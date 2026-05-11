A tavaly késő nyáron bemutatott Temerario GT3 után most itt a modell Lamborghini márkakupákba szánt Super Trofeo kivitele.

A Huracán Super Trofeo örökébe lépő újonc az első olyan márkakupa-versenyautó, amelybe turbómotort szerel a Lamborghini, és amelyet teljes egészében házon belül építenek.

A versenyautó V8-as motorjának legnagyobb teljesítménye 620 LE percenkénti 7000-es fordulatszámon, a maximális forgatónyomaték 650 Nm. Az erő egy hatfokozatú szekvenciális váltón keresztül jut a hajtott hátsó kerekekhez – ez a váltó, akárcsak a fékrendszer, a GT3-as versenyautóról származik.

A versenyautó ugyanazokat a turbófeltöltőket kapta, mint az utcai Temerario. Az utóbbi persze jóval erősebb, hiszen nem kötik szabályzatok: maga a belső égésű motor 800 lóerőt tud 9000 és 9750/perc között, és ehhez jön még a hibrid komponens két villanymotorja; a rendszerteljesítmény 920 LE.

A versenyautó alumínium-szénszálas karosszériájába szerkezetileg integrálják az FIA-homológ bukókeretet, az autó menetkész tömege 1392 kg.

A felfüggesztés bekötéseit újratervezték, mindkét tengelyen kettős keresztlengőkarokat találunk. A négy irányban állítható lengéscsillapítókat a KW Automotive szállítja

Szintén új az aerodinamikai csomag, a kormánymű elektrohidraulikus rásegítést kapott, a visszajelzés mértéke állítható.

A Temerario Super Trofeo gyakorlatilag készen van, így már be is árazták: Európában 295 ezer euróba, azaz 105 millió forintba kerül, plusz adók és vámok – és ebben már a szállítási költség is benne van. Közútra viszont értelemszerűen nem viheti gazdája az autót.