A Körmendi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya büntetőeljárást folytat ismeretlen tettes ellen a közúti közlekedés biztonsága elleni bűntett elkövetésének gyanúja miatt. Az adatok szerint május 6-án, az éjszakai órákban, ismeretlen személy a 7417-es és a 7453-as számú utakon, Szatta és Nagyrákos, valamint Kondorfa és Csörötnek közötti útszakaszokon – összesen 22 helyszínen – a kihelyezett közúti közlekedési táblákat és az út szélét jelző oszlopokat oly módon lefestette, hogy azok a közúti közlekedésben résztvevők számára felismerhetetlenné váltak, írja a Police.hu.

Az ismeretlen személy felkutatása érdekében a hatóság kéri azon szemtanúk jelentkezését, akik az adott útszakaszon közlekedtek az éjszakai órákban és bármely érdemi információval rendelkeznek a cselekmény elkövetésével kapcsolatban.

Jelentkezni lehet személyesen a Körmendi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán vagy telefonon a 06/94/414-040-es számon!