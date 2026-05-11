Leendő minisztertársaihoz hasonlóan hétfőn Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt is kinevezés előtti meghallgatáson vett részt,

Vitézy az Országgyűlés közlekedési és beruházási bizottság ülésén a Telex beszámolója szerint egyebek mellett elmondta, hogy átvizsgálják és/vagy nyilvánosságra hozzák az elmúlt időszak vitatott, visszaélésgyanús ügyeit, a Budapest–Belgrád vasútvonal építését, az egyes MÁV-cégek csődközeli állapotát, az autópálya-koncessziókat.

A leendő miniszter hangsúlyozta, hogy a közeledés terén is kiemelten fontos lesz az elszalasztott uniós pénzek hazahozása.

A vasút terén jön a (vidéki) vonalak lezárásának felülvizsgálata, valamint a járműpark fejlesztése (az öreg BZ motorvonatok és HÉV-kocsik lecserélése, az IC-kocsik korszerűsítése), különös figyelmet fognak fordítani a fővárosi és vidéki nagyvárosi elővárosi vonalak rendbetételére, fejlesztésére.

A közutakat illetően kiemelte, hogy míg a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése már kielégítő szintet ért el, az országos közúthálózat közben „lerohadt”, a minisztérium, a kormány több figyelmet fordít majd az alacsonyabb rendű utak javítására.

Vitézy a közlekedésbiztonság javítását is kiemelt kérdésként kezelné, a hazai, egymillió főre jutó 52 halálos balesetet az EU-s 45-ös átlagra szorítaná le, különösen nagy szigort ígért a visszaeső gyorshajtók tekintetében – a szabályozásban különbséget tenne a hétköznapi gyorshajtók és a száguldozók között –, felvetette, hogy akár az ausztriai autóelkobzásos példa átvétele is elképzelhető. A KRESZ felülvizsgálatát is ígérte.

A leendő miniszter kérdésre válaszolva azt mondta, hogy elképzelhető a budapesti, szerinte jól működő BKK mintájára egy országos közlekedésszervező létrehozása, de ezt nem szabad elkapkodni.

A bizottság végül 6 igen és 1 tartózkodás mellett támogatta Vitézy kinevezését.