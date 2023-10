A magyar gyártó egészen sokáig, október 5-ég titokban tudta tartani, hogy egy midibuszt fog bemutatni a 26. alkalommal megrendezendő Busworld Europe kiállításon. Az egyik német szaklaphoz azonban eljutott egy kép, ami már az újdonságot ábrázolta, így lényegében a sajtónap előtti estén már tudni lehetett, hogy a korábbi hírekkel ellentétben a Ikarus nem a 120e negyedik, felfrissített változatát, hanem egy egészen új terméket hozott el Belgiumba.

Tágas utastér

A Ikarus 80E egy 8,54 méter hosszú, 3,3 méter magas és 2,42 méter széles midibusz. Az újdonságot kifejezetten a szűk városi utakra, illetőleg a kis kapacitást igénylő viszonylatok lebonyolítására tervezték. Ennek ellenére utastere meglehetősen tágasnak mondható, az autóbuszba lépve olyan érzése támad az utasnak, mintha egy normál méretű városi buszban lenne. Mindez a nagy, 2,1 méteres belső magasságnak és a jól átgondolt utastér-kialakításnak köszönhető.

A teljesen alacsonypadlós 80E-ben összesen 18 darab kárpitozott ülés áll rendelkezésre. Ezek közül hat szék közelíthető meg teljesen dobogó mentesen. Bár alapvetően mindkét oldalon dupla üléspárok vannak, a középső traktus kifejezetten tágasnak hat, köszönhetően a második ajtóval szemben kialakított, kerekesszékkel és babakocsival közlekedők részére kialakított szabad területnek. A modell fejlett kapaszkodórendszerrel büszkélkedhet, ami azért fontos, mert 37 állóhely van a fedélzetén.

Európai főegységekkel

Az összesen 60 utas szállítására alkalmas midibusz hajtásáról egy központi, folyadékhűtéses, 170 kW csúcsteljesítményű, 2000 Nm-res villanymotor gondoskodik, amely a 281,9 kWh kapacitású akkumulátor-csomagból nyeri a működéshez szükséges energiát. A lítium-vasfoszfát (LFP) energiatároló egységek a 120e-hez hasonlóan a kínai CATL-tól érkeznek.

Több fontos komponens viszont európai beszállítóktól származnak, ennek megfelelően a kormánymű Bosch, a fékrendszer a Knorr-Bremse, a műszerfal az Actia, a futómű pedig a ZF gyártmánya. Érdekesség, hogy a midi független kerékfelfüggesztést használ, ami jobb kormányzási és menetkomfortot tesz lehetővé. További előnye, hogy nagy 56°-os kerékbefordulást tesz lehetővé a kanyar belső ívén, külső íven pedig 46°-ot. A merevhidas kialakítással szemben pedig a független felfüggesztéssel szerelt autóbusz fordulóköre egy méterrel is kisebb lehet.

Az Ikarus 80E egy feltöltéssel 300 kilométert tud megtenni a gyári adatok szerint, ami kifejezetten jó érték ahhoz képest, hogy 14,5 tonnás össztömeggel rendelkezik. A sofőr munkáját fejlett vezetéstámogató rendszerek segítik, ezt az Ikarust ugyanis már a Mobileye Fisheye külső kamerarendszerével szerelték fel, amely képes helyettesíteni a hagyományos visszapillantó tükröket. Mindemellett éberségfigyelővel és ütközésre figyelmeztető rendszerrel is felszerelték.

A magyar gyártó újdonságával vélhetően idehaza is találkozhatunk a jövőben, a tervek között szerepel ugyanis az autóbusz hazai tesztelése is. Az Ikarus 80E-vel ugyanakkor nem áll meg a székesfehérvári cég az elektromos buszok terén. A cél egy komplett típuscsalád kialakítása, amelyben a következő lépcsőfokot a 18,7 méter hosszú csuklós változat bemutatása jelentheti.

Az újdonsággal az Ikarus egy olyan piacra léphet be, ahol eddig a hazai üzemmel is rendelkező kínai BYD és a Yutong, a lengyel Solaris, a török Karsan, valamint az olasz Rampini van jelen 8-9 méter hosszú midibuszokkal. Az Ikarus ugyanakkor nemcsak a klasszikus értékesítés konstrukciókban hisz, hanem már lízinget is kínál, ami azt jelenti, hogy egy szolgáltató akár 230 eurós napidíjért is hozzájuthat Székesfehérvárott gyártott elektromos autóbuszokhoz hosszútávú bérleti szerződés alapján