hogy előbbi egy inkább “laboratóriumi” érték, utóbbi pedig valós üzemeltetési adatokat tükröz, amiben az utasterhelés, a klíma, vagy fűtéshasználat is benne van.

A 15 tonnás össztömeggel rendelkező midi buszt egy folyadékhűtéses, 272 lóerős (200 kW), központi villanymotor hozza mozgásba. A 2000 Nm nyomatékú villanymotor a hátsó tengelyt hajtja, ami stabilabb irányíthatóságot és jobb tapadást biztosít. A 80e midibusz 17 méteres teljes fordulókör‑átmérővel büszkélkedhet, ami kifejezetten jó érték egy ekkora járműtől. A kiváló manőverezhetőségre a szűk szerpentinek és a keskeny belvárosi utcák miatt egyaránt szükség van.

Nem csak a fordulékonysága miatt kedvelhetik a görögök a modellt, hanem a tágas utastér miatt is. A modell 2100 mm-es belmagassággal büszkélkedhet, vagyis bőven van fejtér az utasok számára. A belső térben 18 ülő- és 42 állóhely áll rendelkezésre. A gyártó tájékoztatása szerint a Görögországba szállított modelleket modern utastájékoztató rendszerrel, továbbá hőszivattyús klímaberendezéssel szerelték fel. Emellett valamennyi ülésnél USB-töltőpontok állnak rendelkezésre, amelyek segítségével az utasok menet közben is tölthetik elektromos készülékeiket.

Ikarusok Athénban Az Ikarus buszok Görögországban különösen az 1970-es és 1980-as években váltak ismertté. A korabeli adatok szerint 1978 és 1985 között több mint ezer darab Ikarus 260-as állt forgalomba országban, elsősorban Athén közösségi közlekedésében. A típus megbízhatósága és egyszerű üzemeltethetősége miatt népszerűvé vált a görög üzemeltetők körében. Az Ikarus autóbuszok hosszú éveken át meghatározó szerepet töltöttek be a görög városi közlekedésben. Forrás: Ikarus

A gépjárművezetőt többek között a holttérfigyelővel ellátott, Fisheye digitális visszapillantó segíti a munkájában, de sávelhagyásra figyelmeztető asszisztenssel, éberségfigyelővel, valamint automatikus vészfék rendszerrel is felszerelték.

Úgy tudjuk, hogy a midibuszok átadását követően már meg is kezdődtek a további járművekről szóló tárgyalások. Ha hozzávesszük ehhez, hogy a legendás magyar gyártó nemrég 150 darabos tenderen diadalmaskodott Észak-Macedóniában, akkor elmondható, hogy az Ikarus iránt egyre jobban erősödik a bizalom a nemzetközi piacokon.